Terry Reintke, líder de Los Verdes europeos: "Podemos convencer a la gente de que puede beneficiarse de una forma verde de vivir"

La eurodiputada alemana y copresidenta de Los Verdes en la Eurocámara, Terry Reintke, da la voz de alarma sobre la "ralentización" que padece en Bruselas el despliegue de Pacto Verde, el conjunto de leyes y reglamentos para que la UE haga la transición ecológica, en materia de energía o biodiversidad, y que corre el riesgo de languidecer a medida que se acercan las elecciones al Parlamento Europeo de junio del año que viene, una cita ante la que cada vez retumban más los ecos de quienes quieren frenar o dar marcha atrás y de que confía que salga el mensaje de los ciudadanos de la UE a favor de continuar por la senda verde, en la que denuncia que se está descuidando la necesaria "reindustrialización verde" que tiene que hacerse en la UE, para no quedar por detrás de China y EEUU. La baza, afirma, es convencer tanto a industria como a ciudadanos de que las alternativas verdes para producir o para vivir -por ejemplo- en cuanto a movilidad son claramente beneficiosos para ellos. "

Tras una visita a Madrid que se ha extendido durante una semana, este sábado encabezará la la Cumbre que Los Verdes celebran en la capital para respaldar a Sumar como partido hermano de la alianza de formaciones ecológicas europeas, que hasta el momento no ha tenido demasiado predicamento entre el electorado nacional.

El verano ha sido de nuevo uno de los más calurosos, con grandes incendios e inundaciones en Europa ¿Cómo puede hacer frente la UE al cambio climático, que ya es evidente?Que el cambio climático ya impacta en la vida la gente es algo que reconoce todo el mundo. Y no solo no estamos haciendo suficiente sino que la extrema derecha, los conservadores y algunos liberales en el Parlamento Europeo han sesgado cosas que ya estamos haciendo. Hemos hecho progresos en los últimos años, hemos reformado las EGS y en motores de combustión, pero no hemos hecho lo suficiente para impulsar verdaderamente una transición verde. Hablo de un cambio industrial, necesitamos una reindustrialización verde en la UE. No solo regulación, también más inversión, más dinero para hacerlo posible, también público. Por ejemplo, en la Ley de Restauración de la Naturaleza que votamos antes del verano tenemos una de las propuestas clave, porque una naturaleza resistente es uno de nuestros mejores aliados para luchar contra los efectos del cambio climático, contra incendios, sequías extremas.

Hablando de industria, el Consejo de la UE acordó hace unos días rebajar el objetivo de reducción de emisiones en automóviles. ¿Cómo ve este acuerdo y el equilibrio entre la luchar contra el cambio climático y las necesidades de la industria?Es verdad que a veces hay discusiones y quizá conflictos. Hay retos de cómo hacemos una mejor regulación que impulse más cambios, necesitamos innovación, cambio tecnológico, y a mismo tiempo quiero subrayar cuánto potencial hay en la industria verde. Vengo de una ciudad [Gelsenkirchen] con la red de acero más integrada de Europa y ellos saben que tendrán que cambiar la manera de producirlo y en 2026 ya prevén poder producir acero verde. Ese es el potencial que necesitamos porque China y Estados Unidos no esperan, están haciendo inversiones desde ya y Europa no debería quedarse atrás, deberíamos ser quienes lideremos este cambio. No tiene sentido que España o Alemania o Francia lo hagan solos, tenemos que trabajar juntos y para eso necesitamos una estrategia industrial verde con regulación y también inversión.



