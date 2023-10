Profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario Sznajder nació en Argentina en 1948, el mismo año de la fundación del Estado de Israel, país en el que reside desde hace más de 50 años y en el que ha vivido de cerca las guerras y estallidos de violencia que el conflicto palestino-israelí reproduce sin descanso.

Doctor en Ciencias Políticas y autor de numerosos libros y ensayos, como Historia mínima de Israel, el profesor Sznajder analiza los recientes ataques terroristas de Hamás y la respuesta militar israelí en Gaza en una entrevista telefónica con 20 Minutos desde su casa de Tel Aviv.

¿Cuál es el sentir de la población israelí tras la masacre perpetrada por Hamás el pasado 7 de octubre? ¿Hay miedo? ¿Sed de venganza?Hay sentimientos de todo tipo, pero está claro que Israel ha sufrido lo que aquí se llama 'sábado negro', un trauma colectivo más allá de los traumas individuales de las personas que fueron directamente masacradas en los kibutz y localidades cercanas a la Franja de Gaza. Tenemos más de 1.300 muertos, la gran mayoría civiles, y dicen que aún puede haber más, fue una masacre atroz. Ahora Hamás está publicando vídeos de rehenes israelís capturados, entre los que hay heridos, niños, ancianos, hay de todo. Esto es lo más duro en estos momentos.

¿Es legítima la respuesta de Israel en Gaza?Israel tiene el deber de defender a su población civil. Y para asegurar el futuro y la seguridad de sus ciudadanos tiene que quitarle a Hamás la capacidad operativa para hacer lo que hizo el 7 de octubre. Y hay otro detalle que se olvida porque se ha vuelto parte de la vida común, pero Hamás y Yihad Islámica siguen lanzando cohetes todos los días contra la población civil israelí. Esos misiles no van dirigidos contra instalaciones militares de Israel, que las hay muchas alrededor de la Franja, sino contra ciudades israelíes para causar bajas civiles. En Tel Aviv ayer mismo tuvimos que refugiarnos porque sonaron varias veces las sirenas de alarma antimisil y cayeron algunos. Israel debe frenar esa amenaza permanente contra su población civil.

Se habla mucho de que la respuesta de Israel debe ser proporcional, pero ¿qué es una respuesta proporcional?El ejército israelí ataca a los terroristas de Hamás y Yihad Islámica con un sincero esfuerzo por no matar a civiles palestinos. Mientras Israel pide a la población de Gaza que se retire hacia el sur para que haya menos víctimas civiles palestinas en los bombardeos aéreos, Hamás le prohíbe desplazarse al sur porque utiliza a su población civil como escudos humanos. Cuantas más bajas civiles tienen, más pueden agregar a su propaganda internacional sobre que Israel viola los derechos humanos. Las posiciones militares de Hamás están implantadas en el seno de la sociedad palestina en Gaza, instaladas dentro de casas privadas, colegios, hospitales, centros comunitarios, comercios… todo lo que hay allí son posiciones de combate para Hamás.

¿Hay otra respuesta posible que no sea una intervención militar?No he escuchado nada lógico desde el punto de vista político o social que pueda ser propuesto como alternativa a una respuesta militar. Esto no se trata de venganza, sino de neutralizar la capacidad de organizaciones terroristas, como Hamás y Yihad Islámica, de seguir atacando a la población civil de Israel y, por supuesto, de evitar masacres como la del sábado. ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Decirles que depongan las armas? Por supuesto que se les ha dicho, pero eso no va a suceder, no es una opción real. Negociar con Hamás, cuando declara abiertamente que su objetivo político y religioso final es la destrucción del Estado de Israel, no parece una opción válida en estos momentos. Esperar que Israel no responda militarmente me parece un poco inocente.

"Hay un sincero esfuerzo de Israel por no matar civiles palestinos, Hamás los usa como escudos"

Pero Israel tenía prácticamente sellada la Franja de Gaza y aun así se produjo la matanza de Hamás, ¿va a servir de algo esta nueva intervención militar?La violencia no va a resolver ningún problema en Oriente Medio, pero cuando Israel tiene que defenderse, tiene que hacerlo, no hay vuelta. Frente a una matanza como la de Hamás, el pacifismo no tiene sentido porque si lograron matarte a 1.300 ciudadanos, van a intentar matarte a 13.000 la próxima vez, eso está bastante claro. Ahora bien, quizás Israel logre a través de una acción en Gaza desarmar a una gran parte de Hamás y Yihad Islámica, y restaurar un cierto nivel de calma, pero evidentemente esto no resuelve el problema palestino. La solución tiene que ser negociada, como se negoció en su época la paz con Egipto y Jordania, y como se negociaron los Acuerdos de Oslo, que luego fueron descarrilados, pero para ello tiene que haber una situación de calma.

