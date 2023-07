Qué quiere decir "que te vote Txapote"

Uno de los momentos más tensos del debate electoral celebrado este lunes entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ocurrido cuando Sánchez ha preguntado a Feijóo si condenaba el eslogan "que te vote Txapote" utilizado por el Partido Popular durante esta campaña en su contra.

Fue el senador del Partido Popular, Rafael Hernando, quien mencionó esta frase por primera vez para cargar contra el ejecutivo de Sánchez en alusión al concejal vasco, Gregorio Ordóñez, asesinado por el etarra Txapote. Concretamente, Hernando comentó que si el político vasco siguiera vivo diría al actual presidente del Gobierno: "Que te vote Txapote".

El lema "banaliza el terrorismo"

En este sentido, las víctimas del terrorismo han solicitado que se deje de utilizar este eslogan. Covite y la Fundación Fernando Buesa Blanco, además de una veintena de víctimas del terrorismo a título individual, han reclamado "a la sociedad y a la clase política" que deje de utilizar el lema "que te vote Txapote" por resultar "muy doloroso" y porque "banaliza el terrorismo".

COVITE, la @Fundacion_Buesa y una veintena de víctimas del terrorismo a título individual hacen un llamamiento a la clase política y a la ciudadanía para que no se utilice el lema ‘que te vote Txapote’.



Reclamamos que no se banalice el terrorismo.https://t.co/zxyVxFibud pic.twitter.com/zgxUfupMo1 — COVITE (@CovitePV) July 11, 2023

La hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido en varias ocasiones que el Partido Popular deje de utilizar este nombre como arma electoral.

"Yo conocí personalmente a Goyo Ordóñez y fui amigo suyo durante mucho tiempo hasta que lo asesinaron. Respeto la opinión de su hermana, pero ella no puede monopolizar lo que sienten todas las víctimas de ETA. Es más si Goyo viviera le diría a Sánchez: "Que te vote Txapote".

Este era el mensaje que compartía Rafael Hernando en sus redes sociales, al que la hermana del político asesinado respondía lo siguiente: "Para ser tan amigo en estos 28 años no te he conocido. Lo que es obvio es que no aprendiste nada de él. No hay peor inmundicia que la de aquellos que os atrevéis a decir lo que pensaría Goyo si estuviera vivo. Ni su propia familia lo ha hecho jamás".