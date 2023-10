Entrevista

Israel vive uno de los momentos más difíciles de los últimos 50 años. Inmerso en una pugna con sus vecinos en Oriente Medio desde que David Ben Gurion proclamase su independencia en 1948, el país afronta días tensos por el anunciado ataque terrestre inminente sobre una Franja de Gaza regida por Hamás con apoyo mayoritario del pueblo palestino. Los atroces ataques del grupo terrorista el pasado 7 de octubre causaron 1.400 israelíes asesinados, casi 200 rehenes trasladados al interior de la Franja y una respuesta contundente de Israel en forma de bombardeos que dejan ya 3.000 muertos y más de 12.500 heridos en suelo palestino.

Cuando Rodica Rodian-Gordon (Bucarest, 66 años), embajadora de Israel en España, habla este martes en conversación telefónica con 20minutos y se le pregunta sobre la posibilidad de una escalada regional del conflicto, se hace el silencio al otro lado de la línea y responde tras unos segundos con tono muy serio: "Creo que no es el caso y ni quiero comentarlo"

Diez días de guerra, imágenes terribles del sufrimiento de la población en Israel y en Gaza... y el apoyo a Netanyahu no decae en su país.

Vivimos todos las horas más duras de nuestra vida, de la vida del Estado de Israel. Es una guerra sin precedentes por el tamaño del ataque terrorista que hemos sufrido y por el horror que produjo. Lo relatan a diario las familias de asesinados y secuestrados en los medios israelíes. Y eso afecta mucho a la gente. Todos, comandantes del ejército, el gabinete especial de guerra que hemos establecido con los partidos de la oposición, todos, todos, estamos metidos en esta guerra.



¿Por qué ha pasado esto ahora?

Tendremos que investigarlo. Ver exactamente lo que falló, porque hubo muchos fallos. Pero nuestro esfuerzo actual está en luchar… y en luchar todos juntos. Por eso también es uno de los momentos más lindos de la sociedad israelí; cómo ha sabido juntarse y apoyar a los supervivientes de este infierno en el sur de Israel.



¿Era necesario este bombardeo masivo en Gaza que deja ya miles de civiles palestinos muertos? ¿Una operación más quirúrgica no habría sido suficiente?

Mire, ahora estamos en otra cosa. La idea era no repetir lo que hicimos otras veces con Hamas, sino erradicarlos de la franja de Gaza. Eso no puede hacerse solamente por el aire, pero empezar por el aire es muy importante. Es la primera etapa de esta guerra.



¿Qué etapa viene después?

Pues estamos frente a un dilema muy grande con la población de la Franja. Nuestra lucha no es contra los civiles, pero esa zona tiene una de las poblaciones más densas del mundo y la única forma de no dañarla es que se vayan de la ciudad de Gaza, desde el norte hacia el sur. No es la solución ideal, pero en estas condiciones es lo mejor que podemos hacer.



Por eso están retrasando la invasión terrestre…

Es uno de los motivos principales, sin duda. Estamos esperando algunos días.



¿Y el resto de motivos?

Están los esfuerzos diplomáticos, aunque para responder al ataque barbárico de Hamas y poder erradicarlos no es suficiente una solución diplomática. No ahora.



¿Hasta cuándo va a dejar Israel a los palestinos sin agua, sin luz y sin combustible? Llevan así casi una semana y los camiones esperan cargados de ayuda tras el paso de Rafah.

Estamos negociando con otros Estados la situación de Rafah, pero lo que sí le aseguro es que Hamás está agravando la situación. Ayer supimos que robaron litros de combustible para sus necesidades, sin importarles las de su propio pueblo. Hamás utiliza las carencias de la población para su propaganda de una forma cínica y cruel. Espero que esas negociaciones con otros países lleven a una solución en días venideros.



¿Qué exigen ustedes para dejar pasar la ayuda humanitaria a Gaza?

Por supuesto, recuperar a los rehenes que Hamás tiene secuestrados en la Franja. Hablamos de casi 200 civiles, desde un bebé de 9 meses hasta personas de 85 años. Esa es una de las exigencias más importantes.



Hay muchos ciudadanos españoles dentro de la Franja. ¿Cuándo van a permitirles salir de allí?Creo que hay negociaciones para ello. No sé exactamente cuándo. Y no sé por dónde.



La UE ha sido muy contundente con ustedes al sugerir que incumplían el derecho internacional y humanitario en su respuesta a Hamás.

Yo diría que ha sido al contrario. Somos conscientes desde hace años de la ley bélica y la ley humanitaria. Todos nuestros equipos tienen expertos en este marco y nos aseguran que cumplimos la ley internacional. Es nuestra obligación como Estado democrático y lo estamos haciendo.



