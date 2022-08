Piensos vegetarianos o veganos para perros, ¿son una alimentación completa y adecuada para ellos?

La alimentación de nuestras mascotas es algo muy importante y como dueños responsables deberemos cuidarla y ofrecerles aquellos piensos de calidad o dietas naturales (ya sean cocidas o BARF) de una forma balanceada para que estén sanos. Además, con el auge de las dietas vegetarianas y veganas, era cuestión de tiempo que estas líneas llegasen también a los alimentos de nuestros peludos, por lo que es importante saber si son adecuadas o no para ellos y el por qué.

Los piensos vegetarianos (al igual que la comida vegetariana humana) se componen de ingredientes que no derivan de la carne, mientras que los veganos solo se componen de ingredientes de origen vegetal, ni si quiera los derivados de origen animal (como el huevo o el queso, por ejemplo).

Sara Mendes, veterinaria parte del equipo técnico de NeoNatural, la marca de piensos naturales que cuenta con una gama vegana, explica que un buen alimento para perros veganos "utiliza una combinación de diferentes ingredientes, vitaminas y oligoelementos con el fin de conseguir un alimento completo y que aporte todos los nutrientes que el animal necesita para tener una vida larga y saludable".

"Los alimentos vegetarianos están compuestos por ingredientes vegetales ricos en carbohidratos y proteínas, aceites vegetales, ingredientes de origen animal como lácteos y ovoproductos, minerales y vitaminas que aportan el resto de los nutrientes esenciales", especifica. "Por otro lado, los veganos se componen únicamente por ingredientes vegetales ricos en proteínas, carbohidratos, aceites, vitaminas y minerales, que a diferencia de los anteriores, no se pueden complementar con otros ingredientes de origen animal".

¿Puede mi perro vivir a base de una dieta no cárnica?

Sabiendo de qué se componen, lo que todo buen dueño debe preguntarse es, ¿puede mi perro vivir a base de una dieta vegetariana o vegana del mismo modo que podemos hacerlo nosotros? La experta de NeoNatural explica que "como los humanos, los perros necesitan una serie de nutrientes de buena calidad, sean de origen vegetal o animal, por tanto, sí que pueden vivir bien con una dieta vegetariana o vegana".

"Debemos tener en cuenta que cada perro es único, así que los requerimientos nutricionales, desde aminoácidos a proteínas, ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua, dependerán de su tamaño, raza y etapa de vida, entre otros factores", advierte. "Estos deben valorarse de la misma manera que se haría con piensos cárnicos, u otro tipo de alimentación".

A pesar de que nutricionalmente los piensos vegetarianos y veganos son completos, hay veterinarios que no recomiendan estas dietas por considerar que los perros no están fisiológicamente preparados para ello. Laura González, veterinaria y fundadora del canal de YouTube 'Tu veterinaria' es una de las expertas que considera que no hay estudios e información suficiente aún para corroborar que, a largo plazo, estas dietas sean adecuadas para los canes.

"A los perros se los engloba en los animales omnívoros, pero son carnívoros facultativos"

"El sistema digestivo de los perros, independientemente de las razas, tienen similitudes muy básicas. A los perros se los engloba en los animales omnívoros, pero son carnívoros facultativos, es decir, son capaces de sobrevivir con una dieta vegetal, pero no estarán bien nutridos", asegura.

Si nos fijamos en el aparato digestivo de los perros y lo comparamos con el de los herbívoro, hay algunas distinciones anatómicas que la veterinaria tendría en cuenta antes de ofrecer a un perro una dieta vegetariana o vegana: "Empezando por la cavidad bucal, los dientes están preparados para desgarrar carne, mientras que los de los herbívoros son más planitos, pensados para rumiar. También, los carnívoros mastican de arriba a abajo, mientras que los herbívoros lo hacen con un movimiento oblicuo".

"En cuanto al estómago y el intestino, el PH del primero en perros es mucho más ácido que en el de los herbívoros y la longitud del segundo es más corta, lo que conlleva a un proceso más corto de digestión. En el caso de los herbívoros es lo contrario, tienen un intestino muy largo porque están preparados para fermentar los vegetales y utilizan unas enzimas (celulasa) preparadas para digerir la fibra vegetal, la cual no tienen los perros".

Pero, esto no quiere decir que los perros no pueden digerir ningún vegetal, de hecho, es una parte también importante de su dieta. "Hay algunos vegetales que sí pueden digerir, al igual que pueden tomar hidratos de carbono, lo que ocurre es que no son tan eficaces como los herbívoros o los humanos al hacerlo", explica González.

