Facturas de 50 euros con placas solares o casa caliente por 500 euros con pellets: "Quien tiene un tejado tiene un tesoro"

El invierno no termina de acabar y el frío ha vuelto a arreciar en la última semana en casi todo el país, donde de nuevo las facturas del gas y de la luz han hecho temblar a sus titulares. No a todos. Hay hogares que han pasado de pagar facturas de 500 euros al mes a abonar 50. Otras que, con un único pago de 490 euros, se aprovisionaron de lo necesario para mantener la casa caliente durante todo la temporada invernal. Este 'milagro' en el coste de la energía no se debe a otra cosa a la instalación de placas solares en casa o al cambio de una caldera de gas por una estufa de pellets. Al abandono casero de los combustibles fósiles que, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, deja una huella evidente en la cuenta corriente.

"A día de hoy, quien tiene un tejado tiene un tesoro". Así de claro lo tiene Patricio Fernández, seis meses después de instalar en su casa unifamiliar de Torrejón de Ardoz siete placas solares. Como él, Daniel Bautista, que en julio del año pasado, y después de "un año tremendo" con una "subida impresionante de los precios de la luz y el gas", puso nueve placas en su chalet de Loeches. Más desconocido es el cambio de la caldera de gas por una estufa de pellets, que hizo Ricardo Santana nada más instalarse en su casa de Torrejón. Propietario de la empresa Efical Frío y Calor, dedicada a instalación y mantenimiento de todo tipo de calderas, él sabía que este combustible de biomasa es la solución más barata para mantener caliente la casa. "Incluso durante Filomena, cuando había 20 grados bajo cero, en casa se estaba estupendamente", asegura.

Patricio, Ricardo y Daniel forman tres de los miles de hogares que cada vez más buscan alternativas verdes al gas para cubrir su demanda de electricidad o para la calefacción. En los tres casos, aseguran que el balance es muy positivo, con soluciones efectivas que han contribuido a que la factura de la energía les dé un respiro en un momento en el que todo lo demás es mucho más caro de lo que solía ser. Hasta llegar aquí, eso sí, han tenido que hacer una inversión de varios miles de euros -de entre 5.000 y 7.000 euros- sin que en el caso del pellet haya ayudas públicas a las que acogerse, al menos en la Comunidad de Madrid. Para las placas solares, ayuntamientos como Torrejón de Ardoz y Loeches hacen un descuento en el IBI, un poco incierto en el caso de Patricio. También pueden beneficiarse de ayudas de la UE, pero para las que aseguran que "hay cola" y que no se sabe muy bien si llegarán.

Instalación de placas solares en casa de Daniel Bautista. 20 Minutos

Daniel Bautista llevaba años pensando en ponerse placas solares en casa y su familia se convenció totalmente con el alza desmesurado de los precios que empezó el año pasado. La inversión no llegó a 7.000 euros para poner nueve módulos capaces de generar cuatro kilovatios de electricidad, una cantidad que se adecuaba al consumo de los cuatro miembros de su familia y les permitía optar a ayudas europeas. De momento, solo ha recibido dos cartas del Ayuntamiento de Loeches que le informaba de que le iban a reducir el IBI durante tres años y luego de que no. Está "pendiente" de la ayuda europea, que calcula que podría ser de unos 2.000 euros. Lo que ya ha empezado a notar es el efecto sobre la factura.

"La realidad es que pagamos una media de en torno a los 30 euros mensuales y antes estábamos pagando entre 100 y 110", afirma Daniel.

"Claro que se nota. Hoy que hace sol, la totalidad del consumo, la nevera, los electrodomésticos enchufados, están autoconsumiendo electricidad". Así explica Patricio la rutina que desde septiembre del año pasado se ha implantado en su casa. Fue la decisión después de que el final del contrato con la comercializadora con la que pagaba 80 o 90 euros al mes hiciera dispararse el gasto, hasta los 130 euros. "En diciembre he pagado 48", dice para ilustrar el cambio evidente por unirse al autoconsumo.

Sus siete placas -por una potencia de 3,1 kilovatios- requirieron una inversión de unos 6.000 euros que espera compensar con la subvención europea, cuando llegue. "Me dicen que hay que ponerse en cola y en algún momento llegarán", dice.

Los hogares de Patricio y Daniel forman parte del 5% de casas unifamiliares que ya tiene autoconsumo, según datos de la Unión Fotovoltaica, que certifica cifras récord en la instalación de placas a partir de 2021 y especialmente el año pasado. Ninguno de los dos tenía grandes conocimientos de ello antes de poner los módulos en los tejados y con la ayuda de los instaladores han ido aprendiendo la mejor manera de sacar el máximo provecho de la electricidad que se generan en sus tejados. Para ello, es imprescindible la aplicación para móvil que les mantiene al corriente en todo momento de la electricidad que están generando y la que se está consumiendo, así como el excedente que están vertiendo a la red. Un 'juguetito' que engancha un poco, reconoce Patricio. "Al principio sí, la miras muy a menudo. Si, por ejemplo, vas a poner una lavadora y un lavavajillas a la vez, miras la energía disponible para ver qué poner antes", afirma. "Vives un poco pendiente de la aplicación", reconoce Daniel.

