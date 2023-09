¿El éxito de Google se basa en prácticas contra la competencia? Así será el gran juicio que pone en peligro la posición del buscador

Google, ante la Justicia, también en Estados Unidos. Este martes arranca el juicio contra el gigante tecnológico por presuntas prácticas monopolísticas. Esa es la acusación del Gobierno estadounidense y supone la mayor amenaza legal que la empresa del buscador haya enfrentado jamás. La cuestión se dirime en el Tribunal de Distrito de Columbia, con el juez Amit P. Mehta a la cabeza.

Es el mayor juicio antimonopolio de EE UU desde que los reguladores persiguieron a Microsoft y su dominio del software para ordenadores personales hace 25 años. Aquella ocasión sirvió para conocer las interioridades de la empresa de Windows y algo similar se espera ahora: que más allá de su veredicto, el juicio destripe cómo Google se convirtió en líder de los buscadores por internet.

Aunque productos de Google como Gmail, YouTube o Chrome son enormemente populares, ninguno se ha hecho tan indispensable como su motor de búsqueda. Tiene ya más de 30 años: el buscador lo crearon Larry Page y un compañero de la Universidad de Stanford, Sergey Brin, allá por 1998.

¿Quién acusa?

El Departamento de Justicia de EE UU, junto con varios fiscales generales, demanda a Google en un proceso civil antimonopolio por varias infracciones de la Ley Sherman, una ley federal estadounidense que prohíbe las prácticas empresariales monopolísticas. Participan fiscales de Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Carolina del Sur y Texas, pero el impacto del resultado final será mundial.

¿De qué se acusa a Google?

La demanda se centra en los contratos que Google firmó con fabricantes de dispositivos, operadores de telefonía móvil (como T-Mobile o AT&T) y otras compañías, con los que, según el Gobierno, deja pocas posibilidades de competir a sus rivales, como Bing (Microsoft) y DuckDuckGo.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, la compañía tecnológica cimentó su posición dominante en la red con contratos ilegales con empresas como Apple, Samsung o Firefox para que estas instalaran su motor de búsqueda de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes y servicios.

¿Qué argumentan los fiscales?

Alegan que Google es "un guardián monopolístico de Internet" que ha empleado tácticas anticompetitivas para acaparar los servicios de búsqueda en Internet. "Un motor de búsqueda general debe encontrar un camino efectivo hacia los consumidores para tener éxito", se lee en los documentos oficiales, presentados por primera vez en 2020, que argumentan que Google tiene una "exclusividad de facto".

Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google. biografiasyvidas.com

Los "acuerdos de exclusión de Google, incluidos los acuerdos de vinculación (...) para bloquear los canales de distribución y bloquear a los rivales" con los fabricantes de hardware (en particular los fabricantes de móviles) y los proveedores de telecomunicaciones violan las leyes de competencia.

¿Tanto poder tiene Google?

La compañía, fundada en 1998 por Brin y Page, controla el 90% del mercado de los buscadores en internet en EE UU y en todo el mundo gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes, especialmente en los iPhone (Apple) y aquellos que funcionan con el sistema operativo Android, propiedad de Google (en España, son el 77% de los móviles).

La división de búsquedas de Google generó en 2022 unos ingresos de 152.000 millones de euros, lo que supone más de la mitad de los 264.000 millones de euros de ingresos de Alphabet (la empresa matriz de Google) en 2023.

¿Cómo se defiende Google?

La empresa del buscador de buscadores asegura que la popularidad de su motor de búsqueda se debe a la calidad de su servicio. "Nuestro éxito es merecido... La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado, ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM", afirma en un comunicado Kent Walker, director jurídico de Alphabet.

De momento, la defensa ya se ha marcado un punto en las audiencias previas al juicio cuando el juez del Tribunal de Distrito de Columbia desestimó las alegaciones de la fiscalía de que Google ofrece resultados autopreferenciales en sus búsquedas.

¿Cuánto durará el juicio?

Está previsto que continúe hasta finales de noviembre, antes de que concluya su primera fase, tras la cual se espera otra ronda de presentaciones y alegaciones. No se espera que el juez dicte sentencia hasta principios del año que viene.

¿Cómo le fue a Windows hace 25 años?

Lanzada en 1998, la demanda del Gobierno de EE UU contra Microsoft terminó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.

¿Y si Google es culpable?

Si el juez falla a favor del Gobierno, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o a cambiar su modo de funcionamiento. En caso de que el Tribunal de Distrito de Columbia decida que Google ha infringido la ley, se iniciará otro juicio para determinar qué medidas deben tomarse para frenar a la empresa de Mountain View (California). Pero cualquiera que sea el desenlace del juicio, es casi seguro que la sentencia será recurrida por alguna de las partes, lo que podría alargar el proceso varios años.

Más juicios contra Google

Al equipo de abogados de la empresa del buscador no le va a faltar trabajo. Además de la gran demanda de Columbia, Google se enfrenta en San Francisco (California) a una demanda colectiva donde se le acusa de violar la privacidad y los derechos de propiedad de millones de usuarios tras extraer sin autorización sus datos personales y material protegido por derechos de autor de diferentes sitios web.

Según la demanda, Google luego utilizó dicha información para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial. Los demandantes dicen que Google "ha estado robando en secreto todo lo que cientos de millones de estadounidenses han creado y compartido en Internet" para desarrollar sus productos de inteligencia artificial.

Y en Europa

También a este lado del Atlántico, Google se enfrenta a demandas y juicios. La compañía ya ha sido multada con más de 4.125 millones de euros por varias infracciones de la ley anticompetencia en Europa, aunque algunas de estas decisiones están bajo apelación.

En Reino Unido, Google se enfrenta ahora a una demanda multimillonaria por parte de consumidores y financiada por Hereford Litigation, un financiador mundial de litigios comerciales. Acusan a la compañía de violar la ley de competencia y por su posición dominante producir aumentos que elevan el costo de vida.