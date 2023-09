Feijóo acude a su investidura con la oferta de un gran pacto de Estado y como defensor de la "igualdad" entre españoles ante la amnistía

Han pasado treinta y cuatro días desde que el rey designara a Alberto Núñez Feijóo candidato a la investidura. Poco más de un mes en el que el popular se ha empleado en buscar los cuatro apoyos que le faltan para llegar a la Moncloa. Sus esfuerzos no le han generado los escaños necesarios para salir investido, pero sí le han servido para marcar aún más la diferencia con el modelo de Gobierno que propone Pedro Sánchez. Ante la posible amnistía a la que se abre Sánchez, él apuesta por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; ante el "chantaje" de la minoría independentista, él busca la unión de los dos grandes partidos. Así, el popular acude a su investidura, casi imposible, con la oferta de un gran pacto de Estado PP-PSOE y como defensor de la "igualdad" entre españoles ante la amnistía.

El líder del PP llega a su investidura con los votos favorables de su partido, de Vox, de UPN y de Coalición Canaria. Un total de 172 síes que no bastan para llegar a la Presidencia del Gobierno, pues la mayoría absoluta está en 176. Tampoco para la mayoría simple (más síes que noes) necesaria en la segunda votación, pues es previsible que el resto del arco parlamentario vote en contra de su candidatura.

Durante los dos próximos días, Feijóo aprovechará para exponer ante los españoles "lo que haría" en el caso de llegar a la Moncloa y lo que "no hará" en ningún caso para alcanzar este objetivo que es, precisamente, con lo que tratará de retratar a Sánchez. Para lo primero, desglosará su programa de Gobierno que es "consecuente con su programa electoral, porque es el que se sometió a las urnas" -subraya el PP en alusión a la amnistía de la que renegó el PSOE en campaña-. Un programa con propuestas económicas, sociales e institucionales que en todo caso está abierto a los seis grandes pactos de Estado que ofreció al PSOE y siguen plenamente vigentes", recordó este lunes la secretaria general, Cuca Gamarra.

Para explicar sus líneas rojas, Feijóo se erigirá como el primer candidato a la investidura que, "pudiendo obtener los votos" aceptando las exigencias de los independentistas para ser presidente, "renuncia a conseguirlos" en favor de la igualdad de todos ante la ley. "Se va a poder escuchar el discurso de quien piensa que la ley no puede estar sometida a los intereses de una sola persona: a Pedro Sánchez que está dispuesto a someter la ley a sus necesidades para mantenerse en el poder", insisten desde Génova.

Con todo ello, Feijóo acudirá, en la que será la primera sesión de investidura en el que permite el uso de lenguas cooficiales, arropado por la mayoría de sus presidentes autonómicos y "reforzado" por el apoyo social que recibió hace apenas 48 horas, cuando decenas de miles de personas acudieron a su llamada para protestar contra la amnistía. Ante la falta de apoyos, a Feijóo le queda cargar contra el rumbo del PSOE y apelar a "la conciencia" de todos los diputados para que trasciendan de sus siglas y rompan la disciplina de voto.

El PSOE se reserva su estrategia

El PSOE sigue escondiendo su estrategia. Llevan días sin desvelar si será Pedro Sánchez quien dé la réplica a Feijóo, como hizo Mariano Rajoy en la investidura fracasada que protagonizó el ahora presidente en funciones en 2016, en la que solo cosechó 130 votos -los de los socialistas y los del desaparecido Ciudadanos-. Tampoco lo aclararon este lunes en Moncloa, aunque dieron alguna pista: "Nunca se rechaza un turno". Una fórmula puede ser que él dé la primera réplica nada más hablar Feijóo -y celebrar un pequeño receso- y, después, sea el turno de Patxi López, portavoz socialista en el Congreso.

Está por ver qué líneas discursivas hilvanan los socialistas, que tampoco han querido adelantar nada. Sí es previsible que evidencien su cabreo con lo que consideran como "llamadas al transfuguismo" después de que Feijóo y los suyos interpelasen a diputados socialistas díscolos para que prospere y pueda ser presidente, algo ante lo que los socialistas "no dan crédito".

También parece que el PSOE criticará el "callejón sin salida" en el que se encuentra el PP al, aseguran, "no tener proyecto para una España plural y diversa". "Solo convence a la ultraderecha", dijo ayer la portavoz de la formación, Pilar Alegría. "El protagonismo de la investidura lo tiene el candidato", lanzó, por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Desde Moncloa, afirmó que a Feijóo "le gustaría cerrar los ojos y que fuera 30 de septiembre", día en el que ya se habrá votado su propuesta. "Pero tiene que cumplir con su mandato y certificar que no tiene mayoría suficiente, lo dijeron las urnas", añadió la también ministra de Política Territorial en funciones.

