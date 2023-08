Sergio Olmos, actor de 'Campeonex': "Debería haber más actores con discapacidad, cuando salen en una película o una serie, la mejoran”

A Sergio Olmos la vida le cambió radicalmente hace cinco años, y no sólo porque la película en la que participó se convirtió en la más taquillera del año y ganó varios Goya, tampoco porque lo reconocen por la calle, se hacen fotos con él y, desde entonces, tiene una nueva profesión, sino porque cree que Campeones ha contribuido a que se trate de las personas con discapacidad intelectual con más respeto.

Para Sergio, madrileño de Vallecas, que en la actualidad tiene 34 años, vive en un piso tutelado y trabaja en un centro ocupacional, eso es lo que realmente importa. Eso, y que las personas con discapacidad tengan tantas oportunidades como está teniendo él. De momento, ha conseguido cumplir varios de sus sueños: jugar en el Rayo Vallecano Genuine y participar en cuatro películas, la última de ellas, Campeonex, en la que tiene un papel decisivo. Y espera que vengan muchas más...

En breve se estrena Campeonex, ¿cómo estás? ¿Nervioso?

No, lo estoy llevando bastante bien, al final te acostumbras, así que no estoy nervioso, sino orgulloso y feliz conmigo y mis compañeros por el gran trabajo que hemos hecho. Cuando hicimos la primera, sí es cierto que estábamos más nerviosos, pero ésta es distinto, ahora lo que más tenemos es felicidad del gran trabajo que hemos hecho.



La primera parte fue un éxito… ¿eso no os crea más presión para que esta vaya igual de bien?No, porque seguro que va a ir bien. La primera fue la película más taquillera del año y yo creo que eso va a animar mucho a que la gente vaya a ver esta también, y a la vez va a animar a otras personas a que vayan a verla, igual que pasó con la primera.



En esta, además, tienes un papel muy importante… podría decirse que eres el héroe de la película. ¿Cómo te sientes con eso?Sí, jajaja… En cuanto leí el guion fue corriendo a hablar con Fesser, pero no por mí papel, sino por cómo podía hacer para superar las dificultades que podíamos tener Brian y yo. Fesser me lo explicó todo muy bien y no hemos tenido ningún problema, para mí ha sido espectacular.



En alguna entrevista, hace unos años, decías que si había segunda parte no ibas a estar, que preferías dejar espacio a otros. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?Más que cambiar de opinión, lo que dije fue que, como nosotros, mis compañeros y yo, ya habíamos tenido la oportunidad, me gustaría que la oportunidad la próxima vez la tuvieran otras personas con discapacidad intelectual, pero, claro, al ser el mismo personaje en esta película que en la primera, buscar a otra persona hubiera sido más difícil…



¿Qué diferencias has notado tú, como actor, entre una película y otra?Muchas, para empezar, los deportes que practicamos son distintos, hay personajes nuevos… y en este hemos necesitado menos apoyos, pero apoyo tenemos que tener siempre, tenemos coach que nos ayudan con el texto. Aunque la verdad es que, al menos yo, no he tenido mucha dificultad, me estudiaba muy bien el guion.



¿Qué tal con los nuevos compañeros?Muy bien, sobre todo yo con Brian, que he trabajado mucho con él. Para mí ha sido un orgullo, he aprendido mucho de él, él ha aprendido mucho de nosotros. También con Elisa, que ha hecho un papelón como entrenadora... Creo que los hemos acogido muy bien.



Sergio Olmos, durante el rodaje de 'Campeonex'. Cedida

¿Crees que ayudó a cambiar la imagen que tenía la gente de las personas con discapacidad intelectual?Sí, creo que el trato a la discapacidad gracias a la película cambió mucho, y espero que con esta película podamos cambiar la sociedad mucho más y abrir cada vez más puertas a las personas con discapacidad. Creo que también que hay más preocupación en que haya accesibilidad, ya tengas autismo, seas sordo, seas ciego, tengas discapacidad intelectual, física…



De la primera película hace ya cinco años, ¿qué has hecho tú entre una y otra?Pues he hecho más pelis. Historias lamentables, que también es de Fesser; En temporada baja, con Antonio Resines, alguna serie… Y sigo en el equipo de Rayo Vallecano Genuine, aunque ahora estoy de baja porque me fastidié los ligamentos de la rodilla. Estoy casi recuperado, así que espero volver a jugar pronto.



¿Cómo cambió tu vida Campeones?Bufff… muchísimo. Sobre todo, en cómo me trata la gente, a mí, y a la discapacidad en general. Yo, que he sufrido bullying y que se metían mucho conmigo, ahora veo que me paran para hacerse fotos conmigo, me miran con otros ojos y me tratan con cariño. Aunque la fama no me ha cambiado, puedo ir tranquilamente a tomar algo con mis amigos.



¿Cómo fue esa etapa en la que sufrías bullying, fue en el colegio?En el colegio bien. Fui a un colegio ordinario y más o menos bien. Los problemas empezaron en el instituto porque se metían conmigo, no sabían cómo tratarme… Después, a los 16 años, pasé a un centro de educación especial, a un centro ocupacional en el que hacía jardinería... y allí ya mucho mejor, me dieron la oportunidad de hacer trabajos fuera del centro.



En la película, el hermano de Sergio se aprovecha de él, de su discapacidad. ¿Te ha ocurrido a ti eso alguna vez?Sí, sí… algo parecido una vez. Iba con unos amigos y me engañaron. Me dijeron que íbamos a dar una vuelta y se pusieron a robar, y yo no quería hacerlo. Nos pillaron, yo me quedé bloqueado y me dejaron tirado. Aunque a otros los cogieron después, en ese momento, me pillaron a mí solo. Me pasé cuatro noches en el calabozo. Desde entonces voy con más cuidado y no me ha vuelto a pasar, al contrario, ahora me ayudan.



Pregunta difícil y comprometida. ¿Cuál te gusta más, la primera o la segunda?Pues me quedo con la segunda, jajaja.



Después de la película, ¿qué planes tienes?Pues cuando terminemos de hacer la promoción, unas vacaciones, jajaja, y después ya lo que venga, si hay algún director que me contrata, yo encantado, y si no, me gustaría seguir estudiando, preparándome para seguir siendo actor, pero espero que me salgan cosas, porque una vez dentro del mundillo, es más fácil.



¿Por qué crees que se deberían contratar a más personas con discapacidad en el cine, la televisión…?Porque cuando sale una persona con discapacidad en una película o una serie, mejora mucho, aporta mucho a la película y a la propia persona que está saliendo, por eso creo que debería haber más actores con discapacidad. Y para que ellas mismas tuvieran más oportunidades.