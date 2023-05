Este verano, los campeones de Javier Fesser vuelven a los cines. Campeonex, la continuación de Campeones, llega dispuesta a convertirse en uno de los grandes taquillazos del verano y ya ha lanzado su primer tráiler para ir calentando las expectativas.

En 2018, la Campeones original fue vista por casi 3,3 millones de espectadores y recaudó 19 millones de euros. También fue la triunfadora de los Premios Goya de 2019, donde se coronó con los galardones de mejor película, mejor actor revelación para Jesús Vidal y mejor canción original para Coque Malla.

'Campeonex': tráiler

Universal ha lanzado este miércoles el primer tráiler de Campeonex, producción de Películas Pendelton y Morena Films que se encargarán de distribuir en cines igual que sucedió con el filme original.

'Campeonex': cuándo se estrena



La fecha de estreno en cines de Campeonex es el 18 de agosto. Es una de las mayores apuestas del cine español para la taquilla de 2023 y en su mismo fin de semana tendrá que competir contra producciones estadounidenses como la película de superhéroes Blue Beetle o el filme de terror The Last Voyage of the Demeter.

'Campeonex': reparto

Con la salvedad de Javier Gutiérrez, Campeonex reúne a los protagonistas de la primera entrega: Jesús Vidal (Goya de mejor actor revelación por su papel), Gloria Ramos, Sergio Olmos, Jesús Lago Solís, José de Luna, Fran Fuentes, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla y Stefan López.

En la nueva película, este equipo de baloncesto formado íntegramente por personas con diversidad funcional se enfrentará a un nuevo reto cuando, por error, cambien el mundo del basket por el del atletismo con una entrenadora novata, interpretada por Elisa Hipólito.

'Campeonex': sinopsis

Campeonex ha sido escrita por Fesser junto a Athenea Mata, quien interpretaba a Sonia en la primera Campeones, y David Marqués, coautor de la primera entrega. La sinopsis oficial de la secuela de Campeones es la siguiente:

Nuestro equipo de “campeones” abandona el baloncesto para adentrarse por error en el fascinante mundo del atletismo de la mano de una entrenadora novata. Entre las duras exigencias de la nueva disciplina y la sorprendente capacidad de la entrenadora para atraer todo tipo de desgracias y calamidades, todo acabará saliendo del revés.

