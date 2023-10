¿Irán es una amenaza real para Israel? "Es muy complicado enfrentarse a una fuerza de 80.000 combatientes terroristas"

La guerra entre Israel y Hamás amenaza con convertirse en un conflicto a gran escala en Oriente Medio, cuyas consecuencias son impredecibles. El gobierno israelí ha respondido a los ataques terroristas del pasado 7 de octubre bombardeando con intensidad la Franja de Gaza, pero el elevado número de víctimas civiles palestinas está soliviantando poco a poco los ánimos en el mundo árabe.

Desde Yemen a Irak, pasando por Jordania o Qatar, las protestas contra Israel se han reproducido en las calles de prácticamente todos los países de la región, pero es Irán el que trata de canalizar toda esa cólera árabe y ya ha advertido de que está dispuesto a intervenir en el conflicto si no cesan los "crímenes israelíes" en Gaza.

"La situación se está complicando cada día y lo que pretende Irán en estos momentos es involucrar a todas las fuerzas árabes de Oriente Medio contra Israel para que no sea un conflicto regional, sino una guerra global", afirma David Odalric, analista en geoestrategia internacional y director de Seguridad y Defensa en el INISEG (Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global).

Odalric advierte de que el peligro de una intervención iraní "es real" para Israel, aunque señala que esta se materializaría a través de Hezbolá, su milicia chií en el Líbano: "Una de las razones por las que Israel todavía no ha lanzado su operación terrestre en Gaza es el riesgo de que Hezbolá pueda atacarle desde el norte".

"Hezbolá está formada por unos 50.000 combatientes entrenados por Irán y tiene un arsenal con más de 133.000 cohetes y misiles, entre ellos cohetes de artillería tierra-tierra, portátiles o misiles antiaéreos y antibuque. Luego están los 30.000 combatientes de Hamás en la Franja de Gaza. Aunque Israel es la mayor potencia militar de Oriente Medio y tiene el poder para defender su Estado y al pueblo judío, enfrentarse a una fuerza de más de 80.000 combatientes terroristas financiados por Irán sería muy complicado", asegura.

Ahí entraría en juego Estados Unidos, que ya ha enviado una flota formada por dos portaaviones y varios destructores al Mediterráneo oriental. Odalric no duda de que la intervención iraní provocaría la entrada de Washington en el conflicto: "EEUU ha desplegado fuerzas navales, con los portaaviones Gerald Ford y Eisenhower, con 2.000 marines y fuerzas especiales, aparte de los F-15 y F-16 listos para apoyar a Israel en caso de que Hezbolá ataque junto a Irán y Hamás".

"EEUU es un aliado inquebrantable de Israel, que a lo largo de los años ha aportado más de 225.000 millones de dólares para su defensa. Si Hezbolá ataca a Israel con el apoyo oficial de Irán, el presidente Joe Biden invocaría el artículo 2 de la Constitución que le permite enviar tropas para proteger a los ciudadanos norteamericanos que viven en Israel, que son miles. Y la implicación de EEUU también podría arrastrar a la OTAN al conflicto", añade.

"Los cohetes de Hamás no se compran en Gaza"

Carlos García Rivero, que ha sido analista del Ministerio de Defensa y observador de la OSCE, no contempla una intervención militar directa de Irán, aunque subraya que ya lo está haciendo de forma indirecta: "No creo que Irán cometa el disparate de intervenir militarmente en el conflicto, pero aportar armamento, financiación y entrenamiento, desde luego que sí porque es el principal aliado de Palestina en Oriente Medio. De hecho, Hamás está utilizando armamento iraní y hay muchos vídeos que así lo demuestran".

"Los terroristas que entraron en Israel en parapente no se habían entrenado en Gaza, sino en Irán. Y la gran cantidad de cohetes que Hamás está lanzando a diario contra territorio israelí no se compran en un supermercado de la Franja", añade.

No obstante, aunque García Rivero no prevé una implicación directa de Irán porque supondría "una escalada mayúscula" del conflicto, no descarta que la guerra pueda extenderse al Líbano: "Es un estado fallido que no controla su territorio y si Hezbolá lanza una ofensiva en territorio israelí, no tengo ninguna duda de que Israel responderá de forma contundente en el Líbano. Ya ha hecho muchas incursiones en su territorio desde 2006".

¿Está la mano de Putin detrás del conflicto?

David Odalric también baraja la idea de que Rusia esté implicada en el ataque de Hamás contra Israel, factor desencadenante de la guerra en Gaza. Recuerda que aquella incursión de milicianos estuvo precedida de un ataque informático contra los servicios de seguridad israelís. "Tiene toda la pinta de que detrás había hackers rusos y de que el ataque se llevó a cabo desde algún centro cibernético de Rusia".

"Rusia es aliada de Irán, que le ha enviado muchas armas, y tiene interés en creer una zona de conflicto que desvíe la atención de la guerra en Ucrania. Es muy factible que intente desestabilizar un poco la región de Oriente Medio porque si el conflicto en Israel escalase a una situación global, evidentemente las ayudas occidentales a Ucrania se tendrían que dividir en dos frentes", indica.

Aumento del radicalismo islámico

García Rivero también señala que el estallido del conflicto en Gaza va a provocar un incremento del radicalismo islámico en todos los países de Oriente Medio: "Siempre que se ha producido una represión del mundo palestino o árabe, ha habido un efecto colateral que ha sido el incremento de la representación islamista en todos los parlamentos de la región. Es algo que hemos visto siempre, desde la guerra de Argelia hasta las Intifadas. Los islamistas siempre han sacado rédito electoral en todo Oriente Medio y el norte de África".

Odalric va más allá y advierte de que el estallido de la violencia en Israel puede provocar un incremento de los atentados yihadistas en Europa: "Irán no solo es una amenaza para Israel, también lo es para Occidente porque exporta su radicalismo para la proliferación del yihadismo en Europa. Ha lanzado mensajes para que a nivel global el islam lance ataques contra Israel y Occidente, con lo cual es posible que haya atentados organizados o simplemente lobos solitarios que cometan ataques como los apuñalamientos que ya hemos visto".

Al respecto, subraya que los países occidentales deberían de incrementar sus medidas de seguridad: "En Europa nos encontramos en un polvorín porque vamos camino de un suicidio colectivo debido a la situación creciente del islamismo y la falta de control de la inmigración irregular. Hay que reforzar las fronteras y cortar el grifo hacia algunas ONG en Europa que están financiadas por Irán y algunas están incluso vinculadas a Hamás".