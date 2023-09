La electrificación de los hogares está abriendo un capítulo que podría ser de ciencia ficción si no fuera porque está aquí: el suministro de luz ya no es unidireccional, de la red eléctrica hasta la casa, sino circular y puede quedarse entre las paredes, los techos y el suelo de un domicilio. Se trata de un círculo virtuoso en el que toda la electricidad que se genera a través de las placas solares del tejado se reutiliza a tiempo real en el uso que corresponde en cada momento y, sin no, se almacena en baterías. El uso de la electricidad que se va a buscar a la red también se hace más eficiente porque puede acumularse en la batería del coche eléctrico a la espera del mejor momento para ser consumida, bien para encender el vehículo o para emplearse, por ejemplo, en encender la vitrocerámica. Para organizar todo esto, ya es posible no solo tener un control remoto del consumo, sino delegar la organización eléctrica de todo el conjunto buscando, además, el menos consumo y los mejores precios de la luz.

Seguir avanzado en la electrificación de la economía y los hogares, es decir, en la sustitución del gas, el petróleo y otro combustibles fósiles por electricidad generada únicamente a partir de fuentes renovables es una asignatura pendiente, con un objetivo global que el Gobierno ha fijado en el 81% para 2030. En el aspecto más doméstico del plan, la penetración de la electricidad para hacer funcionar todos los dispositivos de una casa no solo permite tenerlos a todos conectados, sino redistribuir la electricidad hacia el uso que necesiten en cada momento los consumidores.

Compañías como Iberdrola van más allá y ya ofrecen también una planificación remota que toma todos los elementos de la red para optimizar al máximo el uso de la luz disponible -autogenerada o de la red- a la mejor tarifa posible. El objetivo, explican en la compañía, es que "el cliente pueda entender lo que está pasando en su casa". Él selecciona sus "límites de confort", es decir, la temperatura que desea en la casa a determinadas horas o rutinas como la de poner la lavadora hacer la cena o el baño de los niños. También las horas a la que utiliza el coche y a las que la batería debería estar cargada -recomendado hacerlo por la noche para aprovechar precios más baratos de la luz-, así como el tiempo del que dispone para ello, porque el precio varía en función de la velocidad de carga. Con estos datos, el Asistente Smart Avanzado reorganiza el suministro eléctrico de la manera más eficiente. Estos límites no son inamovibles y puede superarlos, pero estará informado a tiempo real de todo lo que ocurre.

El ideal de hogar totalmente electrificado puede verse en una maqueta en el Campus de Formación Iberdrola, cerca de Madrid, con todas sus fuentes de suministro y de consumo interconectados, como modelo para el producto que ya ofrecen a su clientes.

Del tejado al subsuelo

La construcción de una casa totalmente electrificada empieza por el tejado, donde placas fotovoltaicas captan la energía solar, que llega a un inversor de corriente, que la convierte en corriente continua, lista para ser utilizada, a tiempo real -se consume la que se produce en el momento- o con posibilidad de almacenarse en una batería de litio del tamaño de un radiador, algo que ya es posible en un ámbito, el del almacenamiento que todavía debe seguir desarrollándose para superar el hándicap que tienen energía solar y eólica, para poder ser consumida en un momento distinta a su inmediata generación. De eso también dependerá que las baterías sean cada vez más asequibles. También debe crecer la implantación de otro elemento clave e la electrificación de un hogar, la aerotermia, tecnología limpia que extrae gratuitamente hasta un 77% de la energía ambiental del aire para suplir el gas necesario para alimentar calderas para calefacción, aire acondicionado o agua caliente.

'Sala de mandos': conversor de corriente y debajo, como si fuera un radiador, la batería de litio; las conexiones y tubos de la aerotermia dentro a algo parecido a una nevera y ------- Jorge París.

La aerotermia es el elemento que más instalación requiere porque el resto de dispositivos -desde placas solares o batería del coche- no necesitan más que conectarse a la instalación ya existente. Sus tubos y conexiones se concentran en un contente parecido a una nevera y de allí pueden ir a radiadores clásicos en la pared y a dispositivos de la aire acondicionados anclados cerca del techo o, como mejor solución, a bombas de calor para calentar el agua o a una instalación de suelo radiante. Este mantendrá la casa caliente en invierno y fresca en invierno, con la ventaja de que su 'recuerdo' es más duradero que el del radiador o el ventilador y la alta o baja temperatura permanecerá por más tiempo después de desconectar un circuito que, esta vez, discurre por debajo del suelo de la casa.

En la superficie, entre el techo y el subsuelo, el vehículo eléctrico que ya no solo no emite CO2 a la atmósfera, sino que también puede participar en el abastecimiento del resto del hogar por medio de una batería bidireccional. No solo alimenta al vehículo con la electricidad que necesita para funcionar, sino que también puede ser fuente de energía para otros usos dentro de la casa.

Los puntos de recarga -una gran reclamación de industria y consumidores para poder desplegar el vehículo eléctrico- ya son de un tamaño mucho más reducido cuando de lo que se trata es de colocarlos en el garaje de casa, un dispositivo cuadrado que se puede anclar en la pared mucho más pequeño que el formato de surtidor de los puntos públicos o los postes en los aparcamientos de las empresas. En el futuro, la idea en Iberdrola es que la electricidad que no se utilice en la batería del coche pueda también volcarse en la red y ser compensada a su propietario. De momento, la solución es que pueda salir el coche hacia el interior de la casa, por ejemplo, en un momento en el que no haya generación mediante las placas fotovoltaicas. Por ejemplo, un día que se nubla, no hay producción fotovoltaica y en lugar de ir a la red, se recurre al coche para aprovechar la electricidad.

Vehículo eléctrico conectado a una batería bidireccional. Jorge París

Planificación y descuentos

Para manejar todos estos dispositivos, Iberdrola ofrece ya a sus clientes un asistente virtual para diseñar con ellos el uso que quieren hacer de la electricidad que producen sus placas o que obtienen de la red. Ellos determinan cuándo cogen el coche y cuándo ponen la lavadora, a cuántos grados tiene que estar la casa a qué horas del día y hasta qué factura máxima querrían pagar al mes. Con todo esto, dan permiso a la compañía para reorganizar la producción y el consumo de electricidad en cada momento de la manera más eficiente. Iberdrola calcula que de esta forma se puede ahorrar entre un 10 y un 30% de la factura.

Aplicación del Asistente Smart Avanzado de Iberdrola. Jorge París

Gracias a esta planificación, se puede tener el coche listo para ser utilizado a una hora precisa, por ejemplo, a las siete de la mañana, pero es Iberdrola la que elige a qué hora se va a cargar: aunque el usuario lo enchufe a las ocho de la tarde anterior, el sistema no lo pondrá a funcionar hasta más tarde, en plena noche, cuando empiece la hora valle. O, por ejemplo, se puede fijar que las horas de ducha son a las siete de la tarde para los niños y las seis de la mañana para los adultos y la aplicación garantizará que a esas horas hay agua caliente y también que se hará en en el momento de precio energético más barato.

A cambio de permitir a Iberdrola controlar las soluciones eléctricas del hogar, su habitante tiene 'premio', una bonificación del 15% en el coste de su recarga eléctrica porque también la compañía se beneficia de poder utilizar las redes de distribución con mayor flexibilidad para hacer funcionar la casa con suministro eléctrico en el mejor momento.