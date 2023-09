Sánchez celebra la "consumación de la derrota" de PP y Vox y asegura que habrá Gobierno "dentro de poco tiempo"

Después de dos jornadas de investidura sin intervenir, Pedro Sánchez ha celebrado este jueves que se haya "consumado la derrota" del bloque "reaccionario" formado por el PP y Vox y ha augurado que habrá un "gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo". Además, ha asegurado que en las elecciones del 23 de julio los españoles mandaron un mensaje a "toda Europa" que "la ultraderecha no es imparable". El presidente del Gobierno en funciones ha hablado públicamente por primera vez de la derrota de su rival, Alberto Núñez Feijóo, que no logró ser investido ayer y, previsiblemente, tampoco lo conseguirá este viernes en segunda votación al no haber obtenido el visto bueno de la mayoría de la Cámara Baja.

Sánchez decidió no intervenir en el Pleno, pero sí ha hablado este jueves de lo sucedido. Lo ha hecho en la clausura de las jornadas de los socialistas europeos que se han celebrado en Madrid. “Los españoles dijeron con su voto nítidamente a toda Europa que la ultraderecha no es imparable, que se puede frenar”, ha lanzado ante los suyos. Todo ello, ha advertido, pese a que ha acusado a los de Feijóo "abdicar" y de ser "incapaz de resistir al embate de la ultraderecha". "Allá donde han podido sumar, no han dudado ni un segundo", ha añadido, en referencia a los pactos en ayuntamientos y comunidades autónomas en los que apoyó su campaña electoral del pasado 23 de julio.

En este sentido, el presidente ha insistido en una línea discursiva que también utilizó en las semanas previas a las elecciones: la de denunciar las "fuerzas poderosas, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico que financian esas tesis políticas y que carecen de límites y escrúpulos". "Son fuerzas que predican el negacionismo, que desprecian a la ciencia. Rechazan lo que para nosotros es la piedra fundamental de la Unión, que es una comunidad de valores y no simplemente una alianza supraestatal", ha remachado.