¿La solución de dos Estados es la vía para lograr la paz en el conflicto entre Israel y Palestina?No hay otra manera de resolverlo y creo que hay bastante consenso internacional en que los palestinos deberían de tener su propio Estado. En qué territorios exactamente es un problema a discutir porque hay muchos asentamientos judíos en Cisjordania, pero sin duda alguna esa es la única solución. Para el nacionalismo mesiánico judío los asentamientos de Cisjordania son un sine qua non para la supervivencia de Israel, pero cuando en 1982 se entregó el Sinaí a Egipto y se evacuaron muchos asentamientos, a Israel no le pasó nada. En 2005, Ariel Sharon evacuó totalmente la Franja de Gaza y tres asentamientos al norte de Cisjordania y a Israel como sociedad y como país tampoco le sucedió nada. Pero los extremistas de Israel dicen ahora que el resultado de la evacuación de Gaza ha sido que Hamás tomó el poder para seguir lanzando misiles de forma continuada y ahora ha cometido esta horrible masacre.

¿Israel debe abandonar los asentamientos en Cisjordania?Lo ideal sería que todo el mundo viviera en paz y que los asentamientos se quedaran allí, que todos fueran buenos vecinos y que convivieran con las aldeas y ciudades de Cisjordania, pero la realidad actual muestra todo lo contrario: que hay roces, choques y violencia todo el tiempo. El problema palestino-israelí sufre de hiperideologización y una rebaja de las tendencias extremistas para ir hacia acuerdos políticos funcionales es el ideal al que tendríamos que tratar de llegar. Por mucho terror y por mucho que se nos ataque, los israelís no nos vamos a ir de Israel y quien piense lo contrario está completamente errado. Pero los palestinos tampoco se van a ir de Cisjordania ni de Gaza, y aquellos que son ciudadanos israelís tampoco se van a ir de Israel. Así que tenemos una situación que por fuerza tiene que ser resuelta mediante acuerdos como los de Oslo, que no llegaron a fructificar, pero despertaron la esperanza de que en esta parte del planeta se podría vivir en paz.

Por mucho terror y por mucho que se nos ataque, los israelís no nos vamos a ir de Israel, pero los palestinos tampoco se van a ir de Cisjordania ni de Gaza"

¿Ha echado de menos una condena más rotunda de los atentados de Hamás por parte de la Autoridad Palestina?

Sí. Aunque Mahmud Abás hizo una condena general pidiendo que debía cesar la violencia contra civiles de todas las partes, fue una condena de bajo tono, una respuesta diplomática. Si la Autoridad Palestina quiere liderar el futuro Estado palestino y ser parte del mundo civilizado y democrático, creo que una condena más fuerte de aquella matanza habría sido lo más apropiado. Pero entiendo que Abás no puede pagar ese precio político en su escenario interno porque si condena públicamente a Hamás, perdería aún más popularidad entre los palestinos.

¿La población palestina apoya mayoritariamente a Hamás?Hamás ganó las elecciones en Palestina en 2006 y, aunque en 2007 tomó el poder en Gaza por la fuerza, es la organización más popular en el escenario político palestino y a través de sus actos de violencia cobra aún mayor popularidad entre la población palestina. Después de tantísimos años de conflicto, entre la población palestina hay mucho odio hacia el enemigo, como también hay sectores de la sociedad israelí que odian, entre ellos algunos partidos de la actual coalición de gobierno, que son nacionalistas mesiánicos y hablan en términos de discriminación hacia la Autoridad Palestina y los palestinos. Pero la mayoría de la sociedad israelí no es así. El problema tiene que ser resuelto de forma negociada, les guste o no a los extremistas que ven el problema como una ecuación de suma cero en el que ganan ellos o ganamos nosotros.

¿Cómo han afectado los ataques de Hamás a Benjamin Netanyahu? ¿Se han reforzado sus posiciones más extremistas o se ha debilitado su figura en Israel?Creo que en general su posición se ha debilitado porque indudablemente el 7 de octubre hubo muchos fallos de inteligencia, fallos operativos en el ejército y fallos políticos en el Consejo de Seguridad Nacional y otros organismos que evaluaron muy mal las posibilidades de Hamás en la Franja. Es un asunto pospuesto hasta que termine la guerra inmediata, pero sin duda cuando Israel vuelva a la normalidad será objeto de una comisión judicial de investigación. Hay una necesidad funcional de que se depuren responsabilidades y quien estaba a la cabeza del gobierno cuando sucedió era Netanyahu, que pagará un alto precio político. No hay encuestas oficiales, pero lo más parecido que ha habido muestra que el Likud está perdiendo más o menos la mitad de sus votos.

