Los jabalíes invaden las playas españolas: "La especie está proliferando en una cantidad importante"

Ver jabalíes paseándose por las ciudades es algo que cada día se vuelve más común. Sin embargo, en la última semana no solo se les ha observado en zonas urbanas sino en playas de varios puntos del país, causando sorpresa y temor entre los bañistas. El primero de los incidentes tuvo lugar en la zona de Estrella del Mar (Marbella), mientras que el segundo ocurrió en Cabanes (Castellón). Afortunadamente nadie resultó herido por los animales, sin embargo, los vecinos de Cabanes se quejan de su presencia y el Ayuntamiento de Marbella "está buscando soluciones" a este problema.

En un vídeo difundido por la cuenta @FuengirolaSeQueja se observa a una manada de jabalíes aproximándose, probablemente atraídos por el olor de la comida, al toldo que una familia había colocado en una playa de Marbella. De inmediato las personas se alejan de los animales y estos comienzan a rebuscar entre las bolsas de los bañistas, llevándose la comida que había dentro de ellas. En la playa castellonense de Torre la Sal también han aparecido jabalíes merodeando por la zona, causando además de temor, indignación entre los vecinos de la localidad.

Marbella busca "soluciones"

Tras darse a conocer el incidente en Estrella del Mar, el Ayuntamiento de Marbella ha anunciado que se encuentra buscando "soluciones" a la presencia de los jabalíes en las playas y zonas urbanas de la ciudad. Además, ha solicitado a la Junta de Andalucía que intervenga en base a la legislación vigente. Al respecto, Javier García, alcalde de San Pedro Alcántara, perteneciente al municipio de Marbella, ha asegurado este martes en declaraciones a los medios que están trabajando "para evitar que transiten con normalidad".

"Se intentan tomar medidas como jaulas por parte de la Delegación de Sanidad, pero siempre siendo escrupulosos con la normativa por parte de la Junta de Andalucía y a nivel estatal", ha dicho el edil. Además, considera que algunas de las soluciones podrían pasar por "atraerlos a través de reclamos, jaulas, pero lo que no podemos es hacer un safari".

En este sentido, ha reconocido que la especie "está proliferando en una cantidad importante" y se ha convertido en "un problema que tenemos no solo aquí sino en todo el litoral mediterráneo". Además, se incrementa en estas fechas porque "en época de sequía van buscando alimentos y se acercan a los lugares donde se encuentran contenedores de residuos sólidos urbanos". Por este motivo, ha pedido a la población que no los alimenten ya que "no son animales domésticos y pueden ser peligrosos". También ha llamado a la precaución a la hora de acercarse a las crías, puesto que "las madres se pueden volver agresivas".

Los vecinos de Cabanes se quejan

Por su parte, los vecinos de Torre la Sal en Cabanes, Castellón, se han quejado del abandono que a su juicio sufren por parte del Ayuntamiento y que se ve agravado por la presencia de jabalíes, que se pasean por las inmediaciones de las viviendas y este verano comparten playa y "poco menos que acompañan a la gente a merendar", según ha explicado Lola Melero, presidenta de la Asociación de Vecinos Torre la Sal.

Molero también indica que el problema de los jabalíes está presente en su comunidad desde antes de la pandemia. Los animales en principio no se muestran agresivos, pero "pueden traer problemas de salud serios y de insalubridad", como el de las garrapatas que portan y que pueden transmitir a los humanos al dejarlas en la vegetación. Además, los animales no solo se pasean por la playa, sino también por el entorno de las viviendas.

"Salimos por la noche a pasear y los vemos", explica la presidenta, y esto causa miedo a muchos vecinos que prefieren no salir. Los animales "viven a sus anchas", junto a las viviendas, añade. Por esta razón, desde la asociación han trasladado al alcalde, David Casanova, la necesidad de controlar a esta colonia de animales y han abogado por soluciones que permitan mover a los jabalíes a otras zonas sin tener que sacrificarlos.