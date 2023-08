Jesús Hernández, Fundación ONCE: "España es el mejor país de la UE en materia de accesibilidad pero queda mucho por hacer"

Estados Unidos nos lleva décadas de ventaja en materia de accesibilidad, pero gracias a la creación del Centro Europeo de Accesibilidad (AccessibleEU), esto puede cambiar. Este proyecto, que nació hace ocho meses de la mano de la Comisión Europea, tiene como objetivo la implementación de políticas sobre accesibilidad en los Estados miembros de la UE, y la Fundación ONCE ha sido la entidad elegida para liderarlo.

Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, no sólo está orgulloso de ello, sino que está seguro de que la creación de este organismo es un gran hito para los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Unión Europea.

Hace unas semanas se presentó el Centro Europeo de Accesibilidad (‘AccessibleEU’), liderado por Fundación ONCE. ¿Cuál es su principal objetivo?El gran objetivo es ayudar a los diferentes países a implementar las políticas y, sobre todo, la legislación en materia de accesibilidad. Ya desde la Unión Europea se han aprobado diferentes leyes en el ámbito de la tecnología, de las páginas web, en el ámbito de algunos productos y servicios, en las compras públicas…

Otra de las acciones principales que se plantea desde la Comisión Europea es crear un grupo de expertos bien formados en materia de accesibilidad. Crear red y aglutinar todos los stakeholders que tengan que ver con la implementación de accesibilidad, como empresas, Administraciones Públicas, la Universidad...



Y generar conocimiento. El centro no tiene una sede física, sino que es un centro de conocimiento distribuido, y el objetivo es tener un gran repositorio de documentación de buenas prácticas, bibliografía, tener una gran biblioteca y generar documentos que puedan ayudar a los países a poder implementar estas políticas.



Aunque liderado por ONCE, se ha puesto en marcha a través de un consorcio... Sí, la Comisión sacó una licitación para contratar, externalizar a un tercero que desarrollara ese servicio. Lo podíamos haber hecho de forma individual, o en consorcio, como lo hemos hecho. La Comisión en la licitación que sacó establecía cuatro grandes pilares: el entorno construido, el transporte, la tecnología y políticas. Lo que hicimos nosotros fue seleccionar expertos o entidades expertas en ese ámbito con las que tenemos muy buena relación.



¿Qué entidades han elegido y por qué?Uno de los miembros del consorcio es la Red Europea para el Turismo Accesible (European Network for Accessible Tourism), que son los socios que están liderando la parte de entorno construido. En tecnología, seleccionamos una de las universidades que más tiempo lleva trabajando en tecnologías de apoyo, desde los años 80, que es la Universidad Johannes Kepler, de Linz, en Austria.



En el ámbito de política, seleccionamos a una asociación de entidades que proveen de servicios a personas con discapacidad, la EASPD, que tiene mucha relación con Administraciones Públicas y nos ayuda a ver cuáles son las políticas, los requerimientos que implementan en cada uno de los países para dar servicio a personas con discapacidad y cómo lo articulan.



Y como una de las tareas era la estandarización, también tenemos en el consorcio a UNE, que es nuestra entidad de estandarización de normalización. Y, probablemente, el cuerpo de estandarización más potente en materia de accesibilidad a nivel europeo.

Además, la Comisión pedía entidades paraguas, una que representará a personas con discapacidad, que es el EDF (European Disability Forum) y otra que representara a las personas mayores, que es AGE. Y finalmente, contamos con Deloitte para que nos ayuda en la gestión de la calidad de los procedimientos.

En materia de accesibilidad, España está compitiendo con Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá...

La ONCE ha sido elegida para liderar el proyecto. ¿Qué significa para la entidad y para España que haya sido la escogida?Creo que es el culmen de muchísimos años de trabajo del Grupo Social ONCE, porque es un proyecto sacado adelante por todo el grupo. Llevamos muchos años siendo líderes, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en materia de accesibilidad, y que hayamos podido liderar este este consorcio, que la Comisión haya visto que la idoneidad de desarrollar este proyecto sea una entidad sin ánimo de lucro y no una gran consultora, tiene un gran valor añadido. Lo que nosotros podemos aportar al proyecto tiene un valor mucho mayor, porque nosotros realmente pensamos en las personas con discapacidad, en las personas mayores y en todos los ciudadanos, porque al final la accesibilidad mejora la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Jesús Hernández, durante la entrevista en la sede de la Fundación ONCE. José González

¿Cómo está, en materia de accesibilidad, la Unión Europea en comparación con Estados Unidos?Nos llevan décadas de ventaja. El Centro Europeo de Accesibilidad sería el homólogo del Access Board en Estados Unidos, con la diferencia de que ellos llevan 50 años y nosotros ocho meses. Y esa es la gran diferencia, que ellos llevan muchísimo tiempo trabajando en este ámbito, y a nivel europeo, esta es la primera iniciativa que se lanza desde la Comisión para tener una estrategia común en accesibilidad. Ahora, si comparamos España con el resto del mundo, está mucho mejor.

¿Es España un ejemplo de accesibilidad?Tenemos que sacar pecho… Llevamos mucho tiempo acomplejados y pensando que el resto del mundo está mucho mejor que nosotros, y nada más lejos de la realidad. Nosotros, como país, puede ser que seamos el mejor país del mundo en materia de accesibilidad, estamos compitiendo con Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá... Y de Europa, el primero con diferencia, pero muy de lejos.

