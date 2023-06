Vin Diesel pone fecha de estreno a la continuación de 'Fast & Furious X'

Como era de esperar, Fast & Furious X ha triunfado en taquilla. Puede que Vin Diesel se lo oliera en tanto a protagonista y productor, de forma que antes de que se diera a conocer la recaudación, durante la premiere del film, anunció que se iban a necesitar dos entregas más para llevar la historia a su final. Esto es, que el camino que empezó con A todo gas finalizará con una trilogía, siendo Fast & Furious X solo la primera parada. Pudimos comprobarlo con el cliffhanger que cerraba el film.

La cuestión es, ¿cuándo llegarán estas dos películas? Diesel ha cerrado la fecha de una de ellas, vía Instagram. El actor comparte una foto donde aparece con Jason Momoa, que debutó como el villano Dante en Fast X. “Jason quería probar algo totalmente único y especial y acabó creando un personaje robaescenas que el mundo no olvidará”, escribe Diesel sobre él. Momoa volverá, claro está, para la siguiente entrega (¿quizá titulada Fast & Furious X-2?), y esta película se estrenará el 4 de abril de 2025.

Para lo cual, como recuerda Diesel, “queda menos de 22 meses”. Es una incógnita cuándo le llegará el turno a Fast & Furious X-3, pero entretanto ya está confirmado que Louis Leterrier (quien se ocupó de dirigir Fast & Furious X tras la espantada de Justin Lin), también se hará con el volante en Fast & Furious X-2. “Para quienes no sabían que Fast & Furious X era la primera parte, sabed que la segunda parte va a ser una aventura de nuestra familia como nunca habéis visto”, apunta Diesel en su texto.

Con el futuro de Fast & Furious pasa además que está confirmado que traerá a Dwayne Johnson de vuelta. Como Luke Hobbs, era un favorito de los fans hasta que sus rifirrafes con Diesel provocaron su salida (no sin antes rodar un spin-off con Jason Statham, Hobbs & Shaw). Sin embargo, la escena poscréditos de Fast & Furious X daba cuenta de su regreso, y luego trascendió que Johnson protagonizaría otro film como Hobbs.

Aunque esta no vaya a ser una entrega numerada, sí se ha confirmado que servirá de puente entre Fast X y Fast & Furious X-2. Con lo que, en fin, no es descabellado del todo suponer que la película de Johnson llegue antes de X-2, aunque aún no tenga fecha ni se sepa mucho más de ella.