"China y Estados Unidos no esperan. Europa no debería quedarse atrás. Necesitamos una estrategia industrial verde"

¿Qué impide a la UE hacer lo que China y USA ya están haciendo?No quiero dar la impresión de que Europa no está haciendo nada en absoluto, pero deberíamos tener otro impulso para estar a la cabeza, por ejemplo, en energías renovables o movilidad eléctrica. Con frecuencia, los políticos europeos sienten frustración porque los Estados miembros miran por sus propios intereses. Si tenemos que competir con países como China y Estados Unidos, tenemos que trabajar juntos como Europa. Por supuesto los países tendrán diferentes puntos de vista pero tenemos que ir unidos con una estrategia común y hay mucho potencial. Hemos hecho progresos pero se están ralentizando y es algo muy peligroso porque nadie nos va a esperar, tenemos que dar señales a la industria y al resto del mundo de que queremos ser el corazón palpitante de la transformación verde. Espero que en los meses que quedan de legislatura y después de las elecciones al Parlamento Europeo aseguremos esto en Europa.

A medida que se acercan crece la oposición a la Agenda Verde. ¿Hay riego de parar o dar pasos atrás en cuestiones como la protección de la naturaleza o la calidad del aire?

Estamos muy decepcionados en términos de propuestas legislativas concretas. Vemos que se están ralentizando los progresos que estábamos haciendo. Por ejemplo, [en el Debate sobre el Estado de la Unión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen] no hizo la propuesta del un fondo soberano común para financiar esta transformación que no solo necesitamos por el clima sino también por la competitividad, por nuestra independencia de las importaciones de energía, por ejemplo, desde Rusia. Sí, se está ralentizado, vemos que cada vez más la extrema derecha y parte de los conservadores y los liberales quieren retroceder pasos que hemos dado y eso sería un desastre completo para Europa. No solo desde el punto de vista del clima, también desde el punto de vista económico porque para sus planificaciones las empresas tienen que saber en qué deberían invertir. Es responsabilidad de los ciudadanos europeos en las próximas elecciones decir si quieren seguir el exitoso camino del Pacto Verde y la transición verde o si quieren volver atrás.

La crisis energética ha dado un gran impulso a las renovables en la UE pero también ha hecho que algunos países vuelvan los ojos al carbón o a la energía nuclear para asegurar el suministro. ¿Cómo ve este movimiento, será temporal?

Lo que mostró el año pasado es que estábamos en manos de una horrible dependencia de regímenes autocráticos. Europa, y especialmente Alemania, nunca debió ser tan dependiente del gas ruso y en un tiempo muy corto hemos salido de ello. Era muy difícil y quizá se necesitaban medidas con las que nunca habríamos estado de acuerdo en circunstancias normales. Sí, las centrales nucleares en Alemania funcionarán un poco más de lo que estaba previsto y las centrales de cogeneración [gas] se usarán un poco más pero esto no puede desviarnos porque el futuro está en la energía renovable. Hemos visto en el último año un incremento masivo en eólica y fotovoltaica en Alemania, y también en España. Son buenísimas noticias, no solo nos hará más independientes de dictadores como Vladimir Putin, también es la forma más barata de producción eléctrica y es lo que queremos. Claro que queremos ser más eficientes pero también tener seguir teniendo energía y electricidad en el futuro, queremos producirla de manera renovable y barata, para superar los retos del cambio climático y los que afronta la gente todos los meses para pagar las facturas. El año pasado fue un camino pedregoso pero estamos en la vía correcta y necesitamos que las elecciones europeas den la señal para que continuemos.

"Las centrales nucleares en Alemania y las centrales de cogeneración [gas] funcionarán un poco más de lo previsto pero esto no puede desviarnos porque el futuro está en la energía renovable"

Hay partidos por toda la UE que dicen que el cambio climático. ¿Ve a los europeos concienciados en lo contrario de cara a las elecciones de junio de 2024?Creo que podemos ganar este debate y tenemos una mayoría de gente que entiende lo que está pasando. España es un ejemplo. Hace unas semanas parecía que los conservadores tendrían la mayoría con la ultraderecha. Vamos a ver qué sucede esta semana [por la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo], pero en las elecciones [del 23J] vimos un impulso del proyecto progresista y es la clase de compromiso en el que tenemos que trabajar como progresistas y ecologistas, luchar para continuar con el Pacto Verde. Sí confío en ganar estas mayorías. No digo que vaya a ser fácil, pero estoy convencida de que si seguimos por este camino, juntos como europeos, tendremos más posibilidades no solo de resistir a las consecuencias negativas [del cambio climático] sino de hacer algo muy positivo para mejorar los niveles de vida de la gente y la manera en que nuestra sociedades funcionan y producen y se mueven.



