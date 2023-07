Delfín Jiménez, presidente de ASEPAU: "La accesibilidad no es sólo para un colectivo, es para todas las personas"

En los últimos años, cada vez se habla más de accesibilidad, ya sea porque las leyes exigen espacios sean cada vez más accesibles o porque está aumentando la conciencia de crear ciudades más amables para todas las personas.

En torno a la accesibilidad han surgido también profesionales especializados que van más allá de arquitectos o aparejadores, pues la accesibilidad no es sólo facilitar la movilidad para las personas que la tienen restringida, también es, por ejemplo, hacer que el mundo sea más comprensible para las personas con problemas cognitivos.

Para aunar diferentes visiones e intereses, hace más de 10 años nació ASEPAU, una asociación que agrupa a profesionales de distintos ámbitos relacionados con la accesibilidad universal. Su presidente, Delfín Jiménez, nos explica en qué consiste su labor y por qué deben estar cada vez más presentes en nuestra sociedad.

¿Qué es ASEPAU?Como indican sus siglas, es la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Es una asociación un poco singular, porque cuando se habla de accesibilidad se piensa o en el colectivo de usuarios -en el tercer sector-, o en las administraciones. Sin embargo, somos una asociación profesional, la tercera pata entre los usuarios y las administraciones, un poco los ejecutores.



¿Por qué pensaron que hacía falta una asociación como esta?Nació en el año 2011 y somos una asociación pequeña, de unos cientos de asociados. Pero más allá del número, lo interesante es que nació porque los profesionales de la accesibilidad nos sentíamos un poco como bichos raros y solitarios, sin feedback. En este sentido, la asociación lo que proporciona es conocer gente que está realizando un trabajo parecido al tuyo y con la que puedes intercambiar conocimientos, generar sinergias, visibilizar, denunciar algo y reivindicar la necesidad de la especialización.



Cuando pensamos en accesibilidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es un arquitecto, pero, ¿quiénes son los profesionales de la accesibilidad universal?Yo soy arquitecto, y es cierto lo que dices, pero la accesibilidad tiene un carácter transversal que puede estar presente en prácticamente todas las profesiones. Por eso, en nuestra asociación hay arquitectos, pero también aparejadores, ingenieros, informáticos, terapeutas ocupacionales, abogados, periodistas, gente relacionada con el arte, con la lectura fácil…El espectro es muy amplio, y esta es una de las cosas que más enriquecen de la de la asociación. Es muy interesante porque, sobre un mismo tema, cuando nos juntamos en los debates técnicos, cada uno aporta cosas desde su punto de vista. Al final, es una forma de tener una visión mucho más global de las cosas, porque, cada vez más, los problemas y las soluciones pasan por ser globales y multidisciplinares.



Los expertos en accesibilidad siempre destacan que la accesibilidad no es solo para las personas con discapacidad. Explíquenos por qué no es así.La accesibilidad tiene muchísimo que agradecer a las personas con discapacidad, porque, por pura necesidad, empujaron y la exigieron, pero ahora que ya se ha visibilizado, la única forma de normalizarlo es entender que la accesibilidad no es para un colectivo, sino que la accesibilidad es para todas las personas.

Más allá de tener una discapacidad reconocida o no, cualquiera de nosotros puede tener una limitación temporal: una pierna escayolada, una operación de un ojo… o simplemente, por temas de la edad, ya sea porque eres mayor o porque eres un niño, y no porque vayan en carrito, sino por estatura, por comprensión de las cosas…

Además, en una sociedad cada vez más más envejecida, la accesibilidad va a tener que ser algo apremiante a la hora de diseñar y de proyectar cualquier cosa, ya sea un edificio o una aplicación móvil. Al diseñar las cosas, tenemos que pensar en todas las personas.



¿La accesibilidad va a dejar de ser un ‘extra’?Sí, tiene que pasar de ser un valor añadido a una consideración básica. Hasta hace poco, una cosa que era accesible tenía un plus, era mejor. Porque accesibilidad también está asociada, no solamente a la seguridad, también a la calidad, comodidad... Era un valor añadido, algo opcional, pero ahora, cada vez más, empieza a ser una necesidad, y el que no es accesible queda retratado para mal. Si no eres accesible, además de que puede que no estés cumpliendo la ley, te estás quedando atrás.



