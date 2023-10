Sánchez pide al PNV un acuerdo para cuatro años pero los nacionalistas solo le ofrecen su garantía de apoyar el próximo Presupuesto

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, mantuvieron este martes una reunión para escenificar el inicio formal de unos contactos para la investidura del primero que, de manera discreta, llevan semanas teniendo lugar. El encuentro arrojó pocas conclusiones, más allá de reflejar la voluntad de ambos por alcanzar un entendimiento. Pero sí sirvió para constatar que, mientras el PSOE apuesta por un acuerdo de legislatura, es decir, que aporte estabilidad para los próximos cuatro años, el PNV únicamente quiere comprometerse a hacer a Sánchez presidente del Gobierno y a aprobarle los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

Así lo explicitó el propio Esteban en una breve comparecencia ante la prensa tras la reunión, que definió como "cordial". "Alcanzar un acuerdo de investidura y negarle los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno no tendría ningún sentido", argumentó el portavoz del PNV, que recordó, además, que la aprobación de las cuentas del año que viene tendría que tener lugar poco tiempo después de la reelección de Sánchez. Eso sí, advirtió Esteban: apoyar esos primeros Presupuestos no prefigura "cómo se vaya a desarrollar" la relación entre el Ejecutivo y el PNV durante los siguientes años.

"Cuando se hace una investidura es para que dure cuatro años, pero no se oculta a nadie la dificultad de esta legislatura", planteó el dirigente nacionalista vasco, que no quiso ofrecer ningún detalle sobre el estado de la negociación para, dijo, protegerla. "A partir de ahora no vamos a decir nada, porque queremos intentarlo realmente, ver si hay posibilidades de que salga la investidura", explicó Esteban. En lo que sí hizo hincapié es en que el acuerdo "no está cerrado" y en que Sánchez, hoy por hoy, no cuenta con los votos del PNV asegurados. "Tenemos hasta finales de noviembre" para firmar el pacto, se limitó a recordar el portavoz.

Poco más explícito fue su homólogo del PSOE, Patxi López, que bromeó asegurando que su intervención tras la reunión iba a ser "telegráfica" y que definió los encuentros de este martes como una "primera toma de contacto" para explorar el apoyo de PNV y BNG a la investidura. López, sin embargo, sí afirmó que los grupos han coincidido en que tienen "voluntad para el acuerdo", e insistió en que, al contrario que los nacionalistas vascos, el PSOE quiere que estos pactos sean "de legislatura". "Queremos acuerdos para que haya un Gobierno progresista los próximos cuatro años", sostuvo el portavoz.

Más información en breve.