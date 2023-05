Teatro Inclusivo La Tramoya, una salida laboral para personas con discapacidad intelectual: "Son actores, es su profesión"

Cuando a Almudena Santos, una terapeuta ocupacional gran amante de las artes escénicas, se le ocurrió organizar un taller de teatro en el centro en el que trabajaba, ni siquiera hubiera soñado lo que ha conseguido hacer tres décadas después. Su taller no solo se profesionalizó, sino que se transformó en una compañía de teatro con actores profesionales que actúan incluso fuera de España. Su peculiaridad, que todos ellos -salvo pequeñas excepciones- tienen discapacidad intelectual.

En la actualidad, la compañía, La tramoya, tiene varias obras en marcha y tienen planeadas varias actuaciones y giras dentro y fuera de nuestras fronteras. Una de ellas es una adaptación de El sueño de una noche de verano de Shakespeare, a cuyo ensayo acudimos justo un día antes de su estreno el sábado 13 de mayo.

Allí nos encontramos de Almudena, la directora, y cinco de los ocho actores de la compañía; Javier Jiménez, Laura Moreno, Lucía Esquivel, José Gómez y Alejandro Sáez. Los tres restantes acudían más tarde, pues tienen otros puestos de trabajo, "como le ocurre al resto de los actores, con o sin discapacidad, es muy difícil que puedan vivir solo de esto", nos cuenta. Pero quiso dejar claro que, por supuesto, como cualquier otro actor, como cualquier trabajo, reciben dinero por ello, "tenemos un caché o bien vamos por taquilla, pero todos cobran, son sus ingresos, y les damos de alta", quiso recalcar Almudena.

Proporcionarles una oportunidad laboral es, sobre todo, el gran objetivo de la compañía, que pertenece a la asociación APILAD (Asociación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual) creada precisamente con este propósito. Para ello tienen La Tramoya, la compañía de Danza Luna y de un taller de barismo donde se forman para trabajar en cafeterías.

En La Tramoya, Almudena siempre opta por los clásicos, y además de esta obra de Shakespeare, ha adaptado Bodas de Sangre de Lorca y El Quijote, "los clásicos son poderosos, porque sus temas universales, no pasan de moda". Es ella, siempre fijándose en el potencial de los actores, la que adapta las obras, "me fijo en sus formas de comunicarse y hago versiones muy dinámicas para que ellos se expresen, porque la palabra no sea la única forma de comunicación. Aprovecho la forma tan rica que tienen de expresarse y añadimos música, canciones, bailes, voces en off…".

José Gómez, en un momento del ensayo

El resultado, según nos contó Almudena, asombra a todo el mundo que vienen a verlos, "transmiten tanto, son tan puros, tan poderosos…", asegura emocionada.

Soy actor, es lo que he querido hacer siempre, me lo paso muy bien en el escenario

Ella pudo comprobarlo en cuanto empezó al taller allá por el año 1992, "creo firmemente en el poder del teatro y pensé que podía ofrecer unas posibilidades de expresión distintas para personas que tienen dificultades para expresarse. Y aquello fue riquísimo, fantástico…"

El resultado no fue solo que se expresaban mucho mejor que antes, sino que "se sintieron muy poderosos", recuerda. "Como vi que funcionó tan bien, creamos la compañía, La tramoya, y el proyecto comenzó de tener una dimensión terapéutica, que es como nació, a una dimensión profesional".

Laura Moreno se encuentra como pez en el agua sobre el escenario.

Ellos, desde luego, lo tiene clarísimo: son actores. "Hago teatro desde los dos años", nos contó Javi, que en la actualidad tiene 26 años e interpreta a Puk en la obra, "ya he hecho Bodas de Sangre, El Quijote y esta. Soy actor, es lo que he querido hacer siempre, me lo paso muy bien en el escenario", nos dijo tajante.

Laura, con síndrome de Down, y Alejandro, con autismo, llevan menos, pero también tienen claro que lo suyo es puro teatro, "me encanta que me miren", nos contaba él, "y a mí cuando nos vamos de gira", aseguraba Laura, que en la obra interpreta a Hermia.

Muchas veces, los pocos papeles que hay los hacen actores sin discapacidad cuando sí hay actores con discapacidad

Jose, que tiene 53 años, lo tiene aún más claro, pues tiene, además, una amplia experiencia también en cine y televisión, "estoy en La tramoya desde enero, pero empecé en cine hace 20 años, en la película Leo y he salido en Hospital central, Acacias…".

Jose quiere dejar claro que las personas con discapacidad no solo son capaces de ser buenos actores, sino que tienen derecho a serlo, "profesionales con discapacidad hay muy pocos. Campeones nos que abrió un poco las puertas, pero aun así, casi no se ven actores con discapacidad. Por eso me gustaría que cualquier papel de alguien con discapacidad lo hiciera una persona que realmente tiene discapacidad. Muchas veces, los pocos papeles que hay los hacen actores sin discapacidad cuando sí hay actores con discapacidad. Y no solo podemos hacer papeles muy pequeños, también protagonistas", reivindica.

De gira por Europa y profesores de la Complutense

Después del estreno de El sueño de una noche de verano, la función no termina ni mucho menos, sino que les espera un emocionante verano por delante, "vamos a tener gira, primero en España, también en Italia, vamos a actuar en los los cursos de El Escorial y en julio a Alemania con Quijote, también tememos fechas para otoño… y lo que vaya surgiendo”. El Quijote, que es una obra que tienen en cartel desde hace tres años, está siendo, además, un proyecto muy especial para ellos, porque es que la que les ha permitido salir de nuestras fronteras, "es una adaptación de el Quijote basada en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, nos hemos convertido con ella en embajadores de estos objetivos", nos contó Almudena emocionada, "fuimos a Alemania y pudimos dar allí una clase magistral sobre teatro inclusivo. Ahora vamos a volver con esta obra a unos campamentos de adolescentes para impartir unas clases de teatro inclusivo"

Ellos se sienten capaces y la gente se da cuenta de lo capaces que son. Es una forma de tener el reconocimiento de la sociedad

Gracias a su experiencia los actores de La Tramoya se han convertido, incluso, en profesores de la Universidad Complutense, "damos conferencias, charlas y talleres de teatro inclusivo donde ellos son los profesores de los alumnos de la complutense. Es maravilloso ver cómo lo acoge la gente. Ellos se sienten capaces de ser profesores, y los alumnos se dan cuenta de lo capaces que son".

A Alejandro Sáez, que tiene autismo, se le da muy bien expresar sus emociones en ciuma del escenario.

Y lo mismo ocurre en el teatro, que tiene para Almudena, un poder transformador, "se produce una transformación, tanto de la sociedad hacia ellos, como de ellos hacia la sociedad. Ellos se sienten capaces y la gente se da cuenta de lo capaces que son. Es una forma de tener el reconocimiento de la sociedad". Y son capaces, sobre todo, de transmitir lo que sienten sobre el escenario, que no es poco… "yo siento como si estuviese flotando…", nos confesaba Jose.