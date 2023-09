¿Tiene tu perro miedo a las tormentas? Consejos para ayudarle a sobrellevarlo mejor

De la misma forma que a algunos perros les da miedo el ruido de los fuegos artificiales o los petardos, también hay canes que no lo pasan nada bien cuando hay tormenta, especialmente si hablamos de las fuertes lluvias que están azotando estos días nuestro país. Las luces de los relámpagos y los inesperados truenos pueden ocasionar a nuestro peludo miedo y estrés, por ello debemos ayudarles a relajarse.

Según el Purina Institute, además de las luces y los fuertes sonidos propios de las tormenta, "los perros pueden percibir los cambios de presión atmosférica o pueden oír los estruendos de baja frecuencia de los truenos mucho antes que los humanos, lo que puede causar ansiedad antes de que comience la tormenta".

Nuestros compañeros de cuatro patas pueden reaccionar de muchas formas diferentes al miedo a las tormentas: quizás vayan a esconderse o acudan a acurrucarse a tu lado para que les protejas, o también puede que se alteren, se pongan nerviosos y empiecen a ladrar o a mordisquear algo que esté a su alcance.

Nuestra labor como tutores responsables en estos momentos de estrés del perro es acompañarlos y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no haya ningún accidente y para intentar mantener el bienestar de nuestro compañero en todo momento, pero... ¿Sabemos cómo reaccionar antes estas situaciones?

Cómo calmar a nuestro perro ante una tormenta

Si nuestro pequeño peludo tiene miedo a las tormentas, lo primero que debemos hacer es no perder la calma. "El hecho de mostrarle que estamos tranquilos y relajados puede ayudar a que entienda que no hay ningún peligro real", expresan los expertos del Purina Institute.

Es importante que le ofrezcamos a nuestro perro un entorno seguro, su propio espacio donder refugiarse (si así lo desea) cuando quiera huir de la tormenta o cualquier otro ruido que le de miedo (como los petardos o los fuegos artificiales).

"Un perro que está adiestrado para estar en la jaula puede sentirse más seguro en ella con un juguete masticable para ocupar el tiempo", detallan desde el Purina Institute. "Podemos cubrirla con una manta para ayudar a amortiguar el sonido y dejar la puerta abierta para que el perro no se sienta atrapado".

"Una habitación en el centro de la casa, sin ventanas, es ideal para un espacio seguro"

No obstante, si nuestro perro no tiene jaula o no está todavía habituada a ella, podemos también crear ese espacio seguro en otro lugar, como por ejemplo la habitación donde tenga su cama, que debe ser un lugar tranquilo. "Puede ser una opción cómoda durante la tormenta eléctrica", expresan.

"Una habitación en el centro de la casa, sin ventanas, es ideal para un espacio seguro", recomiendan. "Sin embargo, si eso no es una opción, cierra las persianas o cortinas de cualquier ventana para que tu perro no pueda ver el exterior".

Otro truco muy útil para relajar a nuestro perro es camuflar el sonido de la tormenta con otras distracciones sonoras, como puede ser la televisión o la música relajante. La idea es distraer a nuestro compañero de cuatro patas, por lo que también podemos jugar con él u ofrecerle juguetes con premios, como el Kong, cualquier actividad positiva que pueda asociar con el sonido de los truenos.

A parte del tiempo en el que se produce la tormenta, podemos enseñar a nuestro perro a tolerar los sonidos de la misma y, de esa forma, ayudarle a superar su miedo. "Podemos encontrar en Internet sonidos de tormentas eléctricas para la desensibilización del perro", explican desde el Purina Institute.

"Reproducimos esos sonidos en silencio, de fondo, mientras juegan o les damos premios y, si reacciona de forma positiva, aumentamos gradualmente el volumen de los ruidos a un ritmo en el que nuestro perro esté cómodo (sin avanzar demasiado rápido), hasta que lo interiorice como algo normal", añaden. "El proceso puede durar de unas semanas a meses".

Los perros pasan por varios periodos en los que son especialmente sensibles al miedo. Moshe Harosh / Pixabay

Por último, si tenemos cualquier duda sobre qué hacer concretamente con nuestro perrete, lo más recomendable es acudir a nuestro veterinario de confianza, quién tratará nuestro caso de forma individual y nos aconsejará sobre los pasos a seguir. "El veterinario también puede recomendar un suplemento que ayude a tener un comportamiento tranquilo", añaden.

"Un estudio de Purina demostró que los perros ansiosos que recibieron un suplemento de la cepa de Bifidobacterium longum mostraron una reducción de los comportamientos de ansiedad", explican desde el Instituto. "También puede ser útil en algunos perros un chaleco, camisa o abrigo que aplique una compresión ligera y constante (parecido a calmar a un bebé con pañales)".