La gripe aviar, un problema que mantiene a Europa en alerta: "El virus ha estado detrás de las grandes pandemias de gripe de la historia"

Puede mutar fácilmente (patógena), es altamente virulenta, podría trasmitirse de animales a humanos (zoonótica) y ahora Europa y África se han convertido en dos de sus epicentros, donde se están creando nuevas cepas. La gripe aviar (H5N1), que se identificó en China en 1996, provocó, hasta 2022 y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte o sacrificio de 131 millones de aves de corral domésticas. Pero no ha sido la única especie afectada. Hasta ahora y según datos del Ministerio de Sanidad, en el mundo se han dado 868 infecciones en seres humanos de manera aislada. Algunos mamíferos marinos, gatos, hurones o visones también han padecido este tipo de influenza, una de las de mayor importancia para la salud pública debido a su potencial pandemiógeno.

Un estudio publicado el pasado día 18 por la revista Nature, en el que han participado centros de China, Egipto, Francia, Australia, Emiratos Árabes y Estados Unidos, constata que las aves salvajes y sus migraciones han tenido un papel fundamental en la expansión del virus de la gripe aviar más allá de Asia y que, en esa expansión global, la enfermedad ha sufrido mutaciones dando lugar a nuevos tipos nacidos en estos territorios.

"Desde el año 2020 ha habido cambios genéticos en el virus, lo que ha hecho que se propague mucho más llegando a otros continentes", sentencia Aitor Nogales, virólogo en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA, INIA-CSIC). "El virus ha ido mutando y un subtipo de estos ha tenido más ventaja porque se ha trasmitido rápido y por muchos sitios", añade el experto y recuerda que la enfermedad "ha tenido algo que ver en las últimas cuatro pandemias de gripe de la historia. Es uno de los virus más segmentados". Esto quiere decir que se une con otras gripes para conformar, por ejemplo, la conocida gripe porcina o también la gripe española, que mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo entre 1918 y 1920.

La comunidad científica está preocupada de que "la gripe aviar busque una adaptación que le permita trasmitirse entre mamíferos"

En ese sentido, Julio Álvarez, investigador en VISAVET, facultad de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, señala que, ante el asentamiento de la patología en Europa, ya que antes aparecía de manera estacional, la comunidad científica está preocupada de que "la gripe aviar busque una adaptación que le permita trasmitirse entre mamíferos" y que, por lo tanto, llegue hasta los humanos. "En los últimos cuatro años se han descrito un número considerable de casos en este tipo de animales, algo relativamente inusual", señala Álvarez.

En concreto, el último brote se dio este pasado mes de julio en Polonia, cuando decenas de gatos murieron por el virus. "Es un tema a vigilar porque cuantos más casos tengamos en mamíferos, más probable es que el virus se acabe adaptando y que se trasmita más fácil. Sería un cambio muy importante", dice Álvarez. El investigador no descarta la trasmisión en personas y secunda las declaraciones de Nogales: "Esta gripe es la que ha estado detrás de las grandes pandemias de la historia".

En referencia a una epidemia mundial, los dos expertos recalcan la gran vigilancia que hay en torno a la enfermedad, tanto a nivel europeo como mundial, pero no descartan la posibilidad de una pandemia y se preguntan lo mismo: "¿Cuándo?". "No hay que alarmarse en exceso, no es como el coronavirus. Hasta el momento, no ha habido una aparición sostenida del virus en mamíferos", explica Álvarez.

"Sabemos que probablemente ocurra, pero no sabemos cuándo, dónde, ni cómo va a ser"

"Sabemos que puede ocurrir como muchos otros patógenos trasmitidos por el aire... sabemos que probablemente ocurra, pero no sabemos cuándo, dónde, ni cómo va a ser", comenta Nogales. "Si llegara a los humanos perdería virulencia, pero provocaría muchas víctimas", reconoce y hace hincapié en que "el riesgo zoonótico es alto".

"No se sabe si los virus de la gripe aviar y los otros virus de la gripe de origen zoonótico que circulan actualmente darán lugar a una pandemia en el futuro", afirma, en este sentido, la OMS. "Ante la diversidad de los virus de la gripe aviar y de los otros que han causado infecciones humanas, es necesario mantener una vigilancia constante tanto en las poblaciones animales como de personas".

Sin propagación entre granjas

En todo caso, según el último informe del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, "a pesar de que los casos pueden llegar a ser graves, la baja capacidad para transmitirse entre personas hace que el riesgo se considere muy bajo para la población general". Y añade: "Asimismo, el riesgo continúa considerándose bajo para los trabajadores con exposición ocupacional en las explotaciones afectadas con animales enfermos. El riesgo asociado a consumo de carne de ave o huevos es prácticamente inexistente".

Para que se dé una epidemia de influenza aviar en el mundo se tendrían que haber dado infecciones continuadas en mamíferos, algo que ni siquiera pasa entre explotaciones avícolas gracias a los programas de vigilancia ya mencionados. "Lo bueno que está pasando es que ha habido muy poca trasmisión entre granjas. Cuando hay un caso se aplican protocolos de bioseguridad estrictos y se controla y se evita, si no el sector podría verse muy dañado económicamente", desgrana Álvarez

En datos del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias, de las 868 infecciones en personas del mundo en 21 países, 457 han acabado en muerte y "la letalidad de los casos de gripe aviar detectados hasta ahora asciende al 53%", aunque reiteran que "se producen brotes importantes ocasionalmente".