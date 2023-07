El PNV cree que el lema 'Que te vote Txapote' es "hiriente", pero también que EH Bildu llevara a 40 etarras en sus listas

El portavoz del PNV en el Congreso y candidato por Vizcaya a la Cámara baja, Aitor Esteban, cree que es "hiriente" el lema 'Que te vote Txapote', pero también que EH Bildu llevara a más de 40 condenados de ETA en sus listas en las pasadas elecciones del 28 de mayo. En ellas, Bildu superó al PNV en votos por primera vez en su historia.

En una entrevista concedida a RNE, Esteban se ha referido a la polémica que ha levantado entre las víctimas la utilización del citado eslogan para denostar al Gobierno de Pedro Sánchez. En su intervención ha asegurado que "entiende perfectamente" a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del dirigente del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, "cuando dice que se siente dolida".

"No es necesario y es otra vez una autorización del terrorismo. Como me pareció también hiriente que Bildu presentara a 40 personas condenadas por violencia en las listas municipales. No era en absoluto necesario, podrían haber prescindido de ello y no lo hicieron", ha recordado.

El candidato vasco ha reiterado que le parecen "mal este tipo de gestos" porque, a su entender, hay que ser "muy cuidadosos con las víctimas".

Las víctimas del terrorismo, divididas

La utilización de este lema está siendo una de las grandes polémicas de esta campaña electoral. Las víctimas del terrorismo etarra han respaldado comunicados a favor y en contra. Covite y la Fundación Fernando Buesa Blanco, además de una veintena de víctimas del terrorismo a título individual, han reclamado "a la sociedad y a la clase política" que deje de utilizar el lema 'Que te vote Txapote' por resultar "muy doloroso" y porque "banaliza el terrorismo".

A su vez, otro centenar de víctimas han emitido un comunicado en el que respaldan que se use esa frase al considerar que forma parte de la libertad de expresión del "pueblo", así como que hay razones fundadas para usarlo contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los firmantes del texto están Mari Mar Blanco, hermana del concejal popular Miguel Ángel Blanco, y Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia.