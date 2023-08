Rollán dice al PNV que el PSOE está más cómodo con Bildu y le pide "una pensada" a la investidura de Feijóo

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y presidente del Senado, Pedro Rollán, pidió este sábado al PNV que "le dé una pensada" a su decisión de no dar su apoyo al Partido Popular en la investidura a la vista de que el PSOE, con el que los nacionalistas vascos están dispuestos a negociar, parece "estar más cómodo con Bildu" que con ellos.

En declaraciones realizadas desde Cádiz, el presidente de la Cámara Baja recordó que "en no pocas ocasiones" los nacionalistas vascos han prestado su apoyo al PP y reiteró que, "como partido ganador, solicitamos el apoyo del PNV", y advirtió que "dado que el PSOE parece estar más cómodo con Bildu que con el PNV", los nacionalistas vascos "deberían darle una pensada" a su posición en la investidura.

Rollán hizo estas manifestaciones al pie del monumento que conmemora la Constitución de 1812, como "seña de identidad" de los valores de libertad, igualdad y derechos para todos los ciudadanos.

Los populares evitan referirse a la votación sobre la Presidencia del Congreso en la que su candidata, Cuca Gamarra, sólo obtuvo 139 votos, y mantienen que están en disposición de concurrir a la investidura puesto que cuentan con entre 171 y 172 escaños, cerca por tanto de los 176 de la mayoría absoluta.

Reitera, por tanto, el PP su voluntad de someter a Alberto Núñez Feijóo al proceso de investidura, aunque esta vez puntualizando que guarda "el debido respeto" a la decisión del jefe del Estado, que propondrá un candidato tras la ronda de consultas a los partidos con representación parlamentaria.

El PP garantiza que su candidatura estará comprometida con el bienestar de todos los españoles y que formará un Gobierno de "centralidad, que gobernará para todos y cada uno de los españoles y territorios, sin que haya privilegios para unos pocos que se arrogan la representación de todos los ciudadanos, como hace Junts, cuando solo representan a unos pocos".

Rollán reconoció, sin embargo, que "la aritmética" permite a ese partido tener en su mano la decisión sobre el Gobierno de España a cambio de "propiciar una amnistía para los que se saltaron la ley y truncaron el respeto a la convivencia".

El presidente del Senado acusó directamente al PSOE de permitir que "unos pocos impongan" sus condiciones a toda la sociedad española, asegurando que el compromiso alcanzado entre los socialistas y Junts para el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es una "cortina de humo" para tapar la amnistía pactada con los independentistas.

Frente a este acuerdo del PSOE con un "prófugo de la justicia que vive en Waterloo y que es la mano que mece la cuna" de la gobernabilidad, dijo Rollán, se sitúa Núñez Feijóo, el ganador de las elecciones, que "tiene la obligación" de buscar los respaldos suficientes para hacerse con la presidencia del Gobierno.

Insisten los populares en que los españoles "no conciben" una reelección de Pedro Sánchez con el apoyo de los que no creen en la Constitución y abogó por que el nuevo Gobierno sea "útil" para los ciudadanos porque gobernar "no es resistir en La Moncloa, sino trabajar por todos los españoles".

Según Rollán, el candidato socialista "no distingue la victoria de la derrota, no respeta lo que salió de las urnas y está dispuesto a pagar cualquier precio para cumplir con su 'Manual de resistencia'. No es de recibo que un prófugo determine el Gobierno de España".