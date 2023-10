Los comerciantes culpan de la oleada de robos en el centro de Sevilla a la falta de vecinos y a una ley "laxa"

Una oleada de robos azota con fuerza desde este verano las tiendas del centro de Sevilla. Si en el mes de julio eran los comerciantes de las calles Francos y Cuna los que alertaban sobre el aumento de saqueos a altas horas de la noche en sus establecimientos, en septiembre estos delitos con fuerza se han extendido a otras zonas del casco histórico, como Sierpes o Muñoz Olivé. Así lo ha podido comprobar 20minutos, que ha recogido el testimonio de propietarios y dependientes que han sido víctimas de robos y que afirman sentir "miedo" ante esta alarmante situación. Y es que el último robo ha tenido lugar este mismo fin de semana.

Solo en verano se han producido, al menos, una treintena de robos, según ha contabilizado la asociación de comerciantes Alcentro, que asegura que no consta registro en la Policía -que tampoco ha detallado el dato concreto a petición de este medio-. En todo caso, se trata de una cifra que dista mucho de los "uno o dos" que se han producido en años anteriores, como recuerdan algunos empresarios de la zona.

Un incremento que corrobora el último balance de criminalidad del Ministerio de Interior, correspondiente al primer semestre del año, que contabiliza 992 robos con fuerza en establecimientos, domicilios y otras instalaciones en Sevilla capital, frente a los 791 del mismo periodo del año anterior, un 25,4% más.

La última víctima ha sido Cloking, un establecimiento de ropa masculina en Muñoz Olivé, en el que robaron la madrugada de este pasado domingo, a las 6.30 horas. Según confirma a este medio la dueña del negocio, rompieron el cristal con un adoquín, entraron y se llevaron el dinero que había en la caja. Aunque "cada vez dejamos menos" por todo lo que está ocurriendo, explican las dependientas.

A las 4.30 horas de la madrugada del sábado 9 de septiembre, unos ladrones asaltaron la tienda de moda de mujer Ruc Store, en la misma Muñoz Olivé. "Con una alcantarilla rompieron el cristal, entraron, sustrajeron todo lo que había en la caja (cerca de 900 euros), el móvil que teníamos en la tienda y unas zapatillas", relata a este medio Triana Rufino, dueña del establecimiento. Pérdidas económicas a las que hay que sumar los "destrozos de la puerta" y las ventas que no pudieron realizar el lunes al no poder abrir al público.

Rufino lamenta que "lo más triste es que estábamos preparados para que nos robasen", porque "han robado en toda la calle" y, según les ha informado la Policía, "no pueden hacer nada, sabían perfectamente quiénes eran, en las cámaras de seguridad de la tienda se veían las caras y eran los que habían robado el día anterior en García de Vinuesa". Al parecer, prosigue Rufino, "los soltaron a medio día y el sábado por la noche nos robaron a nosotros".

Al menos en otras tres tiendas de moda de la misma calle han sufrido asaltos del mismo tipo desde julio y alguna, incluso, en más de una ocasión, y siempre con el mismo 'modus operandi'. Los ladrones accedían al interior de los establecimientos utilizando objetos contundentes, como "alcantarillas".

"Aquí rompieron los cristales con una arqueta, entraron, robaron y se fueron", cuenta la dependienta de uno de estos negocios (que prefiere no dar su nombre), que señala que "lo único que se llevan es la caja, no se llevan prendas normalmente". Y asegura que los ladrones son "reincidentes", un problema que achaca al código penal, que "no los condena". Una situación por la que los dueños se sienten "frustrados e impotentes".

