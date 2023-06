¿Pueden los móviles dañar tu salud como algunas redes sociales destrozan tus relaciones? Esto es lo que dice la ciencia

undefined

La tecnología, los móviles cada vez más avanzados o las IAs (inteligencias artificiales) son un adelanto innegable, pero que nunca está exento de polémica. Herramientas que, cada vez en mayor medida, están a la orden del día. Las usamos tanto en nuestro trabajo, como en nuestro ocio diario y para muchos se han vuelto prácticamente imprescindibles.

Un claro ejemplo lo vivimos durante la pandemia del COVID, en pleno confinamiento; el teletrabajo despuntó de forma increíble como alternativa a la dinámica clásica de ir a la oficina a cumplir con la jornada laboral. ¡Fue todo un gran descubrimiento! A partir de ahí nos dimos cuenta de que no había una sola forma de hacer las cosas y de que, circunstancias antes inexploradas, podían abrir nuevos caminos y nuevas opciones más cómodas, más versátiles. Mayor conciliación familiar, por ejemplo, o la opción de una vida menos rígida, más nómada y libre. Nuevas modas.

No obstante, estas herramientas no vienen libres de sus propias cadenas. Nos adaptamos tanto a ellas, que después nos cuesta horrores no tenerlas. La dependencia en ocasiones es absoluta y nociva. El hecho de estar constantemente localizados y de tener localizados a los demás; ansías de control que pueden destrozar cualquier relación interpersonal. Y ya no hablemos de lo accesibles que somos también por las redes, más expuestos a cualquier amenaza, engaño…

Y, ¿qué hay del desarrollo que están teniendo las IA? Básicamente se están programando diferentes softwares para que simulen las capacidades intelectuales y creativas de las personas.

Un jardín controvertido como pocos. ¿Llegarán a sustituirnos estos "cerebros artificiales"? ¿Están nuestros empleos realmente en peligro? Nuevos tiempos, nuevos riesgos y nuevas oportunidades. La ciencia ficción nos brinda algunos maravillosos ejemplos llevados al extremo tanto en la literatura como en la gran pantalla: Terminator, Yo Robot, Los Mitchell contra las máquinas…; la lista es amplia y para todos los gustos. Ejemplos donde las máquinas se vuelven tan inteligentes que deciden conquistarnos.

Pero, ¿y propios aparatos en sí? Mucha polémica circula sobre ellos. Cada vez que aumentamos un G nuestra cobertura… que sí 3G, 4G, 5G… vuelven a saltar las alarmas.

Que si no cargues el teléfono por las noches en la mesilla tan cerca de donde duermes, que si no lo lleves en los bolsillos no te vayas a quedar estéril, que si no lo tengas cerca de la cara mientras da tono de llamada… pero ¿cuánto de realidad hay en todo esto? Hay opiniones de todos los tipos, a favor y en contra, los que dicen que son solo bulos y los que afirman que estos aparatos no son tan buenos como nos quieren hacer creer. Así que, una vez más, hagámonos la famosa pregunta y echemos mano de la ciencia para darle respuesta. ¿Son realmente perjudiciales los móviles? ¿Y el 5G?

El espectro electromagnético

Los móviles emiten ondas de energía, ondas electromagnéticas, al igual que otros aparatos. Y lo que suele preocupar es si estas ondas son o no perjudiciales para la salud humana. Si provocan enfermedades como cáncer, esterilidad…

Os presentamos el espectro electromagnético. Que es como se denomina en física a la distribución del conjunto de ondas electromagnéticas existentes.

Diagrama del espectro electromagnético, mostrando el tipo, longitud de onda con ejemplos, frecuencia y temperatura de emisión de cuerpo negro. WIKIPEDIA

La radiación electromagnética se propaga en forma de estas ondas, ondas electromagnéticas, moviéndose por el espacio y transportando energía. Y a diferencia de otras ondas, como las del sonido, la radiación electromagnética no necesita de un material para propagarse, con lo cual puede viajar a través del vacío.

La cantidad de energía que llevan asociadas estas ondas es lo que las hace más o menos peligrosas y esta energía va en función de la longitud de onda de dicha radiación electromagnética.

Y ¿qué es la longitud de onda? Imaginémonos que estas ondas son como las olas de una playa; la longitud de onda será la distancia que hay entre las dos crestas de dos olas consecutivas. O la distancia entre los dos valles de las olas, o entre los puntos intermedios de ambas. A fin de cuentas es lo mismo: La distancia entre un punto de una ola y ese mismo punto, pero de la ola siguiente.

Ahora trasladamos este ejemplo de vuelta a las ondas. Cuanto menor sea esta distancia, mayor energía llevará asociada la onda. Y tiene muchísimo sentido, ya que una mayo energía permitirá a la onda oscilar muchas más veces en el mismo espacio de tiempo, es decir, hacer muchas más subidas y bajadas que otra que tenga menos energía. De lógica, ¿no?

Radiación ionizante vs no ionizante

La luz que vemos, los colores, son radiación electromagnética, nosotros mismos emitimos esta energía en forma de calor, solo que no se ve. Entonces, ¿cuándo viene el peligro? Cuando la energía de estas ondas llega a tal nivel que es capaz de romper las estructuras moleculares, es decir, cuando hablamos de energía ionizante. Y ese límite energético se sitúa por encima de la radiación de la luz visible, a partir de la luz ultravioleta, y abarca UV, rayos X y rayos Gamma.

La radiación ionizante es capaz de romper los enlaces moleculares, por lo que es altamente nociva para nuestras células, ya que nuestras biomoléculas, proteínas, ADN, etc. pueden verse alterados y mutar o romperse, con nefastas consecuencias, un claro ejemplo es el de enfermedades como el cáncer.

¿Y qué tipo de radiación emiten los móviles? Los móviles, y el actual y polémico 5G emiten a en rangos de radiación NO-ionizante que se sitúan entre la radiofrecuencia y las microondas (hasta 80Ghz en el caso del 5G), es decir, una radiación incluso más baja que los colores visibles del arco iris.

Y a todo esto, solo nos queda decir que una vez más se demuestra que la información es poder, y que la desinformación, por el contrario, puede ser muy peligrosa, ya que genera una sensación de inseguridad y paranoia en la población que no está fundamentada. Lo más curioso es que le tenemos más miedo a los móviles que a quemarnos con el sol en verano, cuando sabemos, y eso sí que está perfectamente documentado a nivel médico y científico, que las radiaciones UV son altamente perjudiciales para la piel y un factor cancerígeno de gran incidencia mundial. Así que más cremita y menos bulos de internet.