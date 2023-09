Todo el PP sale a la calle en contra de la amnistía y en apoyo a Feijóo: "Nuestra foto será con la España que quiere su investidura"

Cientos de autobuses de toda España habrán llegado al mediodía de este domingo a la capital para protestar contra la amnistía que estaría dispuesto a sacar adelante el presidente en funciones en el caso de que Alberto Núñez Feijóo no logre su investidura. No obstante, la razón de fondo también es la de dar un apoyo unánime al líder popular, que este martes se presenta como candidato a la Presidencia, aunque sin apoyos suficientes pese a haber ganado las elecciones generales. Así, todo el PP sale a la calle en contra de la amnistía y, sobre todo, en apoyo a Feijóo.

A dos días de la investidura, el líder popular se hará un retrato de familia para exhibir músculo frente a un PSOE afectado por la polémica de las negociaciones que podría abordar con los independentistas a cambio de sus apoyos. Con ello, Feijóo posará con un PP unido poco después de que los históricos socialistas Alfonso Guerra y Felipe González aunaran sus fuerzas en contra de Pedro Sánchez, a quien acusaron de "desleal" y clamaron contra la "humillación" de la amnistía.

En este contexto, Feijóo prepara el terreno para su semana clave. El equipo del gallego se plantea el acto del domingo como contrapunto a las críticas internas que está recibiendo el presidente en funciones. El PP aguarda este domingo una foto "con la España que quiere una investidura de Feijóo y rechaza la amnistía", subrayan a este medio fuentes de la sede nacional.

A las 12.00 horas, el líder del PP se verá arropado por la plana mayor de su partido en la madrileña plaza de Felipe II. Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como todos los barones territoriales -a excepción del valenciano Carlos Mazón, que tiene la agenda ocupada-, se han trasladado desde sus territorios para alzar la voz contra la reversión del procés, a dos días de la investidura de su líder, que se atisba fallida.

Horario y lugar del acto contra la amnistía convocado por el PP Henar de Pedro

De ahí que la convocatoria del PP haya suscitado dudas sobre sus posibles consecuencias. Por ejemplo, sobre qué pasaría si el PP no llena la plaza o por qué protesta sobre la amnistía que aprobaría Sánchez, lo que vendría a asumir que va a perder la investidura. Precisamente para evitar el primer escenario, la dirección nacional ha evitado ofrecer la estimación de sus cifras y ponen el mínimo de asistentes en 600, que es un tercio de lo que lograron en el mitin de cierre de campaña en Madrid Río. Pero esta vez, además de ser un acto abierto a todos los ciudadanos que quieran defender la igualdad de los españoles, cuenta con la asistencia de todo el poder territorial.

De ahí que en el PP evitan imaginarse ningún 'pinchazo'. Y si no, "da igual" porque es "un proceso largo" y el "miedo a pinchar lleva a no hacer nada", defiende una dirigente popular que también quita hierro a la segunda cuestión. "No pasa nada por asumir la oposición", dice sobre el hecho de que Feijóo centre su acto en ir contra la investidura de Sánchez. "Mucho más importante es ser alternativa a ser gobierno", insiste.

Desde el PP destacan que el acto "servirá para definir algunas de las prioridades que marcarán el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, para defender la igualdad entre todos los españoles, y para manifestar el rechazo del PP a cualquier planteamiento que pase por tratar de un modo diferente a los ciudadanos de uno u otro territorio". "En ese sentido, el riesgo de que el PSOE acepte amnistiar a los políticos que desafiaron al Estado, borrar las consecuencias jurídicas del procés y agasajar a quienes desafiaron a España contará con el rechazo expreso del candidato, que recordará que su propuesta será diametralmente diferente".

Al escenario saldrán primero la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida para saludar en calidad de anfitriones. A continuación, tomarán la palabra los expresidentes del Gobierno del PP. Por último, Feijóo avanzará qué haría él si tuviera la posibilidad de ser presidente, pero también lo que no haría nunca para presidir el Gobierno de España.

"En ese discurso, que pronunciará en la calle 48 horas antes de su investidura para que cualquier ciudadano pueda escuchar en primera persona las prioridades de quien está a cuatro votos de ser presidente del Gobierno, Feijóo defenderá una España de ciudadanos iguales y rechazará los privilegios jurídicos a ningún político por más que su voto sea decisivo para que nuestro país tenga a uno u a otro presidente", añaden las fuentes populares consultadas.