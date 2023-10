Coalición Canaria rechaza votar 'sí' a Sánchez, pero deja la puerta abierta a la abstención

Coalición Canaria no apoyará la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero no cierra la puerta a facilitarla. Es la posición que la única diputada de la formación, Cristina Valido, le ha trasladado al jefe del Ejecutivo en funciones en la ronda de consultas que está realizando para cotejar sus apoyos. También se ha visto con el diputado de UPN, Alberto Catalán, que sí ha dejado claro que el voto de su partido será negativo. Eso sí, ambos se han abierto a la posibilidad de apoyar leyes y Presupuestos del Gobierno de coalición si Sánchez logra superar la investidura, que se prevé para la semana del 6 de noviembre.

“Le he dicho que no podemos plantear un sí a la investidura, pero vamos a negociar para una posible abstención”, ha declarado Valido en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Pese a haber apoyado la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo (PP), la formación canaria había abierto la puerta a pertenecer a la mayoría de la investidura, con quienes votó a favor de darle la presidencia de la Cámara Baja a la socialista Francina Armengol y también para permitir el uso de las lenguas cooficiales en el hemiciclo.

No obstante, la decisión de Junts de votar sí o no, pero nunca abstención, les dejó sin margen de maniobra para ser decisivos esta vez. "Somos conscientes de que nuestro voto no va a determinar el Gobierno", ha apuntado Valido, que ha justificado este cambio de postura en la amnistía que Sánchez negocia con los independentistas catalanes. "No estamos de acuerdo ni en el cómo ni en el por qué de la amnistía", ha apuntado Valido.

Fuentes de la formación han asegurado que el presidente, que ha estado acompañado en la reunión por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha dado pista alguna sobre dicho tema, aunque puntualizan haberle visto "tranquilo y seguro". También han hablado de la petición de CC de imponer un mando único para la tragedia migratoria que asola las islas, algo a lo que el presidente ha mostrado su disposición.

Estas sensaciones las han trasladado de la misma forma las fuentes de UPN, con cuyo diputado se ha visto Sánchez a primera hora. En rueda de prensa, ha apuntado "España no puede ser gobernada por quienes quieren acabar con ella" ni someterse al "chantaje" de los partidos nacionalistas con el único interés de que Pedro Sánchez continúe en el poder. "España no puede estar sometida permanentemente al chantaje de aquellos que quieren acabar con esta nación y sobre todo porque no puede depender del independentismo más radical, y en esa línea también hemos manifestado que nos parece totalmente incomprensible que se pretendan hacer concesiones al independentismo a la hora de conseguir sus votos única y exclusivamente para mantenerse, continuar en el poder", ha declarado.