Vox presiona al PP en Murcia y Aragón para desbloquear los últimos gobiernos autonómicos

Las negociaciones entre Vox y PP han dado frutos ya en tres comunidades autónomas, a las que ambas fuerzas políticas aspiran a sumar dos pactos regionales más. El partido liderado por Santiago Abascal se muestra satisfecho con los acuerdos sellados hasta la fecha y presionan a los populares para ceder la balanza a su favor y firmar también en Aragón y Murcia, aunque las perspectivas son diferentes. Pese a confiar en poder resolver el puzle "dentro de poco", Vox mantiene su exigencia de entrar en el Gobierno aragonés, mientras que en Murcia amenaza con que la investidura de Fernando López Miras sea fallida si no se entablan contactos.

"En Aragón, seguimos avanzando con la mano tendida, con conversaciones constantes y estamos convencidos de que dentro de poco podremos anunciar buenas noticias", valoró este lunes en rueda de prensa el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. El diálogo entre PP y Vox parece fluir en la comunidad hasta ahora presidida por el socialista Javier Lambán, pero todavía quedan escollos por salvar. Fuentes del partido de Abascal mantienen la entrada de Vox al Gobierno aragonés como exigencia para aupar al popular Jorge Azcón al frente de la región, algo hacia lo que el PP muestra reticencias.

El partido presidido por Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional obtuvo en Aragón 28 diputados en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Ese resultado los dejó a seis escaños de la mayoría absoluta, por lo que, salvo que consigan evitar la oposición de algún partido minoritario, los populares necesitan el apoyo de Vox para facilitar la investidura de Azcón. A cambio del voto favorable de sus siete diputado autonómicos, los de Abascal insisten en pedir al menos un asiento en el hipotético futuro Gobierno, algo que los populares podrían esquivar si consiguen el apoyo o, al menos, la abstención de alguna otra formación del arco parlamentario.

La fórmula perseguida por los de Abascal en Aragón sería similar a la sellada ya en Extremadura, donde el viernes PP y Vox firmaron un acuerdo programático de 60 puntos para hacer posible la investidura de la popular María Guardiola, que cedió también una Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a los que serán sus socios de gobierno. Aunque por el momento no renuncian a entrar en el Gobierno aragonés, fuentes del partido recalcan la importancia de pactar un programa satisfactorio.

Los de Abascal invitan a los populares a mirar a Extremadura también en Murcia, aunque en este caso no por la fórmula pactada, sino por la "rectificación" de Guardiola. La presidenta del PP rechazó inicialmente la idea de formar un Gobierno de coalición con Vox, partido al que acusó de negar la violencia machista, "deshumanizar a inmigrantes" y "tirar a la basura" los derechos LGTBI. Diez días después había acuerdo entre ambas fuerzas políticas. "Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños", afirmó tras la firma Guardiola, que, según fuentes de Vox, se disculpó con los de Abascal por sus palabras iniciales.

Esa misma rectificación es la que Vox pide ahora al presidente del PP murciano, Fernando López Miras. La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, anunció este lunes que el debate de investidura del candidato popular tendrá lugar los días 6 y 7 de julio. Los 21 diputados obtenidos por el PP en los comicios del 28 de mayo no son suficientes para asegurar la reelección de López Miras como presidente autonómico. Los populares se quedaron a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesitan la abstención de Vox para reeditar un Gobierno popular.

Sin embargo, las negociaciones entre PP y Vox en Murcia se encuentran estancadas. De hecho, este lunes el diputado autonómico de Vox, Rubén Martínez, afeó al candidato a la investidura que todavía no hubiera llamado a su formación para recabar su apoyo, al mismo tiempo que afirmó que si en Murcia todavía no hay acuerdo "es por el interés electoral de Feijóo". En esa línea, fuentes del partido, apuntan a que el primer requisito para sentarse a negociar es descolgar el teléfono. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, pidió este lunes a López Miras, al que acusa de querer sus votos a cambio de nada, que "reconsidere" su posición. "No tiene más que mirar a algunos compañeros de partido, que se sume a esas reconsideraciones", afirmó en referencia a la maniobra de Guardiola.

La relación entre PP y Vox en Murcia se encuentra mellada por el desarrollo de la última legislatura. "En 2019 hubo un pacto de investidura y el señor López Miras lo traicionó y llegó a gobernar con trásfugas de Vox", explicó ante los medios Garriga, que recalcó que, en caso de llegar a un acuerdo, será imprescindible crear "mecanismos" para asegurar su cumplimiento, como ya ha ocurrido en Baleares, donde la abstención de Vox posibilitará la investidura de Marga Prohens. Y es que, pese a la "traición", los de Abascal aseguran mantener "la mano tendida", si bien avisan de que es López Miras quien ha de decidir si quiere que su investidura sea fallida y advierten de que de momento "está comprando todos los boletos" para que lo sea.