¿Hay críticas a Netanyahu desde los partidos de la oposición de izquierda o en las calles de Israel?La mayor parte de la izquierda sigue la tradición israelí que ya describió Dan Horowitz en los años 70 en un libro de sociología política (Trouble in utopia) en el que explicaba que Israel es un país con muchas fracturas internas y conflictos, pero que cuando sufre una amenaza externa esas fracturas pierden validez y se produce la unión casi total de la sociedad como escudo frente a esa amenaza. Se establece el propósito de defender la existencia del Estado de Israel y la sociedad israelí por encima de todo y esas teorías están funcionando de nuevo.

¿Qué le parecen las manifestaciones a favor de Palestina y contra la intervención israelí en Gaza que está habiendo en muchas ciudades europeas?Tratándose de un tema ideológico es casi normal que haya manifestaciones propalestinas. Siendo Israel la parte más fuerte y generalmente habiendo muchas víctimas civiles palestinas, hay simpatía hacia la parte palestina, pero insisto en que el problema es que Hamás y Yihad Islámica atacan a Israel desde el seno de la sociedad civil palestina y retienen a la población por la fuerza para usarla como escudo humano. Es algo imprescindible para entender lo que está pasando aquí, pero hay organizaciones de defensa de los derechos humanos muy ideologizadas, que son fuertemente antiisraelís.

En España, algunos ministros de Podemos han pedido juzgar a Israel por crímenes de guerra, lo que ha motivado una protesta de la embajada israelí, ¿cómo valora esas declaraciones por parte de miembros del Gobierno español?Yo no los quiero acusar de antisemitismo, pero creo que hay un desliz en este tipo de posiciones que al final terminan siendo antisemitas. La gente que habla públicamente creo que tendría que informarse mejor. ¿Cómo una persona relativamente ignorante sobre lo que ha sucedido y sucede aquí, se permite usar una palestra pública para difundir su posición ideológica sosteniendo que esa es la única verdad? A mí me parece ridículo e insultante. Y lo digo para todas las partes, porque también hay quien expresa opiniones muy firmes y seguras en el otro sentido y que están basadas en una gran ignorancia. Ese tipo de posturas me parecen criminales porque todo llega al Medio Oriente y aquí, a diferencia de la Europa democrática, la distancia entre la retórica y la violencia física es muy corta, mucho más corta que en el occidente democrático.

¿Le pareció adecuada la protesta de la embajada de Israel?Conozco personalmente a la embajadora Rodica Radian-Gordon y es una excelente profesional que ha hecho su trabajo porque frente a un ataque público de ministros del Gobierno debe haber una reacción diplomática. Las relaciones entre España e Israel han sido muy buenas desde hace décadas y España, como país grande de la UE, ha jugado un papel por la paz en el Medio Oriente, incluso Miguel Ángel Moratinos fue mediador internacional. Me parece que si hay ministros españoles que censuran unilateralmente a Israel hacen un mal favor a España porque pierde su cualidad de país neutral y su capacidad de influir en el conflicto.

En el mundo árabe cada vez hay más protestas contra la intervención militar en Gaza, ¿ha logrado Hamás su objetivo de alejar cualquier posibilidad de entendimiento entre Israel y países de la región como Arabia Saudí?Probablemente era una parte del planteamiento de Hamás porque el acercamiento con Arabia implicaba la marginalización del problema palestino, un poco dejarlo de lado. Los palestinos saben que si todo el Medio Oriente llega a acuerdos de normalización con Israel, como los Acuerdos de Abraham, ellos se debilitan desde el punto de vista político. De ahí que hayan redirigido sus esfuerzos hacia la violencia y eso se vio también con los numerosos incidentes violentos que hubo en el mes de septiembre en Cisjordania. Por supuesto, en el momento que hay violencia entre israelís y árabes, la posibilidad de negociar con los países del entorno disminuyen de forma automática, pero no sé si a largo plazo se ha dinamitado la posibilidad de llegar a acuerdos porque los pactos de Abraham con Emiratos, Marruecos, Sudán y Bahréin se mantienen y las relaciones siguen funcionando.

¿La sombra de Irán está detrás de los ataques de Hamás?No creo que Irán controle a Hamás como controla a Hezbolá, pero indudablemente promueve una campaña de terrorismo internacional contra Israel desde donde puede y cuando puede. Irán apoya financieramente a Hamás y la Yihad Islámica, les suministra armamento a pesar del bloqueo israelí y probablemente ha entrenado a algunos de sus milicianos. Irán da todo su apoyo al movimiento de resistencia palestino y a la violencia contra Israel. Hay una especie de guerra latente entre Israel e Irán.

¿Puede escalar el conflicto a una guerra global en Oriente Medio? Existe esa posibilidad, pero esperemos que no ocurra porque ya hay suficiente derramamiento de sangre. Sí es cierto que hay una situación de tensión latente en la frontera siria con grupos proinarís, en el Líbano con Hezbolá, con Irán mismo y en Cisjordania y Jerusalén Este. Desgraciadamente, he vivido muchas guerras en Israel, algunas abiertas contra otros países del Medio Oriente, pero mi esperanza es que esta no se amplíe.