César Verdúguez, autor del cómic 'Somos probetus': "Es necesario que haya más protagonistas con discapacidad"

César Verdúguez trabaja desde hace como ilustrador en el equipo de diseño del Departamento de Interactivos de RTVE, donde hace ilustraciones, diseña cartelería e imágenes para las redes sociales, infografías y diseños web.

Sin embargo, lo que más le gusta a César es dar rienda suelta a su creatividad a través del cómic, un arte en el que acaba de estrenarse con gran éxito. Lo ha hecho con "Somos: Probetus", una novela gráfica que combina aventuras y ciencia ficción y que está protagonizada por un científico con síndrome de Down, una ‘peculiaridad del personaje’ con la que César, además de hacernos pasar un rato entretenido, quiere remover conciencias y poner su granito de arena para hacer del mundo un lugar más justo e inclusivo.

Somos Probetus es una historia de Sirbino Probetus, un protagonista que, a pesar de tener Síndrome de Down, ha conseguido convertirse en uno de los investigadores más brillantes de la década de 2090. ¿Cómo se te ocurrió la historia?Surgió en un momento en el que quería tener un proyecto propio y divertirme con él, potenciar mis capacidades de ilustración y no hacer simplemente algo preconcebido para una publicación. Tenía muchas ganas de hacer cómic, que a lo que me quiero dirigir, y como me gusta mucho el tema de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo siempre me han maravillado, me decidí por esta historia. Además, quería que fuera divertido, para todos los públicos… y para ir un poquito más allá, decidí que el protagonista tuviera síndrome de Down.



¿Tenías alguna relación con este síndrome en particular o con la discapacidad en general antes de crear ‘Somos probetus’?No, no tengo ninguna relación cercana ni familiar, ni con la discapacidad en general ni el síndrome de Down. La única relación que tuve fue con un compañero de colegio en mi pueblo, en Toledo, y recuerdo que todos lo queríamos un montón. La idea de que el personaje principal tuviera síndrome de Down la incluí simplemente porque quería que mi cómic sirviera para algo más, para ayudar a romper barreras, barreras muchas veces nos pone la sociedad o que nos ponemos nosotros mismos.



Sirbino Probetus, protagonista de 'Somos Probetus'. Cedida

¿Qué te dijeron en la editorial cuando lo propusiste?Pues estoy muy agradecido, porque lo que les propuse no era la temática en la que se querían centrar, que era más bélica, más adulto... pero cuando les mandé la propuesta, les encantó. De hecho, tuve varias propuestas, pero en Cartem Cómics apostaron mucho por él, por un formato de mucha calidad, invirtieron mucho… Han apostado y en cuatro meses se ha convertido en el cómic más vendido de la editorial, y eso es porque le interesa a la gente.

Además, les propuse que quería que el prólogo lo escribiera Paco Roca -que ahora mismo es uno de los más grandes que hay en España en cómic- pensando que me iba a decir que no, pero vio algo especial que le hizo decirme que sí. En el mundo del cómic lo han recibido muy bien, estoy muy contento. La gente del sector me ha dicho que le gusta, que les ha emocionado… y eso significa mucho para mí.



Para documentarme sobre el síndrome de Down, me encontré con Pablo Pineda, que me inspiró mucho, fue mi principal inspiración

Para crear a Sirbino, ¿te has inspirado en alguien en concreto, te has documentado de alguna manera?Para hacer el cómic, en general, me documenté mucho, y para documentarme sobre el síndrome de Down, me encontré con Pablo Pineda, que me inspiró mucho, incluso a nivel físico. De hecho, fue mi principal inspiración.

Además, empecé a indagar más y vi que muchas de estas personas que estudian, algunas tienen carreras, son actores… y creo que es muy importante que estas historias se conozcan y que les sirvan también a ellos de inspiración, para que ellos también se vean capaces y lo intenten. A lo mejor no todos van a poder ser científicos, como el protagonista, pero si pueden hacer muchas cosas.



Aseguras que, en realidad, que el personaje tenga síndrome de Down solo se menciona al principio, que no es determinante… ¿El objetivo es, entonces, normalizarlo?Sí, efectivamente, mi principal objetivo con este personaje es precisamente normalizarlo, por eso tuve claro desde el principio que no iba a ser una historia sobre el síndrome de Down ni iba a ser algo a lo que le diera una gran importancia.

De hecho, sólo se nombra al principio, como una peculiaridad que tiene el personaje, como podría ser que es intrépido, alegre… y no se vuelve a hacer mención en la historia hasta el final. Eso lo hice con la intención de hacer pensar al lector 'ostras, es verdad, me lo dijo al principio, pero eso no ha servido de impedimento para que el personaje consiga hacer todo lo que ha hecho'.



Página interior de 'somos probetus'. Cedida

Antes de crear ‘Somos probetus’, ¿habías leído algún cómic, historia, novela… el que estuviera presente la diversidad, la discapacidad?Sinceramente, no he leído mucho porque, salvo algunos nichos, no hay mucho dónde leer. Alguna película y poco más. Me salió de dentro y me pareció una buena idea. La sociedad es muy diversa y todas las personas quieren participar en ella, acceder a puestos de trabajo… y, por desgracia, no siempre lo consiguen.



La sociedad es muy diversa y todas las personas quieren participar en ella, acceder a puestos de trabajo… Por desgracia, no siempre lo consiguen

¿Qué feed-back te ha llegado de la gente que lo ha leído?Está siendo tremendo… me han escrito familias de chicos con discapacidad y entidades como Down Madrid o Asindown, que se pusieron en contacto conmigo para adaptar el libro a lectura fácil, aunque de momento está parado…



¿Cómo perciben los lectores que el personaje principal tenga discapacidad?Al final la gente es más abierta de lo que pensamos a priori. Me dicen que les ha sorprendido, pero porque reconocen que no se dan cuenta de una cosa hasta que la ven, y la realidad es que las personas con discapacidad no tienen la misma presencia ni el mismo altavoz que otras en los libros, en el cine… Por eso es necesario que haya más protagonistas con discapacidad, ya no solo de comics, también de películas, libros… es una cuestión de inclusión y de igualdad.



¿Crees que obras como esta pueden ser una puerta de entrada para que la literatura refleje más la diversidad?A mí me encantaría que empezaran a aparecer en historias de superhéroes, en Marvel, DC, en el cómic francobelga… Yo me he atrevido a hacerlo con el síndrome de Down, pero encantaría que otros se atrevieran con otra discapacidad.



Además de entretenerse, pasar un rato agradable, viajar en el tiempo… ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedaran la gente tras leer Somos probetus?Precisamente con una cosa que dice uno de los protagonistas al final de la historia y es la frase ‘somos probetus’, es decir, que todos somos iguales, pero a la vez, diferentes. Quiero que se queden con un mensaje de igualdad, de inclusión y de normalidad.