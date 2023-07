Sánchez y Díaz hacen piña y evitan chocar para centrar sus esfuerzos en alertar de la alianza entre PP y Vox

PSOE y Sumar están disputándose en esta campaña electoral una parte del mismo electorado progresista que duda entre ambos partidos a la hora de ir a las urnas. Pero, con las encuestas en contra y poco más de una semana por delante para darles la vuelta, la consigna en ambos partidos es clara: aparcar las críticas aceradas hacia el otro, vender las bondades de repetir una alianza progresista y, sobre todo, concentrar la potencia de fuego en el PP y Vox para movilizar al electorado de izquierda, mucho más desmotivado —según todos los sondeos— que el del bloque de la derecha.

El PSOE lleva semanas manteniendo una actitud elogiosa hacia Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido muy claro al asegurar que trabaja "bien" con la que, hasta ahora, ha sido su vicepresidenta segunda. "Nosotros por supuesto contamos con el espacio de Sumar, con Yolanda, con la que creo que nos hemos entendido bien, y que han funcionado las cosas que hemos trabajado juntos", aseguró hace unas semanas en una entrevista.

Sin ir más lejos, este mismo jueves lo volvió a repetir e insistió en que el ticket electoral Sánchez-Díaz "es movilizador". Además, aseguró que la convivencia de PSOE y Sumar en el Gobierno "puede ser más fácil y más funcional" que la de esta última legislatura con Unidas Podemos, dijo sin mentar a su otrora vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Así, Sánchez recupera la idea del ticket electoral con la líder de Sumar, toda vez que los socialistas tontearon con la idea del voto útil al comienzo de la campaña. "Sánchez es el dique de contención de la extrema derecha", llegaron a decir en Ferraz sin tener en cuenta a la ministra de Trabajo.

Esto, no obstante, podía llegar a haber sido contraproducente para los intereses del presidente del Gobierno, que es consciente de que necesita que Sumar quede en la tercera posición para arañar los máximos escaños posibles a la suma de la derecha. Sería la única forma de reeditar un Gobierno de coalición que ya no contaría ni con Irene Montero, con quien Sánchez ha reconocido públicamente discrepancias de calado, ni con Alberto Garzón, que tampoco va en listas.

Fuentes de Sumar, no obstante, consideran que estos elogios de Sánchez a Díaz responden a un objetivo: evitar que haya fugas de votantes del PSOE hacia la coalición que encabeza su vicepresidenta y afianzar a los electores socialistas, entre los que la líder de Sumar tiene muy buena imagen. Lo cierto, no obstante, es que la vicepresidenta también ha relajado el tono de sus referencias al PSOE, especialmente después de que la semana pasada lo endureciese para protegerse de las apelaciones de los socialistas al voto útil y llegara a acusar al PSOE de vivir "fuera de la realidad" a raíz de unas declaraciones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que aseguró que "la mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler".

Este jueves, en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Díaz deslizó alguna crítica hacia el que aún es su socio de Gobierno, pero con un tono mucho más medido. "La ciudadanía no quiere que hablemos de nosotros mismos, eso ya lo hicieron Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el debate de hace unos días", espetó la líder de Sumar, que calificó ese debate como una conversación de "dos hombres discutiendo sobre cosas de políticos". Sin embargo, Díaz fue taxativa al asegurar que quiere "gobernar con el PSOE". "Estas elecciones van de parejas y yo soy clara, nosotros vamos a gobernar con el PSOE mientras el señor Feijóo va a tener de vicepresidente a Santiago Abascal, un señor que es un racista", señaló.

En otro momento de la entrevista, Díaz volvió a defender su ticket electoral con Sánchez asegurando que su apuesta tras las elecciones es reeditar la coalición, aunque llevando a cabo "un cambio de gobierno para mejor". La crítica velada, en este caso, fue para Unidas Podemos, ya que la líder de Sumar volvió a denostar el "ruido" en la relación con el PSOE y puso como ejemplo la subida del salario mínimo para demostrar que, a su juicio, es innecesario llevar las discrepancias internas del Gobierno a los medios de comunicación. "Las coaliciones tienen distintas posiciones y la ciudadanía tiene derecho a conocerlas, pero el ruido no beneficia a nadie", insistió.