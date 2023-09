El PSOE insiste en fijar como prioritaria la reforma de la financiación autonómica para acercar la investidura de Sánchez

Con la posible amnistía sonando como música de fondo, el PSOE sigue tratando de abrir más vías con las que convencer a ERC y a Junts para que apoyen la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La número dos del partido, María Jesús Montero, ha asegurado "es prioritaria" la reforma del sistema de financiación autonómico, que lleva nueve años caducado. Este tiempo da muestra de la dificultad que entraña poner de acuerdo a 15 autonomías -País Vasco y Navarra tienen sistemas propios-, aunque la también ministra de Hacienda en funciones se afana en ponerlo en el centro del debate.

"Es muy prioritaria", ha lanzado en la sede de UGT de Oviedo. En este sentido, Montero ha asegurado que si no se produjo en la legislatura pasada fue por las "posiciones de máximos" de algunas autonomías como Andalucía, Comunidad Valenciana o Cataluña, una de las más beneficiadas. A comienzos del mes de agosto, la socialista ya anunció que daría un "impulso" a un tema que, dijo, "estará en las negociaciones". Entonces, el president de la Generalitat, Pere Aragonés, le pidió "no especular" con el modelo. "Nuestro objetivo es obtener lo máximo posible para nuestra gente", añadió.

Eso sí, de momento a quien ha querido poner la ministra en funciones en el foco es en el Partido Popular, cuyo presidente Alberto Núñez Feijóo todavía tiene por celebrar una sesión de investidura. "Sería bueno conocer la propuesta del PP, ya que dirige muchos gobiernos autonómicos y mi idea sería que el modelo contara con el mayor consenso posible", ha apuntado.

Este llamamiento a los 'populares' -con quien hubo hace dos semanas un intercambio de papeles con posibles pactos que no fue fructífero- se debe también a que Génova recuperó varias autonomías y dejó un mapa casi azul. De hecho, de las 15 autonomías que conforman el sistema, 12 están en manos de los 'populares', ya sea con mayoría absoluta, en solitario o en coalición. Con todo, Montero también ha interpelado a los partidos con representación en el Congreso, donde se aprobaría la eventual reforma. "La voluntad del Gobierno es consensuar este modelo con la mayoría del arco parlamentario", ha dicho.

"Cada grupo se expresa de una manera"

Menos concreta ha sido la vicesecretaria general del PSOE cuando se le ha preguntado por una hipotética ley de amnistía que en Sumar ven cerca y que es una condición 'sine qua non' para que ERC y Junts le devuelvan todas sus funciones como presidente a Pedro Sánchez. Montero ha defendido también que el PSOE no ha cambiado de posición respecto a la amnistía -pese a que el propio Sánchez se posicionó en contra en noviembre de 2022-. "No hemos cambiado nuestra posición respecto a esa necesidad del diálogo", ha añadido la ministra de Hacienda, que ha lanzado que "no otro instrumento que el diálogo, sobre todo cuando estás en las antípodas y tenemos el marco de la Constitución".

Eso sí, el que pretenden sea su socio de coalición -Sumar- está acelerando respecto a las conversaciones con ERC y Junts. Marta Lois, portavoz en la Cámara Baja, ha recordado que hay un grupo de "una veintena" de expertos jurídicos que "están orientando cuáles pueden ser las vías más idóneas para la futura ley de amnistía". Además, la también presidenta del partido de Yolanda Díaz ha declarado que "resolverá los conflictos de miles de personas en Cataluña que ahora tienen cuestiones penales pendientes".