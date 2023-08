Tres años después de empezar la pandemia, ¿ha llegado al final de la "gran renuncia"?

Lo llamaron la "gran renuncia" (big quit, en inglés). El Foro Económico Mundial definió aquel fenómeno como el número récord de personas que dejaron sus trabajos de forma voluntaria para hallar en otra empresa empleadora mejores condiciones laborales. La también llamada "gran dimisión" se convirtió en todo un reto para los departamentos de recursos humanos de las empresas.

Ocurrió especialmente en Estados Unidos, en 2021, en plena ola de Covid-19. La expresión fue acuñada por Anthony Klotz, psicólogo y ahora profesor en la Escuela de Gestión del University College de Londres. La primera vez que pudimos leer lo de big quit fue en una columna de opinión para el medio de economía y finanzas, Bloomberg.

En EE UU, entre los meses de marzo y julio de 2021, casi cuatro millones de empleados renunciaron a sus puestos de trabajo cada mes. Fueron 12 millones de personas abandonando sus empleo, un récord histórico nunca antes visto, según Business Insider. En la segunda mitad de ese año se contabilizaron 25 millones de dimisiones.

Pasó que personas con malos empleos no quisieron seguir aceptando un sueldo bajo o unas pobres condiciones de trabajo y que los bien pagados empezaron a rechazar la idea de hacer horas y horas, descuidando así su vida y su familia.

En España ocurrió... pero poco

También en Europa. En Reino Unido, en el tercer trimestre del año casi 400.000 trabajadores pasaron de un empleo a otro tras presentar su renuncia, el nivel más elevado de toda la historia. En Italia el fenómeno afectó a más de un millón de empleados. En Alemania, todavía hay un notorio desajuste entre la demanda y la oferta de trabajadores calificados en el sector industrial, según un informe del Instituto de Investigación Económica que cita Factorial HR.

Podemos dejar de hablar de la 'gran renuncia'. No ha pasado aquí en España"

¿España? Inicialmente se descartó que el fenómeno se fuera a producir en nuestro país, dadas nuestras altas tasas de desempleo. Pero ocurrió. El número de trabajadores que dejaron su empleo creció un 110% durante la primera mitad de 2022, generando la cifra más alta jamás registrada en España en cuanto a número de renuncias (un total de 30.307 trabajadores), según Wolters Kluwer, compañía de información profesional y soluciones de software.

Mucho más allá va el análisis de Hays, agencia de contratación y consultoría de empleo. Según sus datos, en 2022, las renuncias se dispararon en el mercado laboral español, alcanzando un récord histórico: 70.000 dimisiones, un incremento del 170% con respecto al año anterior. Es mucho pero no bastante. "Podemos dejar de hablar de la 'gran renuncia'. No ha pasado aquí en España", declaró en febrero a Business Insider el director regional de Hays para el Sur de Europa, Christopher Dottie, durante la presentación de la Guía del mercado laboral de 2023.

¿La "gran renuncia" continúa?

Pero, tres años después de empezar la pandemia, ¿ha llegado al final de la "gran renuncia"? Parece que no. "Los cambios que vemos hoy han llegado para quedarse; forman parte del continuo cambio que trajo la pandemia", asegura Page Insights, parte de la agencia de reclutamiento PageGroup.

Los cambios que vemos hoy han llegado para quedarse; forman parte del continuo cambio que trajo la pandemia"

Lo aseguran en el estudio Global Talent Trends 2023, para el que han encuestado a cerca de 70.000 profesionales de 167 países para develar cómo se sienten en su puesto de trabajo. "La fidelidad al puesto de trabajo se considera ahora la excepción más que la regla. Incluso l@s emplead@s generalmente satisfechos están abiertos a mejores oportunidades de empleo", asegura el informe.

Según Page Insights, "la 'gran renuncia', que cobró impulso tras la pandemia cuando un número significativo de personas abandonaron sus puestos de trabajo, continúa". La tasa de renuncias tras la interrupción de la Covid-19 no han vuelto a la normalidad.

La fidelidad al puesto de trabajo se considera ahora la excepción más que la regla"

"De hecho, nuestros datos muestran que la gente sigue dimitiendo de su empleo. Much@s profesionales que todavía no han renunciado, tienen previsto hacerlo en los próximos meses y están buscando mejores oportunidades", afirma esta empresa de Recursos Humanos. Así, el 92% de los trabajadores están abiertos a nuevas oportunidades laborales.

El proceso tal vez se haya detenido

Sin embargo, en EE UU el proceso tal vez se haya detenido. Las cifras de mayo de 2023 de la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) sugieren que las renuncias se han ralentizado, situándose en cifras anteriores a la pandemia.

