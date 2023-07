Consejos de los expertos ante el botulismo: cuidado con la cadena del frío, en la manipulación de alimentos y su cocinado

Ante el actual brote de botulismo vinculado al consumo de tortilla de patata envasada, expertos en seguridad alimentaria solicitan a la población que, ante las altas temperaturas, se tenga "un exquisito cuidado" en no romper la cadena del frío, en la manipulación de los alimentos, en su correcto cocinado y en dónde los consumen.

Así lo ha pedido, entre otras, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, quien ha apelado a la responsabilidad del consumidor y a no dejar la comida fuera del refrigerador, expuesta a altas temperaturas sin envases, para evitar toxiinfecciones alimentarias.

Según se ha venido informando desde el Ministerio de Sanidad, ya se han producido nueve casos de botulismo, cinco confirmados y cuatro bajo sospecha, que tienen en común el consumo de tortilla de patata envasada de una marca adquirida en diferentes supermercados.

Especialistas en enfermedades infecciosas conocedores de la investigación de Sanidad reconocen que en todos los casos del brote de botulismo asociado a las tortillas se consumió este alimento "sin conservar ni cocinar correctamente".

Correcta conservación

En la OCU, haciéndose eco de recomendaciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria (Aesan), insisten en la importancia de conservar los alimentos en frío y seguir las indicaciones de consumo, algo fundamental para garantizar que un producto está en buen estado. "Las tortillas de patata envasadas, en concreto, deben mantenerse refrigeradas, nunca a temperatura ambiente".

"Las tortillas de patata envasadas, en concreto, deben mantenerse refrigeradas, nunca a temperatura ambiente"

También el catedrático en seguridad alimentaria de la UAB José Juan Rodríguez ha asegurado a El País, sobre las tortillas envasadas, que "tienen un margen de seguridad de entre dos y cuatro horas sin refrigerar. Si una tortilla se deja a temperatura ambiente durante mucho más tiempo, o la llevas en el maletero del coche durante horas, el número de bacterias crecerá exponencialmente hasta niveles peligrosos".

La agencia Aesan, dependiente de Sanidad y Consumo, dice que para prevenir cualquier intoxicación alimentaria es necesario mantener la higiene, separar alimentos crudos y cocidos, la cocción total, preservar los alimentos a temperaturas seguras y usar agua potable.

"Queremos recordar a los consumidores la importancia, mayor en esta época del año por el calor, de conservar los productos alimenticios a las temperaturas de conservación indicadas en el etiquetado y seguir las instrucciones de uso indicadas por los fabricantes, ya que garantizan la seguridad de los productos para los que se establece una fecha de caducidad", agrega la Aesan.

Cocinado final

Por su parte, el doctor Javier Membrillo, de la Seimc, ha recordado que las tortillas envasadas, además de refrigeración, necesitan terminar de cocinarse tal y como se indica en el etiquetado.

"Generalmente, para inactivar la toxina del botulismo tenemos que tenerla 10 minutos a 80 grados. Pero estos alimentos vienen con un precocinado parcial y lo que hay que hacer es seguir las instrucciones del etiquetado", insiste. "Si se calienta correctamente una tortilla, la toxina que pudiera llevar se inactiva", ha explicado a 20minutos.

"Hay muchas personas a las que les puede gustar comer una tortilla jugosa o poco hecha, pero si está precocinada eso va a llevar un riesgo adicional que no es razonable. La tortilla precocinada no se come jugosa, se come hecha como dice la etiqueta", ha insistido.

Los expertos inciden en que estos consejos sirven no solo para la toxina botulínica, peligrosa y potencialmente letal, sino también para otras afecciones gastrointestinales por intoxicación alimenticia como la salmonelosis, bastante más habitual en meses veraniegos.