Una de las tiendas del centro de Sevilla que intentaron asaltar de madrugada este verano R.M.T

"No duermo por las noches porque pienso que me van a llamar diciendo que me han robado", relata Gloría María López, socia de la sastrería La Fábrica, también en Muñoz Olivé, que dice sentir una "intranquilidad constante y agobio" porque, aunque en su local aún no han entrado a robar, sí lo han hecho "en casi todos". Asegura que ante esta situación se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento a través de las redes sociales y, desde entonces, miembros del equipo de Gobierno "se han pasado por la zona para ver qué solución podíamos poner en esta calle y en el resto del centro".

Es el sentir también de Macarena García de la Peña, propietaria de la marca de accesorios para mujer Two June, con dos tiendas situadas en el centro, que aunque no ha sufrido robos nocturnos, tiene "miedo" y asegura no dormir bien, ya que "cualquier día te puede tocar a ti", sentencia. Precisamente, a pocos metros de su tienda de la calle Tetuán se encuentra la marca de cosméticos Kiko Milano, en la que tres de sus dependientas afirman que desde mayo este establecimiento ha sufrido al menos tres robos de madrugada.

Una situación que les ha llevado a colocar como medida disuasoria "las cajas registradoras vacías y abiertas en la puerta para que los ladrones vean a través del cristal que no hay dinero". "A ver si así no entran", comenta Carmen, al tiempo que su compañera Alicia añade que "los de por la noche están siendo brutales, antes era una vez al año y ahora está siendo muy a menudo". Aunque ellas no son las dueñas, les afecta ya que "son pérdidas y si la empresa pierde, los trabajadores también perdemos y tenemos que cerrar, y si no abrimos perdemos dinero", puntualiza Carmen.

Imagen del escaparate de uno de los establecimientos que han sufrido robos este verano R.M.T

En la paralela calle Sierpes robaron en la madrugada del 20 de agosto en la Casa de las Carcasas y, aunque los propietarios no han querido entrar en detalles sobre lo que sustrajeron los delincuentes, un mes más tarde de lo sucedido aún se podía ver el cristal roto del escaparate que reflejaba el mismo modo de obrar de los ladrones.

Justo enfrente de este local se encuentra la papelería Ferrer, un negocio centenario que lleva abierto desde 1856. Su dueña, Lucía Ferrer, explica a este medio que "desde que ya no hay vecinos, Sierpes es la boca del lobo a partir de la 1 de la mañana. Se queda esto completamente vacío. Antes era una calle con muchísima vida. Ahora cierran los negocios, no hay vivienda y es carne de cañón", afirma, y siente que "el centro ha quedado para los turistas".

Precisamente fueron unos de estos pocos residentes los que evitaron otro robo hace solo unos días en la tienda Mr Blue de la calle O’Donnell, en la que también intentaron robar, pero afortunadamente se quedó en un "susto", recuerda la dependienta. "Solo rompieron el cristal. El ruido alertó a los vecinos que aún quedan viviendo en esta calle y la Policía llegó a tiempo". En los dos años que llevan abiertos es la primera vez que sufren un altercado de este tipo de madrugada. "La mayoría son pisos turísticos y a partir de las diez de la noche esto se que vacío", abunda.

Imagen del escaparate de Súperbritánico de la calle Dueñas, tras el robo Súperbritánico

Estos delitos se extienden por todo el Casco Antiguo. En la madrugada del 16 de septiembre Superbritánico sufrió un robo justo un día antes de inaugurar su nueva tienda en la calle Dueñas. Unos hechos que la propia empresa relataba en sus redes sociales horas después: "Cerca de las dos de la mañana, y según vemos en las cámaras de seguridad, dos hombres en bicicleta han cogido una arqueta de la placita del Palacio de Dueñas y no han parado hasta romper el cristal del escaparate para entrar en el local y robarnos todo lo que han podido".

Y tirando de ironía proseguían con el relato: "En la huida, uno de los ladrones ha tirado al suelo la bolsa 'Stop making drama, you are not Shakespeare'. Para drama el nuestro", concluye el post de esta empresa que, buscándole el lado positivo a lo sucedido, ha bautizado una chaqueta de hombre como 'robo en Dueñas Street' inspirada en el popular detective inglés de la ficción Sherlock Holmes, a quien apelan para "atrapar a los ladrones y recuperar el botín". Casualidad o no, solo unos días después la Policía Nacional arrestó en el centro a uno de los delincuentes que presuntamente es autor de numerosos robos.

