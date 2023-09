Quiénes son los 'gatekeepers' de la tecnología para Europa: las seis grandes tecnológicas que se tienen que someter a la ley

Esta semana conocíamos la decisión de la Unión Europea que probablemente más va a afectar a algunas de las compañías más importantes del mundo —tanto del sector tecnológico como fuera de él—.

Bruselas ha resuelto imponer a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft sus normas más estrictas y estas multinacionales deberán acatar y cumplir a pies juntillas la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

Como era de esperar, algunos de estos gigantes de la tecnología han puesto el grito en el cielo y las quejas no han tardado en llegar. Pero, ¿por qué se ha seleccionado a estas seis empresas? ¿Y por qué están ausentes otras compañías internacionales como Samsung?

¿Qué compañías y servicios ha señalado Europa?

Como decía, Europa ha designado, por primera vez, seis “guardianes de acceso” en virtud de la Ley de Mercados Digitales de los 27 países de la UE.

La comisión ejecutiva encargada de este asunto dice que las plataformas pueden incluirse como “guardianes” si actúan como puertas de entrada clave entre empresas y consumidores al proporcionar “servicios de plataforma central”.

And the winner is… Alphabet —empresa matriz de Google—, Amazon, Apple, ByteDance —gigante chino detrás de TikTok—, Meta —anteriormente conocida como Facebook— y Microsoft.

En total, señalan 22 servicios básicos de plataforma prestados por estos “guardianes de acceso”, entre los que se incluyen el navegador Chrome de Google, los sistemas operativos Windows de Microsoft, aplicaciones de chat como WhatsApp de Meta, redes sociales como TikTok y otros que desempeñan un papel de intermediario como Marketplace de Amazon y App Store de Apple.

Plataformas y servicios que ha señalado la UE. europa.eu

Llama la atención la ausencia de algunas plataformas, por ejemplo iMessage o Bing. La Comisión encargada de esto de la UE dice que tiene abiertas “investigaciones de mercado para estudiar las observaciones de Microsoft y Apple en el sentido de que, a pesar de cumplir los umbrales, algunos de sus servicios básicos de plataforma, no pueden considerarse pasarelas”. En dichas investigaciones incluye dos más de la compañía de Redmond: Edge y Microsoft Advertising.

Además, la Comisión también está estudiando si iPadOS, de Apple, debe designarse como guardián, “a pesar de no alcanzar los umbrales”.

Sobre otras notables ausencias, dicen: “Si bien Gmail, Outlook.com y Samsung Internet Browser alcanzan los umbrales establecidos en la Ley de Mercados Digitales para ser considerados guardianes de acceso, Alphabet, Microsoft y Samsung habían presentado argumentos suficientemente motivados a efectos de demostrar que esos servicios no podían considerarse pasarelas para los respectivos servicios básicos de plataforma. Por lo tanto, la Comisión ha decidido no designar Gmail, Outlook.com y Samsung Internet Browser como servicios básicos de plataforma. Así pues, Samsung no está designada como guardián de acceso con respecto a ningún servicio básico de plataforma”.

Tampoco lo están otras con importante presencia en el mercado europeo como Booking, Snapchat, AliExpress, Snapchat o Pinterest.

¿Quiénes son los 6 jinetes del Apocalipsis?

Alphabet

El software o las aplicaciones esenciales, como los navegadores web, no se pueden instalar de forma predeterminada junto con el sistema operativo, de la misma manera que Chrome de Google viene incluido con los teléfonos Android. En cambio, los consumidores tendrán una pantalla de elección para que los motores de búsqueda y navegadores la utilicen en sus dispositivos.

Google señaló que ya lo está haciendo: “Para nosotros, por ejemplo, eso significará aprovechar el trabajo que hemos realizado para brindar a los consumidores información y oportunidades para cambiar de plataforma o administrar sus datos (como Google Takeout y nuestros Informes de Transparencia de Google) y recordarles a las personas sus opciones (como las pantallas de elección que ofrecemos ahora en Europa)”, afirma Oliver Bethel, director jurídico de Google.

Y añade: “Siempre hemos creído en ofrecer a las personas y a las empresas opciones y control, y en competir según los méritos de nuestros servicios”. “Nuestro objetivo es realizar cambios que cumplan con los nuevos requisitos y al mismo tiempo proteger la experiencia del usuario y proporcionar productos útiles, innovadores y seguros para las personas en Europa”, concluye.

