Cada vez en más común ver cómo personajes con discapacidad aparecen con cierta normalidad en series y películas. Todavía no es la norma ni reflejan al 100% la diversidad de una sociedad en la que casi el 10% tiene alguna discapacidad, pero son pasos hacia adelante que contribuyen a normalizar y fomentar la participación de las personas con discapacidad en la sociedad.

La última gran empresa en dar pasos en este sentido ha sido Disney, que decidió introducir un personaje con síndrome de Down -Zorrillo en la versión en española- en su película Peter Pan & Wendy, recientemente estrenada. El actor elegido para interpretar este personaje fue el actor Noah Matthews, un intérprete de 15 años con una gran experiencia en teatro.

La versión española también ha decidido contar con un actor con esta condición para doblar este personaje. Se llama Ángel Galiano, tiene 16 años, es alumno del colegio de educación especial María Corredentora y, aunque aún no se dedica profesionalmente a actuar, tiene un talento especial para las artes escénicas, pues además de hacer teatro en su colegio, canta y toca la guitarra.

Disney España inició el casting en la Fundación Prodis, pero al no encontrar, por edad, nadie entre sus filas, se dirigieron al colegio María Corredentora, que cuenta entre su alumnado con varios chicos con síndrome de Down. Se hizo una primera prueba en el colegio y luego los alumnos elegidos, que fueron tres, se desplazaron a hacer otra prueba allí, "ellos me decían lo que tenía que decir y yo lo iba diciendo… y me escogieron", nos cuenta Ángel con naturalidad.

Después, fueron dos intensos días de grabación en los que Ángel aprendió muchísimo, pues aunque está acostumbrado a hacer teatro en el colegio, era la primea vez que se enfrentaba a un micrófono de doblaje, "he aprendido a poner la voz, a interpretar… Me tuve que leer el guion y luego me explicaron cómo era, la voz que tenía que poner… Me ha encantado la experiencia, me ha encantado doblar la voz"

A pesar de no haberlo hecho nunca, Ángel dejó a todos boquiabiertos, "para mí ha sido impactante y emocionante, la experiencia más bonita que he tenido nunca en esto. Vino Ángel, virgen en doblaje, sin haber hecho nada nunca, y me ha dado una lección de naturalidad, espontaneidad…", asegura Maite Tajadura, la directora de doblaje de la película, "salimos con una energía muy bonita. Hemos tenido la suerte de que lleva un actor dentro. Hemos conectado mucho".

Ángel también terminó muy contento, especialmente tras ver la película en el cine, "al verme en el cine me sentí muy bien, muy orgulloso", nos cuenta, casi tanto como sus amigos y su familia, que reconoce que están incluso más contentos y orgullosos de él, "me han apoyado siempre mucho, desde el principio", asegura.

También lo están en su colegio, en María Corredentora de Madrid, "es un chico muy responsable que se desenvuelve muy bien en las artes escénicas. Tiene muchas tablas y disfruta, esto ha sido una oportunidad muy para él", nos explica Esther López, directora de comunicación del centro.

Ángel Galiano en pleno proceso de doblaje. Fundación Prodis

Aunque Ángel todavía no sabe si querría dedicarse o no al doblaje de manera profesional, lo que sí tiene claro es que seguirá haciendo teatro y subiéndose al escenario, donde se siente maravillosamente bien, "me gustaría seguir porque me gusta mucho el teatro, me gusta estar en el escenario, que la gente vea cómo lo hago… y también el cine. En el colegio hago teatro desde hace años. Este año estamos preparando Tú a Boston y tú a California (donde interpreto al Mayordomo Lucas) y el año pasado El Mago de Oz, donde soy el espantapájaros", nos contó ilusionado,

Pero sus dotes artísticas no acaban aquí, pues le gusta "cantar, tocar la guitarra… doy clases en casa. Me gustaría dedicarme a esto y ser como mis cantantes favoritos, David Bisbal y Sebastián Yatra. Me gusta mucho La Voz".

Además, en sus ratos libres, practica varios deportes, como baloncesto, fútbol y natación y hasta disfruta haciendo los deberes. Aunque aún le quedan algún año de colegio y no tiene que pensar de manera inmediata en ponerse a buscar un trabajo, desde el María Corredentora valoran muy positivamente que se vaya allanando el camino de más profesiones para las personas con discapacidad intelectual, "es un paso muy importante que en una película de Disney incluya un personaje con síndrome de down y que, además, lo interprete, tanto en la original como en la española personas con Down".

Esther espera que esta sea la primera de muchas oportunidades que tenga Ángel y muchos como él, "ojalá las productoras se animen cada vez más y no lo vean que esta profesión no está cerrada a las personas con discapacidad intelectual, sino que es una actividad en la que también pueden participar. Si en la vida real hay personas con síndrome de Down, debería ser normal que aparezcan personajes con esta condición, y que las interpreten también ellas. Ojalá sea el primero de muchos", dicen esperanzados.

De momento, Ángel ya tiene en la cabeza a quien le gustaría poner voz si volvieran a ponerse delante de un micrófono de doblaje: "Dark Vader o algún superhéroe, sobre todo Hulk, que es mi favorito", dice sin dudarlo.