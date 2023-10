La amnistía que defiende Sumar: delitos olvidados, policías incluidos y vía libre a Junqueras y Puigdemont para ir a elecciones

La ley de amnistía que negocian PSOE, Sumar y los partidos independentistas catalanes va tomando forma, y la coalición que lidera Yolanda Díaz va definiendo su propuesta. El próximo martes, Díaz presentará en Barcelona el "dictamen" que ha elaborado un grupo de académicos y juristas seleccionados por Sumar, y de ese modo tomará la delantera presentando su propuesta para una ley de punto y final que afecte a los encausados por el procés y, de manera muy singular, al expresident catalán Carles Puigdemont.

Los detalles de ese texto —que ha sido redactado en solitario, sin la colaboración del PSOE, que es quien está llevando el grueso de las negociaciones con Junts y ERC—, por ende, no se conocerán hasta el martes. Pero fuentes de Sumar explican que una amnistía, a su juicio, debe suponer un borrón y cuenta nueva de los posibles delitos cometidos, y no solo afectar a los grandes dirigentes del procés, sino a ciudadanos que pudieran haber cometido faltas de mucha menor entidad que permitieron que se celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Estas son las claves del posicionamiento de Sumar.

El olvido legal de los posibles delitos

La amnistía se diferencia de los indultos aprobados en 2021 por el Gobierno en varias cosas, pero la principal de ellas es el propio concepto. El indulto es una medida de gracia, un perdón que el Ejecutivo otorga a personas condenadas y que les levanta —total o parcialmente— la pena a la que han sido castigadas, pero no borra ese castigo de su historial.

La amnistía, por el contrario, supone hacer borrón y cuenta nueva: fuentes de Sumar explican que, con esta figura jurídica, las conductas punibles dejan de serlo para el periodo que se determine y las condenas ya impuestas quedarán anuladas, incluidas las inhabilitaciones para presentarse a las elecciones que afectan a dirigentes como el líder de ERC, Oriol Junqueras. Como los delitos quedan olvidados, no perdonados, no figuran como antecedentes penales.

Una amnistía amplia

El diputado de Sumar y líder del PCE, Enrique Santiago, explicó este viernes que la ley de amnistía que se apruebe debería "cerrar todos los flecos" para ser "útil". Y eso implica, entre otras cosas, que afecte tanto a los grandes líderes del procés, entre ellos los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, como "a personas que no han sido los máximos responsables" de las conductas punibles. Fuentes de Sumar explican que entre estos beneficiarios de la amnistía se encontrarían personas encausadas, por ejemplo, por abrir recintos públicos el 1 de octubre de 2017 para que se pudiera votar en el referéndum ilegal o por colaborar con su organización.

Los juicios se archivarían o no se celebrarían

Para que la medida sea lo suficientemente amplia, fuentes de Sumar explican que lo que se planteará será despenalizar ciertas "conductas" llevadas a cabo en un periodo de tiempo determinado. Con esa formulación, podrán incluirse en la amnistía una gran variedad de delitos y faltas de carácter penal, civil o administrativo. Y eso implica que las personas encausadas no serían juzgadas, en el caso de que aún no se hubieran sentado en el banquillo, o el procedimiento se sobreseería, en el caso de quienes estuvieran en mitad de un juicio.

Los policías, incluidos pero diferenciados

La inclusión en la ley de amnistía de los policías encausados por las cargas del 1-O es uno de los puntos más controvertidos de la eventual norma. Fuentes de Sumar explican que, a su juicio, los agentes también tendrían que ver olvidados los posibles delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, si bien son partidarias de establecer un apartado separado y exclusivamente destinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la norma para evitar que estos funcionarios puedan sentirse señalados como delincuentes. En concreto, las fuentes consultadas plantean la posibilidad de que la ley establezca la renuncia expresa del Estado a iniciar o continuar procesos penales contra los agentes.

Volverlo a hacer seguirá siendo ilegal

"Lo volveremos a hacer" es uno de los principales eslóganes de los independentistas para asegurar que no han renunciado a su objetivo de declarar la independencia. Pero la secesión unilateral de una parte del Estado seguirá siendo ilegal aunque se apruebe la amnistía: el texto únicamente despenalizará las conductas relacionadas con el procés, pero no modificará el Código Penal. En el futuro, por tanto, estas conductas se podrían seguir juzgando y castigando, aunque ya no será mediante el delito de sedición, que fue derogado el año pasado por el Congreso.