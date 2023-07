Sánchez, Díaz y hasta Fortes: todas las veces en las que se ha mencionado al ausente Feijóo durante el debate de RTVE

El tercer y último debate electoral antes de los comicios del 23-J ha tenido un protagonista ausente en el plató: el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El candidato de los populares sí asistió al cara a cara con Pedro Sánchez la semana pasada, pero en esta ocasión ha declinado la oferta, al considerar que el debate debía ser con el resto de partidos.

Pese a no haber acudido, lo cierto es que los tres candidatos presentes en el debate de este miércoles en RTVE le han nombrado en numerosas ocasiones. Tanto el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, han arremetido incluso antes del comienzo del debate contra la ausencia de líder del PP. Los dos integrantes del Gobierno de Coalición han acusado a Feijóo de "ocultarse" y "esconderse".

En el caso de Yolanda Díaz, que ha sido la primera en llegar, ha denunciando que "alguien que aspira a ser presidente del Gobierno se oculte en los medios de televisión privada y no acuda a debatir en la televisión pública". En términos parecidos se ha pronunciado Sánchez, que ha lamentando que haya un candidato que no quiera debatir.

Durante la primera hora de debate las menciones a Feijóo fueron escasas y la más destacada vino de la mano de la candidata de Sumar. Tras asegurar Abascal que no iba a pedir perdón por achacar a un inmigrante la muerte de una mujer en Tirso de Molina, ya que "venía de una información incorrecta", Díaz le espetó que había hecho "como el señor Feijóo con los teletipos y Google".

Cuando el debate entró en el bloque de pactos postelectorales, el candidato popular volvió a tomar relevancia. "Al señor Feijóo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal, por eso no está en este debate", le espetó Sánchez a Abascal. Con todo, el líder socialista afirmó que Feijóo "asume" los votos e incluso las políticas de Vox, y "no se avergüenza" de "gobernar con ellos"

Uno de los momentos de mayor tensión llegó cuando Abascal y Díaz se enzarzaron cuando la candidata de Sumar mencionó la fotografía de Feijóo con Marcial Dorado, un narcotraficante gallego. Yolanda Díaz preguntó a Abascal que opinión tenía de dicha imagen, a lo que Abascal respondió que Díaz también "tiene fotos terribles apoyando a Hugo Chávez. Apoyando dictaduras".

No solo los candidatos han tenido en el recuerdo a Feijóo. El propio presentador, Xabier Fortes, recordó en varias ocasiones que el candidato no había querido acudir. "El único que no ha querido presentarse o que ha renunciado a debatir voluntariamente ha sido el candidato del PP", remarcó Fortes durante los primeros minutos del debate. "Nos hubiera gustado, como siempre en la televisión pública, ofrecer todos los ángulos y todas las opiniones. Lamentablemente, y muy a nuestro pesar, no va a ser posible, pero los que estamos aquí, empezamos", afirmó.

Con todo, el único en criticar las menciones a Feijóo fue Santiago Abascal, que reconoció que "le parecía mal que se atuviera atacando a una persona que no está presente".