¿Cómo estamos en España en materia de accesibilidad?A nivel de normativa, estamos muy bien. Falla lo que es el cumplimiento de la normativa y esto ocurre porque se desarrolla bien la parte técnica de requerimiento, pero no se desarrolla la parte de criterios de sanción y de cumplimiento en la aplicación. Entonces, al final, son normas que están muy bien, pero que, si no se cumplen, tampoco pasa nada. Este es el punto débil…



Y en general, ¿los espacios son accesibles?Queda mucho por hacer, tanto en el espacio público como en edificación, pero si nos comparamos con otros países, no estamos nada mal, no tenemos que tener complejos. Aunque todavía queda mucho por recorrer, en materia de accesibilidad, España es una potencia y una referencia a nivel europeo e incluso mundial.



Mucha gente que va en silla de ruedas, que es ciega… se queja de que se sigue encontrando cada día con obstáculos que les impiden desenvolverse en su día a día. ¿Por qué ocurre todavía esto?Las personas que son más vulnerables, como la gente mayor, los niños o personas con discapacidad, como sufren la ausencia de accesibilidad, detectan más fácil los fallos.

Es cierto que queda mucho por hacer, pero también hay que ser conscientes de que las ciudades no se cambian a corto plazo. Entiendo que los usuarios denuncien que las cosas no están bien, pero yo tampoco quiero ser muy pesimista, porque si miramos de aquí para atrás, se ha avanzado mucho en poco tiempo.

Es normal que nos quejemos cuando nos encontremos con un paso de peatones que no está rebajado, porque está mal y hay que arreglarlo, pero hace relativamente poco, la mayoría no lo estaban. Vamos mejorando, y por eso en ese sentido soy positivo y optimista porque, como te decía, una ciudad no se cambia en 10 años. Estamos en proceso, vamos bien, pero aún queda mucho por hacer, no hay que ser complacientes.



Y en las empresas privadas, ¿son más sensibles a la accesibilidad o sólo si les obligan?La ley a las empresas privadas tampoco les obliga mucho, y, si bien es cierto que muchas sólo hace las cosas a golpe de sanción o cuando es obligatorio, también hay otras que están muy sensibilizadas y administraciones que, por ley, deberían y no lo están.

También, muchas empresas lo ven como un nicho de negocio, y eso es algo interesante para que avance la accesibilidad. Por otro lado, y ahí la asociación sí que trabajamos mucho por ello, está el tema del intrusismo, los vendedores de humo y los oportunistas. La accesibilidad socialmente está bien vista y hay gente que se quiere aprovechar de ello.



¿Es todavía la cognitiva la ‘hermana pobre’ de la accesibilidad?Sin duda, pero como todo, esto es un proceso, y todavía es más evidente lo que vemos. De hecho, el propio símbolo de accesibilidad refleja una silla de ruedas, que es accesibilidad física, y representa la accesibilidad en general. La accesibilidad cognitiva ha sido la última en llegar y es la menos perceptible, más difícil de apreciar a simple vista.

Yo veo a una persona con un andador o con muletas y veo que tiene problemas de movilidad. Sin embargo, no veo tan fácilmente si una persona tiene una discapacidad intelectual, y si no soy consciente, tampoco tomo medidas en mi negocio para atender sus necesidades.

Y luego, dentro de la accesibilidad física o sensorial hay muchos matices. Por ejemplo, cuando hablamos de los ciegos, nos olvidamos de los de baja visión, nos olvidamos de la accesibilidad y la discapacidad orgánica… tenemos mucho que avanzar todavía en el campo de la accesibilidad desde el punto de vista global, para que sea realmente universal.



Nos decía hace poco Jonathan Chacón, que es ciego y responsable de la accesibilidad en una empresa, que es una batalla que no se acaba nunca. ¿Qué opina?Jonathan Chacón es un buenísimo profesional, socio de ASEPAU, y tiene toda la razón. La accesibilidad es una batalla que no se acaba nunca porque según va avanzando la sociedad, aparecen nuevos retos. Por eso, mientras no logremos superar el hándicap de diseñar desde origen las cosas de forma accesible, van a ir surgiendo nuevas problemáticas, como ocurre ahora, por ejemplo, con la tecnología y la brecha digital. Ahora también tenemos que estar muy atentos a la inteligencia artificial, porque se pueden generar nuevas barreras y nuevos problemas de accesibilidad si no se tienen en cuenta desde el principio.