Control por aplicación de móvil de la producción y consumo de electricidad con placas solares y el excedente que va a la red. 20 Minutos

Además, instalar placas solares en casa cambia hábitos. Si la mayoría de los consumidores tiene interiorizado esto de que las horas más baratas son la media tarde, la noche o incluso la madrugada, en las casas con autoconsumo es el sol el que manda. "Nos hemos acostumbrado a vivir la energía de otra manera", afirma Daniel. "Si tienes que poner el lavavajillas o el horno o un electrodoméstico de los que consumen mucho estás pendiente a las horas a las que más produces, para no tirar de red, solo de placas solares". "Antes poníamos la lavadora o el lavaplatos a las horas donde el precio de la luz era menor [por la noche o incluso la madrugada], ahora es al revés, cuando hay más sol es cuando lo tienes que poner", tercia Patricio. "No renuncias a que si tienes una necesidad puntual puedas poner la lavadora, pero sí es cierto que miras mucho más la producción a la hora de poner electrodomésticos que tengan un alto consumo", explica Daniel.

Venta de la electricidad solar

La rebaja que las placas solares opera en sus facturas no se debe solo al consumo que cubren con el autoconsumo, con la electricidad que generan sus placas cuando hay sol o luz solar. También a que vierten a la la red eléctrica la parte de los kilovatios que generan y que no consumen en el momento. Por ello reciben una compensación económica que también sirve para restar euros en la factura, aunque la comercializadora les paga el kilovatio que venden más barato que el que ello pagan cuando lo necesitan. La compensación por los excedentes es la pata final del autoconsumo y en muchas ocasiones los usuarios y el sector suelen acusar a las comercializadoras de dificultar este proceso, en el que ellas se convierten en compradoras y no vendedoras de electricidad. Las cosas no están tan mal para los hogares pero sí para comunidades energéticas o empresas que se unen al autoconsumo y el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), Jon Groyzard, apuntó hace unos días en el Senado que el Ministerio de Transición Ecológica vigila estos supuestos obstáculos.

"Cuando hace sol yo produzco a veces tres veces más de lo que consumo", dice Patricio de sus siete placas y 3,1 kilovatios. Daniel reconoce que tuvo "mucha suerte" porque solo tardaron un mes en firmar todo lo de la compensación con la comercializadora, porque los normal es tardar tres o cuatro meses. Para él, la compensación redondea una decisión, la de instalar placas solares, de la que no es arrepiente en absoluto, incluso aunque finalmente no llegaran las ayudas a la financiación y constata que con el precio actual de la energía él amortizará el gasto inicial no en 10 años, sino en cinco. "Vivimos en un momento donde todo ha subido a unos niveles muy altos, la cesta de la compra, el combustible, los préstamos. Todo lo que sea un ahorro en el mes a mes te ayuda a soportar las subidas", añade.

El mayor contratiempo que no haber sabido antes que las placas solares no funcionan igual de bien en episodios de temperaturas extrema, cuando hay exceso de temperatura. Lo descubrió este verano, en días muy calurosos en los que miraba la aplicación y se extrañaba de que no se generaba toda la electricidad que era esperable de días tan soleados. "Hasta que no lo vives no lo sabes, a mí nadie me había dicho que por exceso de calor iba a producir menos, tiene esa limitación", apunta.

Baterías virtuales

A fuerza de "ensayo y error", quienes se adentran en el autoconsumo van a sabiendo también que las baterías físicas para almacenar la electricidad que produce el sol son todavía muy caras pero que algunas compañías ofrecen "baterías virtuales", una especie de trueque entre el exceso de electricidad que generan a las horas de sol y el que necesitan de noche. En breve Patricio se cambiará de compañía para tener acceso a ellas. Los picos de consumo de su familia son por la mañana hasta que salen de casa y por la noche, cuando llega el momento de cocinar y es cuando tiene que tirar de la red eléctrica. Si contrata una batería virtual, se le intercambiarán esos kilovatios necesarios por otros producidos en horas de sol y además será compensando por los que sigan sobrando.

Pasar el invierno por menos de 500 euros

Si las posibilidades del autoconsumo nos pueden parecer desconocidas, también lo son los pellets, un combustible natural procedente de la biomasa que en los últimos inviernos ha calentado la casa de 150 metros cuadrados que Ricardo Santana tiene en Torrejón de Ardoz. En 2021, antes de que empezara la crisis energética, el gasto total que hizo en la compra de pellets fue de 210 euros para todo el invierno; el año pasado, ya con los precios un 60 y 70% superiores, pagó 490 euros por un palet de 82 sacos para alimentar la calefacción durante todo el inverno.

"Tengo instalada una estufa de pellet, que es como una normal de gas pero lleva agua y calienta los radiadores", explica este profesional del sector que hace cinco años, cuando compró su vivienda, cambió la caldera de gas por la que sabía que era la solución "más económica".

La instalación requirió poner un condensador de agua en la cocina, sacar una salida de humos que sobresalga un metro e instalar una estufa en el salón, que se conecta al circuito de radiadores. En total, fueron unos 4.500 euros, mucho más barato que la aerotermia, dice en relación a otra tecnología de calefacción sostenible, no tan eficiente porque no calienta igual si no es con calefacción radiante y que denuncia que se está promocionando más porque requiere consumo de electricidad.

Él defiende los pellets, capaces de calentar una casa grande incluso ante eventos como la tormenta Filomena y que es particularmente apropiada para casas unifamiliares que utilizan gas o gasoil, que "en unos años se va a terminar prohibiendo".

La estufa de pellet sí requiere estar "más pendiente", limpiar todos los días el cenicero o el cristal para ver el interior y una revisión anual, como las calderas de gas. A pesar de eso y de que el precio del pellet también se ha disparado Ricardo asegura que "sigue siendo rentable". "Sabía que es lo más económico que hay".