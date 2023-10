La taurina y el retinol, entre las razones por las que nuestro gato no puede ser vegetariano ni vegano

La alimentación de nuestras mascotas es uno de los pilares más importantes de su bienestar y, como tutores responsables, debemos cuidarla y ofrecerles siempre aquellos piensos de calidad o dietas naturales de una forma balanceada para que estén sanos, incluso cuando valoramos dietas más novedosas como las vegetarianas o veganas.

No obstante, debemos saber que si queremos proporcionar un tipo de pienso vegetariano o vegano, no todas las especies pueden basar su dieta en ellos y, de hacerlo, debemos siempre consultar a un nutricionista especializado o a nuestro veterinario de confianza. Un ejemplo de peludo que no puede basar su alimentación en productos de origen no animal son los gatos.

"Hace tiempo tuve un gatito ingresado en el hospital y su propietario estaba convencido de que, como él era vegetariano, su gato también tenía que serlo", recuerda Laura González, veterinaria y divulgadora a través del canal de YouTube 'Tu Veterinaria'. "Sin embargo, hay que recordar que los gatos son carnívoros estrictos".

Para explicar los motivos por los que nuestros mininos no pueden basar su dieta en alimentos veganos o vegetarianos, la experta repasa seis razones relacionadas con los hidratos de carbono, las grasas, los aminoácidos y las vitaminas.

Los gatos son carnívoros estrictos

Sobre los hidratos de carbono, González explica que hay dos motivos por los cuales los gatos son carnívoros estrictos. "Su metabolismo hepático se caracteriza por lo que se llama una gluconeogénesis continua, es decir, son capaces de transformar las proteínas en fuentes de energía en forma de glucosa", detalla.

"La segunda razón es precisamente porque los gatos no son capaces de metabolizar la glucosa como lo hacemos nosotros. Hay una enzima que se llama amilasa y que está presente en el páncreas y la saliva, pero de forma muy disminuida, por lo tanto, no son capaces de sacar tanta energía de la glucosa (y por ello tienen otras rutas alternativas como la gluconeogénesis continua", añade la veterinaria.

Otro motivo por el cual los gatos son carnívoros estrictos está relacionado con las grasas, concretamente con el ácido araquidónico. "Este es uno de los ácidos grasos que no pueden sintetizar, no son capaces, lo que quiere decir que lo tienen que ingerir de forma obligada y, ¿de dónde? De Carnes como la de las aves de corral", explica González.

"En cuanto a los aminoácidos, uno de los que son esenciales para los gatos es la taurina, ya que su propio cuerpo no es capaz de generarlo, por lo que también lo necesitan del propio alimento", añade la experta. "La taurina cumple múltiples funciones y su carencia produce enfermedades como la ceguera, alteraciones de corazón o del sistema digestivo".

Otro aminoácido imprescindible para los gatos es la arginina que, entre otras funciones, "se encarga de eliminar el amoniaco". "¿Y por qué tienen nuestros gatos amoniaco por dentro? Porque es un producto de degradación de las proteínas que se genera en el hígado", explica González.

Los gatos no son capaces de sintetizar la vitamina A de alimentos vegetales como la zanahoria por lo que necesitan consumirla de productos de origen animal

"Si no se elimina de forma eficaz, producirá signos neurológicos y una enfermedad que se llama encefalopatía hepática", agrega la experta. "Nuestros gatos obtienen la arginina de carnes y gelatinas de origen animal y de algunas vísceras".

Por último, la veterinaria recuerda la importancia de la Vitamina A (Retinol). "Participa en funciones tan importantes como la visión (concretamente la nocturna), ayuda a la síntesis de algunas hormonas y también participa en la reproducción", añade.

"Los gatos no son capaces de sintetizar la vitamina A de alimentos vegetales como la zanahoria (que lo tienen y que, por ejemplo, los perros si son capaces de obtenerlo), por lo que necesitan consumirla de productos de origen animal como el hígado, los huevos o algunos pescados", concluye.