"Los hidratos de carbono inician su digestión en la boca, con la saliva en las personas (la enzima amilasa se encarga de degradar el almidón y el glucógeno para generar glucosa), sin embargo, en perros es un poco distinto, ya que los perros son capaces de sintetizar desde la boca, pero a niveles muy bajos", detalla la experta veterinaria.

Otra diferencia fisiológica es la relacionada con la digestibilidad (la capacidad de romper los enlaces de las proteínas y transformarlos en nitrógenos). "La de las proteínas de origen animal es superior que la que tienen de origen vegetal, es decir, aprovechan mucho mejor las proteínas de origen animal que las de origen vegetal", añade González.

"No hay razones para pensar que las dietas compuestas enteramente de vegetales, minerales e ingredientes sintéticos no cubran las necesidades nutricionales"

Como ya hemos dicho, los estudios sobre piensos vegetarianos y veganos no son muy numerosos todavía, especialmente si hablamos de resultados a largo plazo, sin embargo, sí que se puede confirmar que "no hay razones por las que las dietas compuestas enteramente de vegetales, minerales e ingredientes sintéticos no puedan cubrir las necesidades nutricionales, de palatabilidad y de biodisponibilidad de los perros", según defiende la experta de NeoNatural.

"Lo que se le exige a un alimento completo de calidad es que aporte todos los nutrientes que el animal necesita para tener una vida sana, por lo que tiene que ser biológicamente apropiado para que el animal metabolice y asimile dichos nutrientes, que no le cause trastornos digestivos y que sea muy sabroso para que el animal disfruta comiéndolo", asegura Mendes.

En este sentido, la veterinaria de NeoNatural explica que "los perros requieren de ciertos nutrientes" pero que "no necesitan carne ni ningún otro ingrediente en particular". "Siempre que estos nutrientes se les suministren en una dieta lo suficientemente sabrosa como para que estén motivados para comerlos y sean digeribles, no hay problema", añade.

Riesgos de la dieta vegetariana o vegana

"Todo pienso completo correctamente formulado es seguro para la salud animal, ya sea vegetariano o vegano o de cualquier otro tipo. En lo que debemos fijarnos es en que siga las recomendaciones nutricionales y buenas prácticas de las organizaciones de referencia como la Federación Europea de Alimentos para Mascotas (FEDIAF por sus siglas en ingles)", asegura Mendes. "Ellos indican en sus guías que los perros se pueden adaptar a una dieta vegetariana o vegana bien balanceada".

Además, la experta de NeoNatural explica que, incluso el punto que más preocupa al público, las proteínas y aminoácidos, pueden cubrirse completamente, en vez de proceder de un solo ingrediente (la carne), de varios vegetales. "Al ser un alimento ya cocinado y con todos los ingredientes necesarios, es igual de fácil de digerir para el perro que un pienso que contenga carne", asegura.

Pero por otro lado, Gónzalez hace hincapié en que "hay muy poca información de forma objetiva y probada con estudios a largo plazo" y hace mención a varios de ellos los cuales o tienen una muestra muy pequeña o están sesgados. "En un corto periodo de tiempo a lo mejor no notamos nada, pero en un medio o largo plazo es posible que tengan carencias nutricionales que puedan derivar en patologías", explica.

"Hay muy poca información de forma objetivo y probada con estudios a largo plazo"

"Es cierto que si hablamos de piensos, tu puedes añadir de forma artificial cualquier tipo de ingrediente, claro que se puede hacer, pero al final no dejas de tener un perro alimentado con suplementos de pastillas para tenerlos bien nutridos", añade.

El dilema moral

Dicho todo esto, queda plantearse una última pregunta. ¿Por qué recomendar o no que los perros se alimenten con este tipo de dietas? Para la representante de NeoNatural, este tipo de alimentación es la adecuada para "aquellas personas preocupadas por el planeta y por el maltrato animal, personas que quieran reducir el consumo de carne o su explotación y personas que siguen una dieta vegetariana o vegana por ética personal y que se encuentren con el dilema de si seguir el mismo camino para sus perros".

Para Gónzalez es algo totalmente respetable, sin embargo, ella considera que este tipo de productos han sido creados basándose en una ética moral humana más que en el propio animal. "No creo que esté bien extrapolar estas ideas a un animal que es carnívoro como tal", defiende. "Hay una diferencia clara entre una dieta vegetariana y la del herbívoro, la primera se elige de forma voluntaria y en la segunda es fisiológica. De la misma forma que no nos planteamos dar carne a un conejo (porque no sería bueno para él) no deberíamos plantearnos lo opuesto para nuestros perros".