El apoyo con matices de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, será el encargado de explicar la postura de su partido ante una investidura en la que el voto favorable de la tercera fuerza política será el principal apoyo con el que cuente Feijóo fuera de la bancada popular. "Vox respaldará su investidura como alternativa al bochorno de ver a los partidos independentistas subastar la nación", confirmó a principios de septiembre el propio Abascal tras reunirse con su homólogo popular en el Congreso de los Diputados.

Vox ofrecerá su respaldo al PP, pero no su indulgencia. Desde el partido apuntan a que el líder de la tercera fuerza política buscará en su intervención marcar distancias con un PP al que recriminan "desorientación" y tibieza frente al independentismo. Los de Abascal llevan semanas afeando especialmente la relación de los populares con Junts. Este mismo lunes, por ejemplo, la tercera fuerza política criticó por enésima vez que el PP convocara un acto contra la amnistía el pasado domingo, pese a haber facilitado que el partido de Carles Puigdemont cuente con grupo propio en el Senado o haber tanteado en su momento la posibilidad de dialogar con Junts. "No hay equidistancia posible entre los golpistas y la unidad de España", indicaba Abascal a Feijóo la semana pasada vía X (antes Twitter).

Pesan también en la memoria de Vox, la "falta de generosidad" del PP al no permitir que la tercera fuerza política cuente con representación en la Mesa del Congreso o las críticas a la formación procedentes de voces populares, aun después de que ambos partidos gobiernen ya de la mano en cinco comunidades autónomas. Vox promete aprovechar el debate de investidura para hacer un ejercicio de memoria y confrontar al PP con sus propias acciones e inacciones.

No obstante, los de Abascal tampoco perderán de vista el "grave momento de emergencia nacional" que, a su juicio, atraviesa España y ante el cual se proponen trasladar desde la tribuna del Congreso un "mensaje de esperanza". "No va a haber ninguna formación ni líder político que pueda acabar con nuestra querida nación", garantizaba este lunes el secretario de organización del partido, Ignacio Garriga. A pesar de que, por el momento, los focos de la investidura están puestos sobre Feijóo, Vox no evita mirar de reojo a un todavía hipotético intento de Sánchez por formar Gobierno con la amnistía por medio, algo que los de Abascal consideran un "atentado histórico" contra la unidad de España.

En qué consistirán los tres días de debate

El debate de investidura que comenzará este martes se extenderá durante tres días, y finalizará el viernes con la previsible derrota de Feijóo, que en principio no obtendrá los apoyos necesarios para conseguir más votos a favor que en contra en el Congreso. Tal y como marca el reglamento, durante la semana habrá dos votaciones. La primera se celebrará el miércoles, una vez el candidato haya debatido con todos los grupos parlamentarios, y en esa votación Feijóo necesitaría conseguir mayoría absoluta (176 diputados) para ser investido presidente. En la segunda, la del viernes, a Feijóo simplemente le bastaría con cosechar más síes que noes, un objetivo que tampoco cumplirá.

Durante el debate, no obstante, el líder del PP será quien disfrutará de una mayor flexibilidad a la hora de manejar los tiempos. Como candidato y aspirante a recibir la confianza de la Cámara Baja, Feijóo podrá intervenir en cualquier momento de las sesiones sin límite de tiempo, y tendrá, asimismo, la capacidad de escoger si contesta a los grupos parlamentarios por separado o conjuntamente. Cada grupo, por su parte, contará con media hora para intervenir en respuesta a líder del PP, y de otros diez minutos para responder a las réplicas de este.

El primero en intervenir tras la exposición inicial de su programa por parte de Feijóo, que será seguida por un receso, será el PSOE. El resto de grupos tendrán su turno después del intercambio que mantengan PP y PSOE, y e intervendrán por orden de representación: tras los socialistas vendrá Vox y, posteriormente, Feijóo debatirá con Sumar, que tampoco ha confirmado si dejará el debate en manos de su líder, Yolanda Díaz, o recurrirá a la portavoz Marta Lois.

Los grupos parlamentarios más pequeños tendrán que esperar al miércoles para debatir con Feijóo, y una vez el candidato haya intercambiado posiciones con todos ellos, se llevará a cabo la primera votación. No obstante, más allá de para contraponer los proyectos de los bloques conservador y progresista, el debate de investidura servirá para marcar el inicio de la cuenta atrás hacia la convocatoria de nuevas elecciones generales.

La ley marca que, a partir de la votación del miércoles, comienza a correr un plazo de dos meses para formar Gobierno. Si en ese periodo no se consiguiera, las Cortes se disuelven automáticamente y se volvería a llamar a los ciudadanos a las urnas. Por ello, una vez fracase la investidura de Feijóo el próximo viernes, el rey tendrá que convocar una nueva ronda de consultas para, presumiblemente, designar como candidato a Pedro Sánchez, que negocia desde hace semanas los apoyos para someterse a una investidura que pueda salir adelante. Aún no hay fecha para esta segunda sesión.