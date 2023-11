Hasta 50.000 euros de multa si tu perro lleva uno de estos collares

La nueva Ley de Bienestar Animal trae consigo numerosos cambios en el mantenimiento y día a día de nuestros animales de compañía, especialmente para nuestros perros. Entre los cambios más significativos, se encuentra la prohibición de un tipo de collares para perros concretos: los eléctricos, los de descarga, los de castigo y los de ahogo.

Siguiendo la corriente europea, España se suma con esta prohibición a otros países como Holanda o Reino Unido, que no permiten el uso de este tipo de collares a la hora de educar y adiestrar a nuestros compañeros de cuatro patas, algo que también estaba aprobado por las normativas autonómicas de varias comunidades como Madrid, Cataluña o Valencia.

A partir del próximo 29 de septiembre, momento en el que entra en vigor la normativa estatal, estos collares quedarán prohibidos tal y como dicta el texto: "Se prohíbe el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, en particular collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo", señala el artículo 27 de la nueva ley.

Las multas por usar ciertos tipos de collares para perros y algunas excepciones

No obstante, no debemos olvidar que de esta nueva Ley de Bienestar quedan han quedado exentos los perros de caza y de trabajo (pastoreo, policía, etc.), a raíz de la enmienda presentada por el PSOE, para excluirlos de la normativa.

¿Esto qué significa? Que la prohibición en el uso de este tipo de herramientas solo aplica a perros familiares y a profesionales de la educación canina, pero que los perros de trabajo (en los que se incluyen los de caza), podrán seguir llevando este tipo de collares.

En este sentido, los tutores de perros de trabajo tampoco tendrán que hacer frente a las multas por infracción detalladas en la nueva normativa estatal, entre las que se incluye como infracción grave el uso de estos collares, que puede costar de 10.000 a 50.000 euros.