Los comerciantes esperan "constancia" en las medidas

En todo caso, la Policía Nacional está actuando y en el último mes ha detenido a, al menos, dos hombres que habitualmente operaban en el casco histórico con el mismo 'modus operandi' y que podrían estar detrás de los robos en el centro. Uno fue arrestado el 9 de septiembre, tras una persecución de varias horas tras huir con una caja registradora de un local de García de Vinuesa. Y el día 22 fue detenido un conocido delincuente con orden de busca y captura al que se le imputan 20 robos con fuerza en varios comercios, sobre todo del centro.

Por su parte, la Policía Local, que también ha colaborado en la detención de varios individuos, mantiene activo el dispositivo de 24 horas que puso en marcha el Ayuntamiento en el mes de julio ante el aumento de robos, y que está vigilante "de día y de noche" para disuadir a los ladrones, según ha confirmado a 20minutos el delegado de Seguridad, Ignacio Flores. El operativo está formado por efectivos y patrulleros rotulados y por agentes de paisano, si bien desde el Consistorio no han concretado más datos por "motivos de seguridad".

El presidente de la Federación de Comercio y Servicios del centro de Sevilla, Alcentro, que aglutina a 250 empresas de diferentes ámbitos, Antonio Pérez, constata el aumento de esta presencia policial en el centro y, aunque entiende que hay que dar "tiempo para comprobar la efectividad" de las medidas, confía en que tengan una "constancia" y que no sean algo puntual.

Por otro lado, coincide en que la falta de residentes es una de las causas del aumento de robos en el distrito, puesto que la "disminución de ciudadanos que habitan en el centro lo hace cada vez más peligroso", ya que "si un vecino escucha un ruido, alerta a la Policía, pero si lo que hay son turistas y apartamentos turísticos, esa calle está muerta". Según Pérez, "a partir de cierta hora, las calles están desiertas", lo que permite que sea "más fácil robar", para lo que reclama un "sistema de vigilancia mayor".

A ello se unen otros factores como "una ley laxa" que "se lo pone muy barato al que roba y si el que roba tuviera una condena importante se robaría menos". Del mismo modo, considera que otro de los motivos es el déficit de Policía Nacional, que es "tremendo".

Visita de la Policía Local y delegados de Seguridad y del Distrito a comerciantes del centro Ayuntamiento de Sevilla

Más agentes

Es la queja que reiteradamente ha repetido el alcalde, José Luis Sanz, que afirma que el déficit de agentes nacionales asciende a "400 efectivos", por lo que exige al Gobierno central aumentar la cifra que, según fuentes municipales, "no cumple la ratio de dos agentes por cada mil habitantes". Por su parte, desde la delegación del Gobierno en Andalucía aseguran que existe una "cobertura importante" y resaltan la "eficacia policial", así como que la Policía Nacional está acometiendo una "reorganización interna" para abordar delitos "específicos", como es el caso de los robos en comercios, con "resultados magníficos".

La cifra de policías locales también es deficitaria, según el Consistorio, que apunta a la necesidad de "500 agentes más". Actualmente, este cuerpo cuenta con 997 policías y, según explica Flores a este medio, en el primer trimestre del 2024 se estima que ascenderá a "1.097 con la suma de las nuevas incorporaciones que se van a efectuar".

Según el delegado de Seguridad, el Ayuntamiento confía en llevar a cabo un "gran incremento de Policía Local”. Para ello, tendrán que salvar un escollo administrativo, que requiere de la negociación con sindicatos y la aprobación en Pleno, como es la modificación de la RPT, que actualmente tiene el tope en1.257. "Un número que vamos a cambiar y modificar, porque si no sería imposible ampliar la plantilla hasta el número que quiere este equipo de Gobierno", ya que tras la última convocatoria realizada, "no se podrían convocar más de 100 plazas".