Hablando de movimiento, las restricciones al trafico es un debate muy duro en España, ¿cómo se convence de utilizar menos el coche?En Alemania ya tuvimos el debate sobre si ‘los verdes están en contra de los coches y que solo quieren transporte público’. Una de las cosas que hicimos fue reintroducir un billete que permitía viajar durante nueve meses por un euro al mes que ahora es anual para transporte público por toda Alemania. Hizo que mucha gente viera cuánto puedes ganar y cuántas ventajas hay desde el punto de vista económico y personal si puedes utilizar transporte público de forma fácil y accesible. Cuando se trata de transportes hay muchas tensiones y hay que dar un mensaje positivo. En Austria Los Verdes introdujeron un ‘ticket clima’. Podemos dar alternativas y convencer a la gente de que una manera verde de vivir es algo de lo que pueden beneficiarse.



¿Y qué se le dice a la gente que vive en una zona rural donde se plantan parques de renovables?Una de las cosas que ayuda es que cuando los parques se construyen la gente pueda invertir un poco y también ganar dinero, de modo que no solo ganan produciendo electricidad para ellos sino cuando electricidad se vende fuera. Eso cambió completamente la idea que alguna gente tenía de la energía renovable. Hoy tenemos el ejemplo que lo que llamamos las ‘pequeñas plantas solares en el balcón’, tres o cuatro placas que puedes instalar en tu propio balcón y así no solo tenemos una transición ecológica, también cambiamos la manera en que circula la energía. La gente se convierte en propietaria, la produce. Es una experiencia de la vida cotidiana muy poderosa para los ciudadanos.

¿Por qué ha elegido Madrid para celebrar la cumbre de Los Verdes?Tiene que ver con los lazos que tenemos aquí con Sumar y con cómo podemos vincular los mensajes verdes y sociales y España es un ejemplo muy claro: con las olas de calor en verano la gente ya siente en su vida cotidiana que el cambio climático es negativo e impacta en la vida de todos, particularmente en los más vulnerables. También porque en las últimas elecciones europeas [en 2019] hubo una gran ‘ola verde’ sobre todo en el norte y el oeste de Europa y menos en el este y en el sur y para las próximas queremos decir también a la gente del sur de Europa que para Los Verdes la transición ecológica es una prioridad pero al mismo tiempo defendemos la justicia social, queremos una directiva europea de salario mínimo, estamos luchando por los trabajadores de las plataformas [digitales], por transparencia, por la igualdad de género.

Van a hablar de “justicia climática”, un concepto tradicionalmente aplicado a las desigualdades entre países en desarrollo con respecto a las economías industrializadas, ¿es hora de aplicarlo también dentro de la UE?Absolutamente. En Europa vemos a la gente más rica, a sus compañías, que son las que más contaminan y la gente más pobre es la que más sufre. En España algunas escuelas tienen que cerrar porque hace demasiado calor en las clases y todas estas cuestiones están íntimamente vinculadas con la cuestión social. Poner la cuestión de la ‘justicia climática’ sobre la mesa es también para Europa muy relevante.



¿Qué papel atribuye a Sumar en la expansión por España de Los Verdes en las próximas elecciones europeas?Es importante tener aquí un aliado político. Estamos trabajando con Sumar, con Yolanda Díaz, intentando construir confianza. Lo que defienden es algo que muy cercano a por lo que lucha la familia europea de Los Verdes. Así que, sí, queremos utilizar esta sinergia y para fortalecer la ola verde que hubo en las últimas elecciones europeas y hacerlo crecer por toda Europa para tener la influencia que necesitamos para seguir con el pacto Verde y la agenda de social justicia y de libertades y derechos humanos.

"Queremos utilizar la sinergia con Sumar y para fortalecer la ola verde que hubo en el norte y oeste de la UE en 2019"