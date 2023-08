Lucas Vidal, compositor: "Entender la música electrónica permite descubrir nuevas realidades artísticas"

Es uno de nuestros más exitosos y polifacéticos compositores jóvenes, y está desarrollando una carrera en la que compagina las bandas sonoras de películas -compuso la de Fast & Furious 6 con tan sólo 28 años-, con creaciones más clásicas para zarzuela o ballet. Lucas Vidal (Madrid, 1984) posee una inquietud innata que le ha llevado a fusionar música electrónica y orquestal, con frescura e impulso rítmico, como demostrará este fin de semana en una actuación en directo. 20minutos conversa con él sobre su meteórica trayectoria, ahora caballo entre Los Ángeles y Madrid, que le llevó a ser designado en 2019 como una de las cien personas creativas más influyentes, según la revista Forbes, así como a obtener un premio Emmy y dos premios Goya.

¿Cuál es el espíritu de Karma, que se anuncia este fin de semana como una experiencia musical e inmersiva?El carácter del concierto va a ser muy intimista, por la arquitectura que lo envolverá, en el claustro del instituto San Isidro. Será inmersivo y una vez más juntaremos música electrónica y música con elementos orquestales.

"Mi intención es atraer a alguien que le guste la música clásica a un entorno electrónico y viceversa"

Aunque Karma (2020) sea un disco electrónico, en él se observa claramente su formación clásica. ¿Es importante poseer ese bagaje para afrontar la composición?

Creo que al final cada artista tiene su bagaje, pero en mi caso me ha servido mucho para hacer bandas sonoras, zarzuelas o ballets. Karma es un proyecto especialmente importante para mi carrera porque estuve varios años intentando encontrar esa unión elegante entre la música electrónica y la música orquestal. Mi intención era atraer a alguien que le guste la música clásica a un entorno electrónico y viceversa.

¿Le dio muchas vueltas a este primer álbum en solitario?Sí le di muchas vueltas. Decidí aparcar por un momento mi carrera cinematográfica para hacer una inmersión en este proyecto. Me ha servido para entender mejor la música electrónica y salir de mi zona de confort. Yo creo en el ‘disconfort’ (ríe) en el no confort. Siempre ha sido mi espíritu desde que me inicié en la música clásica.

"Con seis años tocaba a Bach y continuaba las melodías improvisando con su espíritu musical"

Al principio tocaba la flauta travesera y el piano. ¿Cuándo se dio cuenta de que su camino era la composición?Desde muy pequeño. Con seis o siete años, cuando tocaba Bach, Beethoven, Mozart o Chopin, lo que más me gustaba era continuar con las melodías inventándome cómo lo haría ese compositor. Tocaba un tema de Bach y luego seguía improvisando con su espíritu. Iba mucho a conciertos de música clásica y para mí era muy divertido ese proceso.

¿Qué grupos o creadores son sus referentes en la música electrónica?Siempre he escuchado música electrónica, pero sin prestarle tanta atención como la clásica. Ahora Nils Frahm me encanta y Ólafur Arnalds me parece un artista muy interesante. Jean-Michel Jarre también me gusta.

Jean-Michel Jarre es de una generación anterior a la suya pero hay detalles en Karma que me han recordado a él.

Sí (ríe), me acuerdo que de pequeño iba a sus conciertos y siempre me pareció muy interesante. También Daft Punk, Technotronic, Kraftwerk, Ultravox, Depeche Mode, Eurythmics…

Repasando sus numerosos trabajos sin haber cumplido todavía los cuarenta, ¿cómo organiza el tiempo para abarcar tanto y ser eficiente?Me levanto pronto y estoy muy concentrado, sin perder tiempo con el móvil u otras cosas. Es muy intenso pero será como para un periodista, que cuando empiezas a hacer entrevistas te cuesta, pero luego tienes tus trucos.

Su abuelo José Manuel Vidal fundó un sello tan importante para este país como HISPAVOX, pero no es el único estímulo musical en su familia. ¿Qué ambiente se respiraba en casa?Era muy musical. Se entendía ese lenguaje y la cultura, así que fue muy fácil. No tuve que luchar contra nadie.

Otra faceta importante en su carrera son las bandas sonoras. ¿A qué directores, españoles o extranjeros, le gustaría acoplar su música?Hay gente muy interesante pero ellos ya tienen a gente para hacer sus bandas sonoras. Tornatore me gustaría, por ejemplo, ahora que ya no está Ennio Morricone (ríe). Lars von Trier, también.

"Estoy feliz yendo y viniendo de EEUU, haciendo cine americano, cine español y series"

Estudió en Boston y Nueva York, para luego trasladarse a Los Ángeles. ¿Qué supuso en su vida cada ciudad?En Boston estudié orquestación y música de cine. En Nueva York estuve en la Juilliard School. y también trabajé con Richard Danielpour, que es uno de los pocos genios vivos en el marco de la música clásica. Eso fue una gran apertura de mente a nivel de colores. Luego en Los Ángeles estuve haciendo películas durante varios años y volví hace tres años y medio a España. Estoy feliz yendo y viniendo, haciendo cine americano, cine español y series, aunque también desarrollando mi faceta artística con el ballet y la zarzuela.

Uno de sus últimos trabajos ha sido la zarzuela Trato de favor. ¿Cree que si Chapí viviera hoy en Malasaña haría este tipo de música?Pues no lo sé (ríe). Quizás sí, ¡pero él era un genio! Pequeña diferencia.



¿Cómo fue la experiencia de trabajar junto a Boris Izaguirre en esa zarzuela?Muy divertido. Con Boris me lo pasé pipa. Ahora voy cambiando cosas, como ocurre en la ópera. Verdi, por ejemplo, iba haciendo nuevas versiones según la reacción del público. Es muy enriquecedor y el trabajo en equipo me encanta.

Algún crítico no pareció congeniar con esa propuesta zarzuelera y resumió su artículo con un escueto “¿Por qué?”. ¿Hay que explicar algo?Creo que hay que respetar al mundo de la crítica, pero para gustos los colores, así que mi respuesta es "¿Y por qué no?". Creo que en el arte tiene que haber una evolución en diferentes campos y es el planteamiento que tuve tanto en Trato de favor como en este disco de Karma.

¿Qué es lo más interesante de las tendencias musicales de hoy en día?Por ejemplo, Rosalía o C. Tangana. Son modos diferentes de entender la música y de conmutar estilos. Creo que estamos en el mejor momento a nivel musical de la historia, porque se consume mucho y hay salida para propuestas diferentes.

"Pedía a los Reyes discos de los compositores que me interesaban y jugaba a los 'Lego' mientras oía música clásica"

¿Qué compositores clásicos le apasionaban especialmente?Bach, Stravinsky, Rachmaninov, Glazunov… De pequeño tenía una discoteca de clásica e iba eligiendo las versiones que diferentes compositores hicieron de la misma pieza. Podría tener 500 discos y los tenía todos ordenados. Si quería profundizar en algún compositor pedía los discos por Reyes o me los regalaban mis padres. Jugaba a los Lego y mientras me dedicaba a oír la música (ríe).

¿Qué diría a estudiantes de conservatorio sobre las múltiples opciones y variantes que permite ser músico hoy en día?

Hay que estar muy abierto y la tecnología es ya una realidad. Saber utilizar programas de composición como Cubase, donde hay librerías virtuales, para entender la electrónica, porque es el presente y el futuro. No me ceñiría sólo a una disciplina, porque entender esta otra realidad electrónica permite descubrir nuevas realidades artísticas interesantes y divertidas.