"Si observamos las cifras globales de dimisiones y vemos que han vuelto a los niveles de 2019, creo que podemos decir que se ha acabado. No se trata de un simple arranque y parada, por supuesto, pero parece que estamos en la cola", le ha dicho a la BBC, Anthony Klotz, el creador de la expresión "gran renuncia".

La economía se ha ralentizado... la gente se lo piense dos veces antes de dejar un trabajo"

Klotz cree que el contexto económico no ayuda. "La economía se ha ralentizado, hay despidos en los titulares, advertencias en los titulares de que la IA nos va a quitar todos los puestos de trabajo... todo eso hace que la gente se lo piense dos veces antes de dejar un trabajo", asegura.

Vida profesional pero también personal

El estudio de la agencia de reclutamiento PageGroup prefiere hablar de una transformación de la cultura corporativa. "Nuestros datos revelan una transformación del mercado laboral, en el que las empresas deben replantearse y recalibrar sus estrategias de Recursos Humanos", aseguran. Conviene aclararlo, el informe se refiere a lo que ocurre en grandes y medianas empresas.

En el actual momento se impone la ecuación vida profesional y personal. Hay tres factores críticos: salario, carrera profesional y flexibilidad. El resultado es que ahora, 6 de cada 10 profesionales prefieren una buena conciliación/flexibilidad a una carrera profesional de éxito.

El valor de conciliar

Hemos abierto los ojos: no todo es trabajar. "La conciliación es muy valiosa para l@s profesionales, ya que influye en su bienestar general, su satisfacción laboral y su productividad. Las compañías que priorizan y facilitan la conciliación pueden beneficiarse de un mayor compromiso por parte de l@s emplead@s", aseguran los autores del estudio Global Talent Trends 2023.

La flexibilidad se ha convertido en parte fundamental del equilibrio entre vida profesional y personal"

"La flexibilidad se ha convertido en una parte fundamental del equilibrio entre la vida profesional y personal, y las empresas deben adaptar su forma de pensar y trabajar para reflejar esta realidad", recomiendan. Y todo eso tiene mucho que ver con España y con la generación Z.

España, pionera en "renuncia silenciosa"

Tal vez en España no hubo una 'gran renuncia' o al menos no una muy significativa, pero sí puede estar dándose la que llaman "renuncia silenciosa" (quiet quitting en inglés). El Foro Económico Mundial la define como "el arte de no tomarse el trabajo demasiado en serio" porque importe tanto o más la vida privada frente a la laboral.

Hays considera que España es un país pionero en la "renuncia silenciosa". Christopher Dottie, su director regional para el Sur de Europa, ha detectado un aumento de trabajadores que dejan "caer el boli a las seis y que no están haciendo más de lo necesario", le dijo a Business Insider. Achacó este problema al exceso de seguridad que plantea el mercado laboral español.

España es pionera en la renuncia silenciosa... trabajadores que dejan caer el boli a las seis y que no están haciendo más de lo necesario"

La Generación Z la forman los nacidos entre 1997 y 2012. Parecen venir escarmentados y haber aprendido de la experiencia de los millenials. Saben que la vida son dos días y que el sacrificio no garantiza nada, como creyeron sus padres y especialmente sus abuelos.

El trabajo ya no es el centro del universo

Un estudio de la consultora Deloitte muestra que el 46% de la Generación Z tiene que recurrir a un segundo trabajo para poder cubrir todos sus gastos. De modo que mejor tomárselo todo con calma y dejar atrás la cultura del ajetreo, también conocida como cultura del agotamiento, esencialmente poner el trabajo en el centro del universo.

Según Adecco, la Generación Z está completamente por encima de ese concepto. Nada de trabajar muchas horas, aceptar trabajo extra y de no coger vacaciones. En su lugar, los empleados renuncian en silencio. La Generación Z está haciendo de la flexibilidad una prioridad", aseguera esta empresa de RR HH.

Flexibilidad y 'job hopping'

Un estudio preparado para Indeed por Kickstand señala que el 26% de los trabajadores de la Generación Z encuestados dice que una mayor flexibilidad los influiría para cambiar de trabajo. Además, el teletrabajo cuenta. Un 95% están de acuerdo en que trabajar desde casa parcial o totalmente les da más flexibilidad. De hecho, el 84% no aceptará un trabajo que requiera asistencia presencial a tiempo completo.

Por cierto, que a la práctica de cambiar de trabajo con frecuencia, normalmente en un corto periodo de tiempo ya le han puesto nombre. Los norteamericanos lo llaman job hopping.