Amazon

Las plataformas tienen prohibido clasificar sus propios productos o servicios por encima de los de sus rivales en los resultados de búsqueda. Por lo tanto, a Amazon no se le permite hacer que los productos de su propia marca sean más fáciles de encontrar que los de terceros comerciantes. El gigante del comercio electrónico ya comenzó a ofrecer a los compradores europeos opciones más visibles cuando resolvió una investigación antimonopolio de la UE el año pasado al ofrecer una segunda "caja de compra" con un precio diferente u opción de entrega para el mismo producto.

Apple

Según la DMA, las empresas de tecnología no pueden impedir que los consumidores se conecten con empresas fuera de sus plataformas.

Eso podría presionar a Apple para que abra aún más su App Store. El fabricante de videojuegos Epic Games y el servicio de música en streaming Spotify se han quejado de que Apple no les permitía eludir su sistema Apple Pay para evitar pagar su comisión del 30% por las suscripciones. Desde entonces, Apple ha aliviado algunas de sus restricciones de larga data.

Bytedance

TikTok está "fundamentalmente" en desacuerdo con la decisión de la comisión, dijo la jefa de políticas públicas de la UE, Caroline Greer, en X. La aplicación para compartir videos, que ingresó al mercado europeo hace unos cinco años, ha "traído opciones" a una industria controlada en gran medida por los tradicionales, dijo.

Meta

Se requerirá que los servicios de mensajería funcionen entre sí. Eso significa que los usuarios de Telegram o Signal podrían intercambiar mensajes de texto o archivos de video con usuarios de WhatsApp.

Además, los servicios en línea no pueden combinar los datos personales de un usuario para crear un perfil para publicidad dirigida. Eso significa que Meta no puede mezclar los datos de un usuario de los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp sin un consentimiento claro.

Meta dijo que está estudiando el anuncio de la comisión, que no tuvo impacto en sus servicios.

Microsoft

Microsoft dijo que aceptó ser nombrado guardián y acogió con agrado la decisión de la comisión de considerar su solicitud de eximir algunos de sus servicios, incluido su motor de búsqueda Bing y su navegador Edge.

Así, los servicios señalados quedan de la siguiente manera:

Alphabet: Maps, Play, Shopping, Youtube

Amazon: Marketplace, Ads

Apple: App Store, Safari, iOS (veremos qué pasa con iMessage)

ByteDance: TikTok

Meta: Facebook, Instagram, Messenger, Marketplace, Ads y WhatsApp

Microsoft: LinkedIn y Windows (veremos qué pasa con Bing…)

¿Cómo va a afectarte todo esto?

“DMA significa más opciones para los consumidores. Menos obstáculos para los competidores más pequeños. Abriendo las puertas a Internet”, dijo en X, anteriormente conocido como Twitter, el comisario europeo Thierry Breton, responsable de la política digital del bloque.

Entre otras cosas, los usuarios europeos de las redes sociales o servicios de chat de las Big Tech pronto podrán enviar mensajes a plataformas rivales, evitar que sus datos se utilicen para mostrar anuncios personalizados y elegir qué motor de búsqueda o navegador prefieren en lugar de quedarse con una versión predeterminada.

Este movimiento forma parte de una amplia actualización del reglamento digital de la UE que entrará en vigor este año.

¿Y si no cumplen?

Esta norma equivale a una lista de lo que se debe y no se debe hacer y que busca evitar que los gigantes tecnológicos acaparen nuevos mercados digitales, con la amenaza de multas enormes o incluso obligar a las empresas a vender partes de sus negocios para operar en Europa.

Las empresas designadas dispondrán ahora de seis meses para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones establecidas en la DMA para cada uno de los servicios básicos de plataforma.

Timeline que está siguiendo la UE para aplicar la Ley de Mercados Digitales (DMA). europa.eu

La legislación entrará en vigor en marzo de 2024. “La Comisión supervisará la aplicación y el cumplimiento reales de estas obligaciones. En caso de que un guardián de acceso no cumpla las obligaciones establecidas en la Ley de Mercados Digitales, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 10 % del volumen de negocios mundial total de la empresa, cifra que podría ascender al 20 % en caso de reincidencia. Si se producen infracciones de forma sistemática, la Comisión también está facultada para adoptar medidas correctoras adicionales, tales como obligar a un guardián de acceso a vender una empresa o partes de ella, o prohibir al guardián de acceso adquirir servicios suplementarios relacionados con el incumplimiento sistemático”.

