Herencia, donación, matrimonio... Nace un proyecto para adaptar el 'abogadés' a lectura fácil: "Hay que entender lo que se firma"

Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado, Fundación ONCE y Plena inclusión España han colaborado para crear juntos 'Documentos notariales en lectura fácil', un proyecto piloto que tiene como objetivo adaptar modelos de documentos notariales a lectura fácil para que sean más accesibles cognitivamente para las personas con problemas de comprensión, como personas con discapacidad intelectual.

Esta iniciativa persigue, según nos aseguró Don Manuel Rueda, notario, director de la Sección Jurídica de la Fundación Æquitas, mejorar la accesibilidad cognitiva de este tipo de documentos a través de la elaboración de textos explicativos y modelos en lectura fácil, para lograr que la información resulte más fácil de entender y que se cumpla el derecho de las personas con dificultades de comprensión a recibir la información útil y necesaria para su vida, "la idea inicial es que los clientes de cualquier notaría pudieran disponer, junto con los documentos oficiales, de una versión en lectura fácil de ese documento de modo que les fuera más fácil entender para todo el mundo".

De este modo, estos modelos servirán para generar versiones adaptadas de documentos reales más accesibles para personas con dificultades de comprensión, pues la lectura fácil es una forma de crear documentos más fáciles de entender, y beneficia a las personas con dificultades de comprensión, como las personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral o deterioro cognitivo.

"La lectura fácil es una de las herramientas de las que disponemos para favorecer la accesibilidad cognitiva", añade Manuel Rueda, "algo que se nos pide desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", asegura Don Manuel Rueda.

De especial relevancia para la discapacidad

Gracias al proyecto, se han realizado casi 40 documentos en lectura fácil, entre ellos, adaptando de acuerdo a esta metodología, modelos de 13 tipos diferentes de documentos notariales, algunos de especial relevancia para las personas con discapacidad, como:

Las medidas voluntarias de apoyo o asistencia

Testamento

Aceptación de herencia

Compraventa

Acta de matrimonio

Voluntades anticipadas

Donación

Patrimonio protegido

Auto curatela

Acta notoriedad guarda de hecho

Capitulaciones matrimoniales

Poder general

Préstamo personal

Ejemplo de adaptación de un testamento a lectura fácil Descargar

También se ha elaborado un texto explicativo en lectura fácil de cada uno de estos documentos.

Ejemplo de texto explicativo de qué es un testamento en lectura fácil. Descargar

La idea es que, a la hora a acudir a una notaría, las personas sepan y comprendan perfectamente lo que van a firmar, "el documento que van a firmar es el modelo de siempre, pero la idea es que lo firme después de haber leído y comprendido tanto la explicación como el modelo en lectura fácil", aclara Manuel Rueda, "pues la situación jurídica exige una terminología concreta, lo mismo que un informe médico exige terminología médica, por eso jurídicamente solo vale el documento de siempre".

Aunque estos documentos están pensados para personas con problemas de comprensión, Rueda reconoce que pueden ser útiles para toda aquella persona no familiarizada con la terminología jurídica, "cuanto más facilitemos la comprensión, aunque sea para una primera aproximación, mucho mejor. Además, muchas veces las cosas, cuando te las explica un notario, se entienden en el momento, pero al tiempo se olvidan, por lo que contar con estas explicaciones conjuntamente con los oficiales puede ayudar a comprenderlos en cualquier momento".

El documento que firman es el modelo de siempre, pero la idea es que lo firme después de haber leído y comprendido, tanto la explicación como el modelo, en lectura fácil

En la adaptación y validación de los documentos, que están disponibles para consultar y descargar en la web de la Fundación Æquitas, han participado los servicios de accesibilidad cognitiva de cinco federaciones de Plena inclusión: Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias y Cataluña.

Entre los participantes, destacan seis personas con discapacidad que fueron a firmar un documento a la notaría; siete personas con discapacidad que permitieron usar su caso como ejemplo para adaptarlo a lectura fácil, y siete entidades de apoyo, como Fundación Kyrios o la Asociación Líber. Además, se ha involucrado a 15 notarios.

Adaptarse a la ley

Desde las organizaciones que han liderado este proyecto se destaca que la experiencia de las propias personas con discapacidad ha sido "muy positiva", al tiempo que se subraya que no sólo se la logrado la mejor comprensión del documento a firmar, sino una mejor relación con los notarios y una mayor confianza para ir a una notaría a firmar un documento, "la ley 8/2021 pone el foco en que las personas con discapacidad tienen el derecho a tomar sus propias decisiones, un claro ejemplo son las medidas voluntarias de apoyo. Con este proyecto queremos que las personas con discapacidad y dificultades de comprensión puedan acceder a las notarías con confianza sabiendo que existen documentos explicativos en lectura fácil que hacen más accesibles estos procesos", destaca Natalia Pérez, asesora del Área Jurídica de Plena inclusión España.

Queremos que las personas con discapacidad y dificultades de comprensión puedan acceder a las notarías con confianza

Por su parte, desde Æquitas ya están invitando a las notarías a que usen este recurso, "ya no solo por la utilidad que tiene, sino porque se tienen que ir adaptando a la ley, como marca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta convención se introduce la necesidad de que la accesibilidad cognitiva esté presente en muchos organismos, entre ellos, notarías y juzgados, por eso tenemos que fomentar la accesibilidad cognitiva con todas las herramientas que podamos utilizar, y una de ellas es la lectura fácil", recuerda Manuel Rueda.

Representantes de las entidades colaboradoras el día de la presentación del proyecto. Cedida

"Es necesario, también por ley, adaptar nuestro trato con el usuario para que sea accesible para él, porque si no es comprensible para él, no se puede interactuar con él. Para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, tienen que entender lo que se les pide, y cuando no entiendan algo, tienen que disponer de un apoyo que les ayude, ya sea la lectura fácil o la ayuda directa de su interlocutor, el notario, el juez… etc.".

Entre los retos por delante que deja al descubierto este proyecto está la demanda de una mayor formación y sensibilización sobre la discapacidad intelectual, así como mayor información a las personas con discapacidad de la posibilidad de acudir a las notarías para firmar este tipo de documentos, y de poder acceder a sus versiones en lectura fácil. También respecto a la creación de más modelos de documentos notariales y explicativos de los mismos.

El notario de Æquitas, aunque contento con el proyecto, espera que, en breve, se pongan los medios para que se lleve a cabo el proyecto inicial para que "cuando una persona llegue a una notaría, tenga su propio documento adaptado a lectura fácil".

De momento, se dispone de unos cuantos documentos y tienen que ser las notarias las que se descarguen el material desde la web de la fundación.