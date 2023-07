Díaz advierte de que Feijóo provocará una recesión si llega a la Moncloa con las políticas "fracasadas" de austeridad

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, provocará una "recesión" en el país si llega a gobernar porque su plan se basa en "recortes", políticas "fracasadas" que generan más paro y en defender los intereses de las eléctricas y la gran banca.

En esta línea, ha enfatizado que en su campaña electoral se está rodeando de "compañías" como los expresidentes José María Aznar, el defensor de la austeridad", y de Mariano Rajoy, al que "echaron" de la Moncloa "por corrupción", en alusión a la moción de censura impulsada en 2018 tras la sentencia del caso Gürtel.

Díaz también ha vertido críticas al PSOE, como desplegó sobre todo al inicio de la campaña, por las resistencias dentro del Ejecutivo de la coalición a subir el salario mínimo, topar el precio de la luz o su negativa a combatir el "oligopolio" eléctrico.

Así lo ha trasladado durante un mitin en Vitoria junto a los cabezas de listas de Sumar en Euskadi Lander Martínez (Vizcaya), Pilar Garrido (Guipúzcoa) y Guillermo Presa (Álava), los dos últimos dirigentes también de Podemos. Todos ellos han demandado el voto para la candidatura de Díaz al remarcar que apoyar a formaciones nacionalistas como Bildu no es útil si no se reedita el actual Ejecutivo.

Durante su intervención, Díaz ha vuelto a reivindicar que Sumar quiere ganar un "país mejor", más diverso bajo la premisa de potenciar las leguas cooficiales. Es decir, para que "no todo pase por Madrid" y elevar una "plurinacionalidad" a la que tienen miedo las derechas. "Quiero un país de países", ha remachado.

Por otro lado, ha insistido en que la movilización progresista es la clave en estos comicios, al estar "en su mano" ganar a las derechas de PP y Vox porque "no es cierto" su relato de que van por delante en estos comicios.

Luego, Díaz ha presumido que durante su gestión en el Gobierno se han hecho "cosas increíbles", como el mecanismo de los ERTE en pandemia o subir el salario mínimo hasta un 47%, pese la "cantinela repetida" por la derecha de que se iba a hundir la economía y que "gente" incluso de la izquierda "compró ese relato".

Feijóo tiene "miedo" a debatir con ella

Por otro lado, ha remarcado que "conoce bien" al líder del PP y que "no le tiene miedo", sino que el que despliega temor ante ella es el propio Feijóo que se niega a acudir al debate entre los cuatro principales candidatos a los comicios que organiza RTVE el próximo día 19.

También ha proseguido sus reproches al presidente del PP al ironizar que este viernes desplegaba una gran lona en Madrid prometiendo dar soluciones a la ciudadanía, pero le ha acusado de "mentir constantemente" por prometer bajar los impuestos a rentas de hasta 40.000 euros cuando solo defiende los intereses de la energéticas, que piden el voto, para el PP, y de la gran banca.

Y es que ha relatado que en su programa viene "negro sobre blanco" que suprimirá el impuesto a grandes fortunas superiores a 3 millones de euros, permitiendo que siga el "escaqueo fiscal" en España frente a Sumar, que aboga por una reforma fiscal progresista y entiende que es un "peligro" para el país la concentración de la gran banca y las empresas energéticas, que tiene enormes beneficios a costa de la gente.

El bipartidismo ha desplegado la peor política

Por otro lado, ha desgranado que como dijo Aznar el PP promulga que vuelvan los "tiempos" de la austeridad, que son los de los "recortes", altas tasas de paro y recetas económicas que casi llevan a Reino Unido a la "quiebra".

"Si gobierna Feijóo va a provocar una recesión en nuestro país", ha denunciado Díaz para censurar también que el "bipartidismo" ha aplicado la "peor política" en materia de reindustrialización, lucha contra el cambio climático y también con las anteriores reformas laborales que iban todas en la misma dirección: perjudicar los derechos de los empleados.

Al PSOE ha reprochado que mostrara reparos a limitar el precio de la electricidad con el tope al gas, alegando que era inconstitucional y que la UE no lo permitía, cuando sí era la solución y ha motivado que España tenga ahora la inflación más baja de Europa.

Solo dos opciones: gobierno con Díaz o "barbarie"

Mientras, Pilar Garrido ha advertido de que en estas elecciones solo hay dos opciones, un gobierno progresista con Yolanda Díaz o la "barbarie" de una coalición entre el PP y Vox, la coalición de la "extrema derecha" con Feijóo y Abascal que quieren devolver al país a "tiempos oscuros".

Es más, la también líder de Podemos Euskadi ha incidido en que PNV y Bildu "compiten" en su lógica de quien influye más en Madrid en su "particular cruzada" para liderar el nacionalismo en el país vasco, pero ha recalcado que estas elecciones van de si el bloque progresista gobierna frente a la derecha.

Una línea que ha remarcado también el número uno de Sumar por Vizcaya, Lander Martínez, para criticar que las fuerzas nacionalistas votaron en contra de la reforma laboral y lanzar que los votos de PNV y Bildu "no servirán para nada" si no hay un ejecutivo con Díaz. "¿De qué servirán si no hay puerta (en Madrid) a la que llamar, si Díaz no esta en el Gobierno?", ha cuestionado.

Bildu se equivoca al pedir acaparar el voto progresista

El cabeza de lista por Álava ha afirmado que el llamamiento del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a concentrar el voto en la formación abertzale es un "error" porque ya "ha tocado techo" y no conseguirá dos escaños por la circunscripción y que todo el sufragio que exceda un diputado para esta formación caerá en "saco roto".

Tras indicar que el voto a Sumar es determinante para arrebatar diputados a la extrema derecha en circunscripciones pequeñas y medianas con el objetivo de reeditar el Gobierno progresista, para contraponer que esta legislatura han demostrado su sello en las grandes medidas del Ejecutivo mientras que el PSOE "arrastra los pies" ante las políticas neoliberales del PNV en Euskadi.