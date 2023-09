El Congreso celebra este viernes la segunda ronda de la investidura sin esperanzas para Feijóo y con Sánchez pidiendo paso

El Congreso de los Diputados acoge este viernes la segunda ronda de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Tal y como marca la Constitución Española, al no haber obtenido los apoyos para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para alcanzar la Moncloa, debe celebrarse una votación en la que necesitaría cosechar más síes que noes. No obstante, no se prevén cambios, por lo que el presidente del PP volverá a ser derrotado con 172 votos a favor y 178 en contra. Será el momento, pues, de que lo intente el otro candidato, Pedro Sánchez, quien ayer auguró que habría un "gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo".

La sesión comenzará a las 12.15 horas. El todavía candidato Feijóo tendrá 10 minutos para realizar una última intervención para solicitar el apoyo de la Cámara Baja. El presidente del PP no dará grandes sorpresas. Fuentes de la dirección nacional sostienen que su discurso irá en la misma línea que en las dos primeras sesiones. "Feijóo no cambia de opinión en 48 horas", defiende su equipo más próximo. En todo caso, de incluir algún elemento solo irá a "fortalecer el posicionamiento" que ya marcó en los últimos días.

El candidato acude con el mismo objetivo que en la primera sesión de investidura: consciente de que va a ser fallida, pero con el propósito de afianzar su alternativa. Esto es demostrar a Pedro Sánchez que tiene una "oposición fuerte". El "talante" parlamentario del popular y su "sentido de Estado" fue muy aplaudido en las filas populares. Pese al fracaso numérico, en el PP hablan de "éxito" moral de su líder.

El resto de grupos tendrá cinco minutos para replicarle. Está previsto que intervengan los mismos portavoces que los pasados martes y miércoles. Es decir, que en el turno del PSOE será el diputado y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien suba a la tribuna. Su nombre se guardó como una sorpresa hasta que le tocó intervenir hace unos días y en el grupo socialista gustó mucho su intervención. Los socialistas han avalado un discurso que fue duro -"porque las verdades son crudas", dicen en Ferraz- y que también sirvió para espolear a los suyos.

Fue un discurso a la interna en el que no faltaron, incluso, mensajes a la vieja guardia socialista que se ha mostrado en contra de una hipotética ley de investidura. "Ninguno es ya representativo de este PSOE. Este PSOE ya no es de sus dirigentes. Ni de los actuales ni de los históricos", lanzó el exalcalde de Valladolid, que también le reprochó a Feijóo su argumento de ser la lista más votada para pedir gobernar cuando él lo fue en Valladolid en las pasadas elecciones municipales y no logró revalidar su mandato por un acuerdo entre PP y Vox.

Así las cosas, la Cámara Baja volverá a votar 48 horas después de que se produjera la primera votación. Es decir, a partir de las 13.22 horas. A diferencia que el miércoles, esta vez el candidato Feijóo necesitaría obtener más votos afirmativos que negativos, pero tampoco lo logrará, salvo sorpresas. La única posibilidad sería que el PNV cambiara de opinión, pero el cruce de reproches entre su portavoz, Aitor Esteban, y Feijóo el pasado miércoles no parece indicarlo.

Una vez se produzca la votación, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se desplazará hasta el Palacio de la Zarzuela a comunicar al rey Felipe VI que la Cámara no ha otorgado su confianza al presidente del PP. Entonces, el monarca deberá convocar una nueva ronda de consultas, que podría celebrarse la próxima semana.

Se espera que, tras esos contactos, el rey encargue a Pedro Sánchez la formación de un gobierno. Fuentes cercanas al presidente en funciones confirman que sigue interesado en recibir el encargo. De hecho, ayer vaticinó que habría un "gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo". "Hemos tenido un Gobierno de coalición progresista y nos aprestamos a repetir ese Gobierno dentro de poco tiempo", lanzó ante sus colegas socialistas europeos.

Durante el mes que ha transcurrido entre que el rey nominó a Feijóo como candidato y se ha celebrado el debate de esta semana, el PSOE ha aprovechado para ir encarrilando la investidura de Sánchez al negociar con ERC, Junts, EH Bildu o PNV. Estos contactos se intensificarán en los próximos días para cumplir la predicción del jefe del Ejecutivo en funciones. Más que nada, porque ahora sí que hay un plazo que cumplir, ya que si no hay presidente antes del 27 de noviembre, se celebrará una repetición electoral el próximo 14 de enero.