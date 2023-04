Barbie presenta su primera muñeca con síndrome de Down: "Nuestro objetivo es que todos los niños y niñas se vean reflejados"

La empresa Mattel ha anunciado este martes la incorporación de una muñeca Barbie con síndrome de Down, creada para más niños y niñas se vean reflejados en las populares muñecas de Mattel y para que ésta a su vez refleje el mundo que les rodea.

Lisa McKnight, Executive Vice President and Global Head of Barbie & Dolls, Mattel ha dicho que "como la línea de muñecas más diversa del mercado, Barbie desempeña un papel importante en las primeras experiencias de los niños, y estamos comprometidos a hacer nuestra parte para contrarrestar el estigma social a través del juego. Nuestro objetivo es permitir que todos los niños y niñas se vean reflejados en Barbie, y al mismo tiempo animar a los niños a jugar con muñecas que no se parecen a ellos. Jugar con muñecas fuera de la propia experiencia vivida por ellos puede enseñar a comprender y desarrollar un mayor sentido de la empatía, lo cual conduce a un mundo más tolerante. Estamos orgullosos de presentar una muñeca Barbie con síndrome de Down para reflejar mejor el mundo que nos rodea y fomentar nuestro compromiso de celebrar la inclusión a través del juego".

Para garantizar que la muñeca representa fielmente a una persona con síndrome de Down, Barbie ha trabajado el diseño junto con la National Down Syndrome Society (NDSS), asociación que ayuda a las personas con síndrome de Down y a sus familias en Estados Unidos.

La orientación y la experiencia de la NDSS ha sido clave en el proceso del diseño de principio a fin, incluida la escultura de la muñeca, la ropa, los accesorios y el embalaje. Gracias a esta colaboración, Barbie ha podido rendir homenaje a las personas con síndrome de Down a través de una muñeca que conectará directamente con la comunidad.

Kandi Pickard, NDSS President and CEO ha comentado que "ha sido un honor trabajar con Barbie en la muñeca Barbie con síndrome de Down. Esto significa mucho para nuestra comunidad, que por primera vez puede jugar con una muñeca Barbie que se parece a ellos. Esta Barbie nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de la representación. Es un gran paso adelante para la inclusión y es un momento digno de celebración".

Para celebrar el lanzamiento de la muñeca y promover la inclusión, la visibilidad y la aceptación de las personas con síndrome de Down, los embajadores europeos se han unido a Barbie para celebrar este importante momento para la comunidad. Entre ellas se encuentran Mariana de Ugarte, influencer, escritora y madre de Mariana y Jaime; Ellie Goldstein, modelo del Reino Unido; Éléonore Laloux 2, consejera municipal y autora de Francia; y Enya, modelo e influencer de los Países Bajos.

Mariana Ugarte junto a sus hijos, Mariana y Jaime. Mattel / Cedida

Mariana de Ugarte, embajadora de esta Barbie en España, es influencer, escritora y madre de Mariana y Jaime, dos niños con síndrome de Down. Es una firme defensora y divulgadora de la inclusión de las personas con síndrome de Down, que utiliza su cuenta de Instagram para dar voz y normalizar a este colectivo además de concienciar a la sociedad.

En ella, muestra cómo es la vida de alguien con síndrome de Down y dentro de la familia para favorecer y luchar por la inclusión de estas personas. De hecho, ha escrito un libro, 2x21 La felicidad no entiende de Cromosomas, donde relata la experiencia de ser madre de dos niños con síndrome de Down y el regalo que ha sido para su vida a pesar de las dificultades de toda maternidad.

"Siendo Barbie una muñeca tan icónica y que lleva tantos años estando presente en prácticamente todos los hogares donde hay algún niño o niña en edad de juego, me parece una maravilla que se haya creado esta línea que lo que hace es favorecer lo que nosotros buscamos, que es la aceptación a la diversidad, el respeto y ejemplarizar de esta manera que en la sociedad hay cabida para todos. Es un orgullo ser embajadora de esta línea. La verdad es que pensar que Barbie se haya decidido a representar la condición cromosómica que tienen mis hijos me parece algo maravilloso y, sobre todo, que realmente va a ayudar mucho a que los niños entiendan la importancia del respeto y a la inclusión", asegura Mariana Ugarte.

Otras Barbies 'diversas'

Mattel, aconsejada por la National Down Syndrome Society (NDSS) de Estados Unidos, ha diseñado esta nueva Barbie de la siguiene manera:

● Cuerpo: Esta muñeca representa un nuevo contorno de cara y cuerpo más ilustrativo de las mujeres con síndrome de Down, con un cuerpo más bajo y un torso más largo. El nuevo modelado de la cara presenta una forma más redondeada, orejas más pequeñas y puente nasal plano, mientras que los ojos están ligeramente inclinados en forma de almendra. Las palmas de las manos de la muñeca tienen incluso una sola línea, una característica que suele asociarse a las personas con síndrome de Down. Además, los rasgos físicos de la muñeca Barbie con síndrome de Down fueron revisados por un profesional médico.

● Vestimenta y accesorios: El vestido con mangas abombadas de la muñeca lleva mariposas y colores amarillo y azul, que son símbolos y colores asociados a la concienciación sobre el síndrome de Down. El collar rosa de la muñeca con tres flechas hacia arriba representa las tres copias del cromosoma 21, que es el material genético que provoca las características asociadas al síndrome de Down. Las tres flechas, son un símbolo que une a la comunidad del síndrome de Down.

● Ortesis (DAFOS): La muñeca Barbie Fashionista con síndrome de Down también lleva tobilleras ortopédicas rosas a juego con su atuendo y sus zapatillas deportivas que cuentan con un detalle de cremallera. Algunos niños con síndrome de Down utilizan ortesis para apoyar los pies y los tobillos, y la NDSS proporcionó una caja de ortesis a los diseñadores para que sirvieran de inspiración en la vida real para los que lleva esta Barbie Fashionista, a juego con su atuendo y los vivos colores de su diseño

La barbie con Down representa algunos de los rasgos físicos del síndrome. Mattel / Cedida

Las primeras experiencias de los niños y niñas contribuyen a formar sus pensamientos y percepciones, y Barbie puede desempeñar un papel importante en este proceso. Cuando un niño o niña juega con Barbie, hace realidad sus sueños e imagina que puede ser cualquier cosa. El juego con muñecas tiene un propósito increíble durante las etapas clave del desarrollo, ya que puede ayudar a encaminar a los niños hacia el éxito al permitirles desarrollar la empatía, alimentando las habilidades sociales necesarias para resaltar cuando imaginan su futuro en igualdad de condiciones1. La muñeca Barbie con síndrome de Down permite que más niños y niñas se vean reflejados en Barbie, así como en el mundo que les rodea, lo que puede ayudar a fomentar un sentimiento de inclusión.

No es la primera vez que Barbie opta por la diversidad, pues cuenta con muñecas con vitíligo, muñecas que llevan una silla de ruedas o una prótesis, una muñeca con audífonos y una muñeca sin pelo. Este año también incluye nuevas muñecas con distintos tipos de cuerpo, como una nueva muñeca con aparatos dentales y una muñeca Ken con una pierna ortopédica.