Hay mucha desigualdad entre países dentro de la UE?Mucha, muchísima. Ten en cuenta que somos 27 países, con unos niveles de accesibilidad, de regulación, de incorporación a su cuerpo legal, de conocimiento y sensibilidad muy, muy diferentes.

Hay países que nos están planteando sus dificultades para encontrar un edificio, una sala de conferencias accesible para poder desarrollar los eventos que tenemos que desarrollar, que son muchos, son 88 eventos anuales en los diferentes países.

La accesibilidad mejora la calidad de vida de toda la ciudadanía

La legislación, especialmente en España, es avanzada, pero el movimiento asociativo se queja de que muchas veces no se cumple. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra?Sí, es cierto que en materia de legislación también somos uno de los países más avanzados a nivel a nivel mundial, y también es cierto que está costando implementarla, pero, me remito a lo que te comentaba antes. En comparación con el resto estamos muy bien, aunque si lo comparamos con lo que debería de ser, estamos mal porque deberíamos avanzar muchísimo más. En términos absolutos, nos queda un montón por hacer, pero si nos comparamos con el resto y vemos lo que hemos avanzado, estamos muy bien.

La accesibilidad está más implantada en organismos públicos, en la administración, pero ¿qué pasa en las empresas privadas?En las Administraciones Públicas, sobre todo lo que nos estamos encontrando es con muchos edificios antiguos en los que está costando más adaptar en materia de accesibilidad. Y en el ámbito de la tecnología, todavía nos seguimos encontrando páginas web que nacen sin ser accesibles, licitaciones de Administraciones Públicas que no incorporan los requisitos de accesibilidad…



No tenemos un análisis hecho con detalle de comparando el ámbito público y el ámbito privado, porque muchas veces va en función, en el ámbito físico, del tiempo del edificio. Aunque, por desgracia, todavía seguimos construyendo con arquitectónicas y seguimos sin formar profesionales en accesibilidad en la escuela de arquitectura, en la escuela de ingeniería, en informática, en telecomunicaciones… seguimos formando a profesionales que no saben de accesibilidad, y esa es una carencia importante.

¿Hay cada vez más conciencia en las empresas o hay que darles todavía un ‘empujoncito’?Sobre todo, es una cuestión de concienciación y de formación. Que ellos estén pendientes, que lo introduzcan como una cuestión importante, clave, fundamental y de cumplimiento de la legislación y que tengan profesionales para que lo puedan implementar.

De hecho, los profesionales de la accesibilidad, desde ASEPAU se quejan de la escasa formación que existe. ¿Cómo lo solucionamos?Por supuesto, la formación es clave. De hecho, desde fundación ONCE hemos elaborado materiales para ayudar a implementar e incorporar los conocimientos de accesibilidad y discapacidad en veinte carreras. Empezamos con las técnicas, pero hemos desarrollado material, por ejemplo, para Magisterio, porque no deberíamos permitir que un maestro salga de su carrera sin saber cómo atender a un niño con discapacidad o cómo generar o producir materiales para que un niño con discapacidad tenga acceso al conocimiento, y esto sigue ocurriendo. Desde el Centro Europeo y para la Comisión, la formación es uno de los focos más importantes, y esto se consigue formando a los profesionales, haciendo acciones de formación de formadores…, pero también que las agencias de acreditación, cuando hagan una evaluación para permitir que un grado o un posgrado se imparta en una Universidad, analicen si ese máster, grado o ese posgrado incluya de forma obligatoria la accesibilidad. Si no lo tiene, que no se acredite esa titulación universitaria para ser impartida.

No deberíamos permitir que un maestro salga de su carrera sin saber cómo generar materiales para que un niño con discapacidad tenga acceso al conocimiento

Ahora mismo, una persona que sea un especialista en algo, y quiera formarse en accesibilidad en su especialidad, ¿cómo lo hace?Hay diferentes cursos. Nosotros estamos promoviendo con la Universidad de Jaén un máster de accesibilidad enfocado hacia la ‘Smart City’, y es un máster con dos itinerarios, con tecnología, con entorno construido…. Es el máster que más ediciones se lleva, 10, y con gran impacto internacional, sobre todo en Latinoamérica, porque damos en español.

Cuando se habla de accesibilidad, mucha gente tiene todavía en la cabeza la rampa o los semáforos sonoros… ¿sigue siendo la cognitiva la ‘hermana pobre’ dentro de la accesibilidad?El problema es que ha sido la última en llegar, pero vamos avanzando. De hecho, se acaba de crear un centro de accesibilidad cognitiva, el CEACOG. Pero aún queda mucho camino por recorrer, hay que crear mucho conocimiento y seguir investigando para poder dar solución a las necesidades de personas con limitaciones en su capacidad de comprensión. Y, sobre todo, lo que ya se sabe que funciona, que se disemine esa transferencia de conocimiento para ser implantado. Por supuesto, está presente en el Centro Europeo de Accesibilidad, porque tenemos profesionales en todos los ámbitos.

La creación de este organismo está dentro de Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. ¿Se está poniendo las pilas al UE con el tema de la discapacidad?Sí, cada vez avanzamos más, la legislación empieza a implantarse, que es lo que más cuesta… y luego sólo falta que se aplique… La accesibilidad es uno de los aspectos más importantes a poner en marcha en esta estrategia.