Podemos se reserva el derecho a eludir la disciplina de voto de Sumar y pedirá estar en las negociaciones con el PSOE

El grupo parlamentario de Sumar ni siquiera se ha conformado todavía, pero las posibles tensiones que afectarán a su funcionamiento ya están comenzando a aflorar. Este miércoles, Podemos reivindicó por boca de su portavoz saliente, Pablo Echenique, su "autonomía" dentro de la coalición, como ya hiciera el exlíder Pablo Iglesias hace unos días. Y fuentes del partido morado aclaran que esa apelación tiene al menos dos significados: que el partido reclamará tener presencia en todos los espacios de poder en los que esté presente Sumar, incluida la negociación con el PSOE para conformar el Gobierno, y que se reservará el derecho a saltarse la disciplina de voto en temas sensibles.

No es la primera vez que Podemos, desde el pasado domingo, reclama su "autonomía", aunque sí es la primera ocasión en la que la reivindicación parte de un dirigente en activo. Iglesias, el mismo lunes tras las elecciones, ya aseguró en una entrevista en TV3 que "a partir de ahora cada partido, de manera autónoma dentro de Sumar, tomará sus propias decisiones y se hará ver". Y, si bien entonces no detalló a qué se refería, el ex secretario general morado deslizó que "eso va a ser evidente con todos los partidos de ámbito territorial" como "Compromís", que en 2016, cuando se presentó a las elecciones en coalición con Unidas Podemos, decidió romper con los morados nada más comenzar la legislatura e integrarse en el grupo mixto en el Congreso.

Los morados, al menos en este momento, no se plantean ese extremo, habida cuenta además de que han firmado un acuerdo con Díaz por el cuál perderían el 23% de los recursos económicos y de personal que les corresponden si abandonaran el grupo parlamentario conjunto de Sumar. Pero eso no significa, según aseguran fuentes moradas, que Podemos vaya a permitir que sea Díaz, como líder de la coalición, la que marque todas y cada una de sus posiciones, y tampoco que Podemos vaya a renunciar a ocupar posiciones de mando en las que ha estado durante la última legislatura.

Estas fuentes explican que eso supone, por ejemplo, que Podemos se reserva el derecho a establecer su propia disciplina de voto para los cinco diputados morados que integrarán el grupo de Sumar, incluso aunque esta sea diferente a la que plantee Díaz. Eso, aseguran, no será la tónica habitual, pero tampoco puede descartarse durante la legislatura en asuntos sensibles para Podemos, como es el caso, por ejemplo, de los relativos al gasto militar. Durante la última legislatura, en Unidas Podemos ya hubo fisuras puntuales en la disciplina de voto: IU, por ejemplo, se opuso el año pasado en el Congreso a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, mientras Podemos y el resto del grupo se abstuvo.

No obstante, más allá de esa posibilidad futura, la consecuencia más inmediata que tendrá el ejercicio de esa "autonomía" de Podemos dentro de Sumar será que los morados reclamarán un puesto en el equipo que negociará con el PSOE la reedición de la coalición de Gobierno. Este martes, Díaz aseguró que ya tiene diseñado el grupo negociador que se sentará con los socialistas, pero no quiso detallar los nombres que lo compondrán. Y fuentes de Podemos aseguran que, como uno de los principales partidos del espacio la izquierda del PSOE, ellos deben formar parte de esa negociación.

A los morados, además, no les vale que sea Díaz la que escoja cuál de sus dirigentes estará en ese equipo, en el caso de que la vicepresidenta quisiera incorporar a perfiles como el de Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos y también portavoz económico de Sumar. Álvarez ya ha formado parte del equipo negociador de todos los Presupuestos de la última legislatura por parte de Unidas Podemos, y los morados siguen considerándolo su hombre para asuntos económicos. Pero tienen claro que, si Álvarez forma parte del grupo negociador de Sumar, solo considerarán que se satisface la cuota de Podemos si el partido morado así lo decide.

El reparto de los ministerios, otro posible choque

Perfilar el avance de esas conversaciones se presenta muy complicado puesto que ni siquiera han comenzado y, además, la reedición del Gobierno progresista depende de otra negociación paralela para conseguir la abstención de Junts. Pero algunas voces en Podemos ya plantean que, si finalmente se esquiva la repetición electoral, Sumar debería ceder uno de los ministerios que se pacten a los morados para respetar su peso en la coalición. Podemos tiene cinco escaños en Sumar, los mismos que IU y Catalunya en Comú y solo por detrás del partido de Díaz, Movimiento Sumar, que tiene 10.

En la pasada legislatura, Podemos tuvo dos ministerios: los de Ione Belarra (Derechos Sociales) e Irene Montero (Igualdad). IU contó con uno, el de Consumo de Alberto Garzón, y los comunes comandaron un cuarto departamento, el de Universidades, en la figura primero de Manuel Castells y después de Joan Subirats. Por su parte, Yolanda Díaz fue designada directamente por Pablo Iglesias como ministra de Trabajo cuando aún eran dirigentes muy cercanos, si bien nunca pudo considerarse al 100% un ministerio de Podemos porque Díaz no milita en el partido morado.

Las declaraciones de Echenique suponen una nueva forma de presión a Díaz, aunque no es la primera. Podemos, apenas 12 horas después de las elecciones del pasado domingo, ya criticó a la líder de la coalición, Yolanda Díaz, asegurando que su estrategia había conducido al espacio a la izquierda del PSOE a perder siete escaños y 700.000 votos. Y no lo hizo una dirigente cualquiera, sino la propia secretaria general, Ione Belarra, que también aseguró que Díaz ha fracasado en el objetivo de "gobernar con más fuerza" y denunció que "renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado" electoralmente.