Ursula Von der Leyen y Roberta Metsola defendieron desde el principio su derecho a defenderse de los ataques, pero su visión no es unánime en la UE. ¿Por qué se muestra dividida con ustedes la sociedad europea?

Es difícil responder a eso. Alemania, por ejemplo, siempre ha tenido un compromiso con nosotros y Estados Unidos demuestra cada día ser nuestro aliado número uno, agradecemos las palabras del presidente Biden y que nos visite. Los demás países están representados por la Comisión, por la Presidencia, por otros líderes... pero nuestros amigos europeos están con nosotros en esta situación tan difícil.



Las calles europeas acogen protestas y algunos políticos les han llegado a tildar de "genocidas". No debe ser un adjetivo agradable de escuchar para un israelí, teniendo en cuenta lo que sucedió el siglo pasado…

Esas expresiones hay que condenarlas. Los atacados hemos sido los israelíes y no por cualquier ataque, sino por uno bárbaro tipo ISIS sin precedente en la región por su crueldad y dimensión. ¿Manifestaciones en favor de los palestinos? Yo espero, sinceramente, que esos manifestantes distingan también entre palestinos y terroristas de Hamás… pero no hemos oído aún sus voces marcando esa diferencia.



¿Qué recibe de la población española?

Estoy agradecida y conmovida por las muchísimas muestras de solidaridad de españoles anónimos y de instituciones que han mostrado su simpatía y su solidaridad con Israel. La barbaridad que hemos vivido nos toca el alma a todos. Y nuestras sociedades, la israelí y la española, viven uno de los momentos más cercanos. Espero que así sigan.



Algunas organizaciones no son tan cercanas; los líderes de partidos como Podemos, que están en el Gobierno, les acusan de genocidio.

Yo estoy muy contenta con la aclaración del ministro Albares este mismo martes sobre la posición del gobierno de España: es su posición, es la del presidente del Gobierno español, y es la posición que comparten todos los países de la Unión Europea.



¿Lo considera entonces una rectificación del Gobierno tras la dura respuesta que emitieron a su comunicado de protesta?Me parece que es una clarificación de la posición del gobierno español y lo ha dicho de un modo muy nítido.

¿Se siente satisfecha entonces? ¿Le parece suficiente?

Creo que no es del interés ni de España ni de Israel estar en una polémica que solo sirve a los elementos más extremistas en cada país y no sirve para resolver el conflicto, ni la guerra ni ayudan en nada. Así que prefiero ya pasar página y hablar de otras cosas.



¿Cree que se malentendió entonces una crítica que solo iba dirigida a una parte del Gobierno?

Ya le dije, pasemos página, hay que hablar de otras cosas…



Se lo pregunto porque el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también piensa que su comunicado podía ser más "atinado".

Que todo el mundo lea atentamente lo que hemos publicado, estoy segura de que leyendo el texto se van a aclarar cosas.



¿A qué se refiere?

A que no hemos acusado al Gobierno de adoptar simpatías con Hamás.



El comunicado sí se refiere a una "parte de Gobierno".

Como dije, no hemos acusado al Gobierno. No demos fuego a algo que todos entendemos que no es bueno para nuestros países ni para el conflicto.



¿Cree que la crítica a Israel en ese ala del Ejecutivo, representada por Podemos y Sumar, se enmarca en el antisemitismo?

Esas voces que hablan de un genocidio por parte de Israel tienen que ser muy cuidadosas usando este tipo de palabras y entender que su discurso puede llevar a olas de antisemitismo y de odio en las que espero que nadie caiga.



Volviendo a la guerra contra Hamás. ¿Cree que la solución de los dos estados se ha alejado para siempre después de estos ataques?

No creo que sea el momento adecuado de proponer soluciones porque ninguno de los lados está abierto a negociar. Estamos en una fase de guerra que tiene como meta erradicar a Hamás. Eso debe ser lo primero, ya llegará el tiempo de pensar en soluciones.



¿Le ha decepcionado el papel de Egipto por su negativa a abrir la Franja si no permiten primero la entrada de ayuda humanitaria?

Egipto juega un rol importante y positivo en la región desde que firmamos el acuerdo de paz hace 40 años, pero estamos viendo ahora fuerzas contrarias a un entendimiento en Oriente Medio y que no desean la paz en la región.



Se refiere a Irán, claro. ¿Cree que su amenaza de entrar de lleno en el conflicto es creíble y que podría desembocar en una guerra abierta en Oriente Medio?

Todos en la región, no solamente Israel, nuestros vecinos también, tenemos este temor de que la guerra salga de la frontera con Gaza. Esperamos que lo que estamos haciendo disuada a Irán de actuar para añadir fuego al fuego ya existente.



¿Hay margen para la diplomacia con ellos?

Qué quiere que le diga. Irán es una fuerza negativa en el Oriente Medio y así lo demuestra siempre. Espero que esta vez no logren sus intenciones.