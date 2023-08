Heather Dowdy, directora de accesibilidad de Netflix: "Es importante que los personajes no se definan por su discapacidad"

Heather Dowdy es, desde hace un año, la responsable de global de que los contenidos de Netflix sean accesibles para el mayor número de personas posible. Como hija oyente de padres sordos, la sensibilidad con el colectivo de la discapacidad y la accesibilidad le viene ‘de serie’, una sensibilidad respaldada, además, por una amplia experiencia en la materia.

Antes del gigante del streaming, Heather Dowdy ocupó puestos semejantes en Microsoft y Motorola Mobility, ha sido presidenta del Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Foro Móvil e Inalámbrico y, desde febrero del año pasado, forma parte de la Junta de Accesibilidad de Joe Biden para la Casa Blanca.

¿Qué importancia tiene la accesibilidad para Netflix?En Netflix, creemos que el entretenimiento es para todos y que todos nuestros suscriptores deberían poder disfrutar de historias increíbles, independientemente de su idioma, dispositivo, conectividad o capacidad. Nos esforzamos continuamente por hacer que nuestro servicio sea más accesible e inclusivo para todos, independientemente de quién seas, dónde vivas y qué te guste ver. Sin comprometernos con la accesibilidad, no podríamos cumplir nuestra misión de entretener al mundo. Con el fin de ofrecer una gran experiencia a todos nuestros suscriptores, tenemos que asegurarnos de que disponen de todas las herramientas necesarias para disfrutar de las películas y series de Netflix independientemente de su capacidad. Netflix cuenta con una página dedicada a la accesibilidad en la que los suscriptores pueden obtener más información sobre nuestras prestaciones de accesibilidad e historias de discapacidad.

Desde Netflix, ¿intentáis cambiar la percepción que se tiene de la discapacidad? Si es así, ¿cómo?Trabajamos constantemente para que Netflix sea más accesible e inclusivo para los suscriptores con discapacidad. Como ya he mencionado, lo hacemos manteniendo conversaciones continuas con organizaciones y suscriptores de la comunidad con los que colaboramos, incorporando sus comentarios a nuestras funciones de accesibilidad y a nuestra guía de estilo de AD, que es pública y cualquiera puede leerla.



También destacamos las historias de discapacidad a través de nuestra colección global Celebrating Disability with Dimension. Se trata de una colección de películas y series en Netflix con personajes o historias sobre personas que viven con discapacidad. Esta colección es para que todo el mundo la descubra y disfrute durante todo el año, pero la destacamos especialmente durante el mes de mayo para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre la Accesibilidad. Es importante que estos personajes no se definan por su discapacidad: deben ser retratados como personas corrientes que pueden ser villanos, héroes, estar enamorados y tener una identidad compleja como cualquier otra persona.



El año pasado, organizamos varias proyecciones sobre accesibilidad en cines de todo el mundo, en las que mostramos las prestaciones de accesibilidad y dimos a conocer a nuestros suscriptores lo enriquecedor que puede ser ver nuestras películas y series usando esas prestaciones.