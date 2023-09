El padre de uno de los argentinos desaparecidos en Málaga continuará la búsqueda desde Marruecos

El padre de Maxi, uno de los argentinos desaparecidos el pasado 27 de agosto en Málaga, se trasladará a Marruecos para continuar con la búsqueda de su hijo. Así lo ha trasladado Jorge Ludvik durante la segunda concentración que tuvo lugar en el paseo marítimo de Huelin este sábado, 9 de septiembre.

Ludvik está mirando "cómo hago para ir esta semana" al país vecino, tal y como recoge el Diario Sur. A pesar de no saber ni "una palabra de marroquí", ha decidido irse "porque no nos podemos quedar aquí esperando a que nos llame alguien y nos diga si han encontrado algo", ha explicado.

Familiares de Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik no pierden la esperanza de encontrarlos. Han insistido en que no cese la búsqueda y se reanude el dispositivo aéreo. "No perdemos la esperanza. Esta lucha, todos juntos, la vamos a ganar", han asegurado en la concentración, que tuvo lugar a pocas horas de que se cumplieran dos semanas de la desaparición de los jóvenes.

Piden que no cese la búsqueda

Maximiliano y Emmanuel, de 29 y 34 años, se adentraron al mar con una tabla de paddle surf para ver el amanecer la mañana del domingo 27 de agosto, a pesar de los avisos de fuertes vientos. Tanto la tabla como la pipa para el mate que cargaban fueron localizadas al día siguiente de la desaparición a pocas millas de la costa.

Para los familiares es muy importante que se restablezca el dispositivo de búsqueda por aire, ya que "es la más efectiva". Ignacio Soria, hermano de Emmanuel, ha explicado que, actualmente, "hay un barco rastreando la zona por la mañana y otro por la tarde", pero lo consideran insuficiente.

Los familiares han querido agradecer el apoyo y comprensión de las autoridades y de la ciudadanía, aunque reconocen estar un poco "decepcionados" tras 13 días sin noticias de Emmanuel y Maximiliano. Por el momento, no hay pistas más allá de un vídeo donde se ve a los jóvenes adentrándose en el mar. Sin embargo, "seguimos con la esperanza de que los chicos aparezcan y estén en algún lugar".

"No nos vamos a ir sin ellos. Vamos a mover cielo, tierra y mar", ha incidido por su parte otro de los cinco hermanos de Emmanuel, Francisco Soria, quien ha pedido que se solidaricen con las dos familias "en estos momentos difíciles" y hagan "un esfuerzo más" por encontrarlos.