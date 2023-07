El Gobierno se va de vacaciones sin repartir 800 millones de la UE de los que depende la construcción de varias plantas de hidrógeno

El Gobierno ha celebrado este martes su primer Consejo de Ministros en funciones, después de las elecciones generales del domingo, que es también el último antes de la pausa de vacaciones. No volverá a reunirse hasta el 22 de agosto y al menos hasta entonces quedará postergada una decisión que grandes empresas eléctricas y gasísticas ven retrasarse desde hace meses, el reparto de alrededor de 800 millones de euros de un programa europeo para fomentar infraestructuras de hidrógeno verde y de los que depende que Iberdrola empiece a construir una planta en Huelva que llevará este gas renovable a Países Bajos o que eche a andar la construcción de otra en el Golfo de Vizcaya bajo la tutela de Repsol y un consorcio internacional.

El reparto económico que también esperan la compañía EDP-Energías de Portugal para construir otra planta de hidrógeno verde en Los Barrios (Cádiz) es competencia de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sin que de momento el Ministerio de Transición Ecológica pueda apuntar la fecha en que se tomará la decisión.

Sí se sabe que será necesario que el Gobierno plasme el reparto en un real decreto, que necesitará de la celebración de un Consejo de Ministros para ser aprobado. El próximo tendrá lugar el 22 de agosto. En caso de adoptarse entonces la decisión, llegará dos meses después de finales de junio, la fecha que calculaba un sector energético cada vez más inquieto porque de estos fondos europeos depende que pueda empezar la construcción de plantas que quieren ponerse a la cabeza de la producción de hidrógeno verde en toda Europa, que además de consumo interno tienen una clara vocación exportadora.

Seleccionados por Bruselas

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado este martes que la gestión de los fondos europeos entra dentro de la gestión de asuntos públicos ordinarios que puede hacer el Ejecutivo cuando está en funciones, desde este martes hasta que haya una nueva investidura. En el caso de estos fondos, fuentes del Ministerio recuerdan que no se trata de subvenciones al uso de los fondos Next Generation, que el Gobierno asigna mediante órdenes ministeriales, por ejemplo, como los casi 500 millones de euros que el Ministerio de Movilidad, distribuyó este mismo lunes entre 120 localidades para construir carriles bici o comprar autobuses eléctricos. En este caso, es la propia Comisión Europea la que ha seleccionado su destino concreto a lo que ha considerado que son "Proyectos Importantes de Interés Común Europeo" (IPCEI) y, precisan, se requieren otras condiciones para su redistribución y otra herramienta legal, un decreto ley que tiene que adoptarse en una reunión del Gobierno.

La cifra del reparto que esperan algunas de las grandes compañías energéticas del país son unos 800 millones, el montante que queda por redistribuir en proyectos en España del total de 1.500 de ayudas públicas que en septiembre de 2022 la Comisión Europea aprobó para llevar adelante siete proyectos relacionados con hidrógeno verde en España, que serán cofinanciados con inversión privada. Son el 20% de un total de 35, repartidos por 13 Estados miembros, que fueron seleccionados por Bruselas para formar parte del proyecto "HyUse", dotado en total con 5.200 millones.

Desde entonces, el Ministerio de Transición Ecológica ha lanzado varias convocatorias para distribuir alrededor de 600 millones destinados a compañías, incluidas pymes y start ups que desarrollan tecnologías innovadoras y sostenibles para integrar el hidrógeno renovable a la cadena industrial, especialmente en sectores donde es más difícil la electrificación.

La última asignación de fondos de este programa fue en enero pasado, cuando el Ministerio adjudicó 74 millones a los proyectos presentados por H2B2, Senar, Nordex e IVECO, que canalizarán una inversión total de 245 millones de euros.

Mayor suma para grandes proyectos

Sin embargo, Ribera ha ido dejando pasar el tiempo para repartir la suma de dinero más abultada -esos 800 millones- a IPCEI que tienen como finalidad la segunda pata que contemplaba la Comisión Europea cuando los seleccionó, para "construir infraestructura relacionada con el hidrógeno renovable, especialmente electrolizadores a gran escala y transporte". Es la que esperan todavía compañías como Iberdrola, Repsol y EDP para desplegar en España grandes proyectos para producir y exportar hidrógeno verde, una tecnología renovable en la que el Gobierno tiene grandes expectativas para ser capaz de sustituir al gas natural en la industria o en transporte pesado. Hasta 2030, prevé que en España estén en funcionamiento electrolizadores capaces de producir 11 GW, en lugar de 4GW previstos para esa fecha en 2020.

"Todavía no tenemos noticia, tenemos aprobadas ayudas por parte de Bruselas pero no por parte de España no ha sido confirmado todavía", decía el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a mitad de junio, durante la visita que gobierno y empresas de Países Bajos hicieron encabezados por el rey holandés, Guillermo Alejandro, para firmar un acuerdo por el que la compañía producirá hidrógeno renovable en Huelva que en buena parte será exportado por barco y en estado líquido -convertido en amoniaco- hasta el puerto de Rotterdam, el más importante de Europa.

Iberdrola calcula que estos planes podrán ser una realidad después de los aproximadamente tres años que tardará en construir la planta, algo que sin embargo no empezará hasta que no se sepa qué cantidad les toca de esos alrededor 800 millones que el Ministerio tiene que repartir, así como también las dimensiones del proyecto.

La planta de Iberdrola en Huelva es uno de los tres seleccionados por la Comisión Europea en España de infraestructuras y transporte de hidrógeno y que también se deberán cofinanciar con los fondos que el Gobierno tiene que repartir.

Otro es el que lidera Repsol dentro de un consorcio internacional para poner en pie una planta de electrolizadores -la herramienta necesaria para separar el hidrógeno de la molécula de agua- para suministrar hidrógeno renovable al puerto de Bilbao y las industrias de la Margen Izquierda.

También, dos proyectos de EDP, con sendas fábricas de electrolizadores en Los Barrios (Cádiz) y Aboño (Asturias), para las que ya se ha solicitado una evaluación de impacto ambiental.