Otras medidas, pero sin fecha a la vista

La modificación de la RPT también será necesaria para la creación de una Unidad de Drones, una promesa electoral de Sanz y que, según Flores, podría "funcionar", ya que "hay magníficos policías locales que son pilotos de drones y tienen la capacitación para volarlos".

Otra de las medidas prometidas por el primer edil, y que ha asegurado que estará contemplada en los próximos presupuestos, es la de las cámaras de video vigilancia, una herramienta que Sanz lamenta que no se haya implantado antes para incrementar la seguridad y "no para multar" (en alusión al Plan Respira). Su instalación depende de la autorización de la Subdelegación del Gobierno, por lo que respecta a protección de datos, aunque la sala sea coordinada por la Policía Local.

"Estoy convencido de que tendremos la autorización y de que no habrá ningún problema", sostiene Flores, al tiempo que añade que "va a ser una herramienta muy efectiva para que cualquier persona pueda ser identificada por la Policía Nacional si la han captado las cámaras del Ayuntamiento, ya que la sala de coordinación dependerá de la Policía Local". Los dispositivos se instalarán tanto en el centro como en los barrios.

El Ayuntamiento instaló en 2021 cámaras de videovigilancia en el Consistorio 20M EP

En el momento en el que se produzca un robo, explica el delegado, se verá "inmediatamente" en la sala de control, de forma que "se podrá enviar un patrullero" al instante. Se trata, asevera Flores, de darle un impulso al cuerpo municipal y convertirlo en "la Policía Local del siglo XXI, no la del siglo XX", aunque por el momento el Ayuntamiento no tiene fecha para la puesta en marcha de las cámaras.

Por último, el Ayuntamiento pretende reforzar la seguridad con la creación de una nueva figura, la del agente cívico nocturno, antiguos serenos, aunque en este caso tampoco hay una fecha concreta para su puesta en marcha. Lo que sí ha detallado el Consistorio es que no será un agente de los cuerpos de seguridad del Estado, sino un civil y que "no invadirá competencias de la Policía Local, como la vigilancia y el principio de autoridad".

Sus funciones serán, en "colaboración" con el Ayuntamiento, vecinos, comerciantes y turistas, dar parte a las autoridades si presencian algún altercado y desempeñar tareas de "información, sensibilización y promoción de actitudes cívicas para fomentar una buena convivencia y respeto". Se contratarán a través de un plan de empleo municipal y el Consistorio ya está estudiando los perfiles idóneos.

Mesa Local de Seguridad del Distrito Norte Ayuntamiento de Sevilla

Aumento de robos también en San Jerónimo

Más allá del casco antiguo, los robos se extienden a otros distritos de la ciudad y también con diferente tipología, como son los asaltos con violencia e intimidación y que según el mencionado informe también han aumento en los primeros meses del año. En San Jerónimo, como confirman a este medio desde una asociación de vecinos del barrio, "en el mes de agosto hubo una oleada de robos con arma blanca, sobre todo a chicas jóvenes y personas mayores", provocando la "indignación de los vecinos". Se suman a otros anteriores "en vehículos y comercios”. Pero esta vez, "fueron mas seguidos y con el agravante de la intimidación y violencia", prosigue la asociación.

Ante esta situación, han realizado varias concentraciones para reivindicar más seguridad y se han reunido con los delegados de Seguridad, Participación Ciudadana y del Distrito Norte, "derivando de todo ello un aumento de la presencia policial en el barrio y en varias actuaciones con la detención de algunos individuos". Precisamente, el Distrito Norte celebró hace unos días una Junta Local de Seguridad en la que se abordaron las peticiones ciudadanas.