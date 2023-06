Los tres corazones de los pulpos y el fin de Úrsula: ¿se la podría derrotar tal y como lo hacen Erik y Ariel en 'La sirenita'?

Son bien conocidas la cantidad de discrepancias y opiniones encontradas que está habiendo en torno a los remakes de Disney en formato live action. Lo mencionamos ya hace un tiempo con el estreno de Peter Pan y Wendy, versión que fue relanzada en abril de este mismo año, pero lo de La Sirenita ha sido el no va más. Partiendo de la crucial elección de su personaje protagonista, Halle Bailey, todo ha tornado en polémica. No obstante, y aunque la película no se haya granjeado demasiadas simpatías, la crítica coincide en que Halle hace un trabajo soberbio en ella.

Algo parecido ocurre con la caracterización de sus fieles acompañantes Flounder, Sebastian y Scuttle; cuanto más alejados son los personajes, de aquellos que recordamos en nuestra infancia, más nos rechina la nueva versión y mayores críticas cosecha. ¿Qué le han hecho a Flounder? ¿Qué ha sido de aquel pez rechonchito y colorido, de expresión infantil y adorable?

Pero en este caso no vamos a contribuir más a avivar todo este revuelo y vamos a pasar directamente al lado de los villanos, ya que este es justamente uno de los puntos fuertes que los espectadores le reconocen a la nueva versión de Disney es la magnifica actuación de Melissa McCarthy como Úrsula. Bien conocida por todas las generaciones, Úrsula es, sin duda, una de las mejores villanas de la casa; rebelde, carismática, retorcida, y por supuesto mala malísima, pero sin perder en ningún momento la ironía y la elegancia.

En esta nueva versión se ha añadido profundidad emocional a varios de los personajes principales, entre ellos a Úrsula, nuestra malvada villana. Ahora sabemos que su relación de odio y rencor con el rey Tritón tiene raíces familiares, un poco al estilo de Scar en 'El Rey León'. Pero en cuanto a sus características básicas siguen intactas, de hecho es uno de los personajes mejor logrados: continúa siendo una voluptuosa mujer pulpo.

Y es precisamente por este hecho, por su naturaleza de híbrido cefalópodo, por lo que surgen ciertas preguntas inevitables en torno a las circunstancias de su muerte.

Los pulpos, amor por triplicado

Los cefalópodos, pulpos, sepias, etc. tienen una característica fisiológica muy particular y es que poseen tres corazones, en lugar de uno como los humanos. ¿Para qué? ¿Por qué?

Pues sí, los tienen, solo que en realidad funcionan como un corazón normal; las diferentes partes estarían "troceadas" y se ubicarían separadas dentro del cuerpo del animal en vez de unidas como es nuestro caso. Al ser animales acuáticos, los pulpos respiran mediante branquias, y no pulmones, por lo que tienen un corazón (corazón branquial accesorio) para cada branquia encargado de bombear la sangre hacia éstas a fin de volver a oxigenarla para, posteriormente, que el corazón central o principal (sistémico) la empuje al resto del cuerpo del animal para transportar ese oxígeno y nutrientes a las células. O sea, exactamente igual que hacemos nosotros.

Corazón humano y cefalópodo, comparativa. CAPTURAS

Además, como dato curioso, añadir que el color de su sangre no es rojo, como el nuestro, sino verde azulado, ya que en vez de tener hemoglobina, como los humanos, tienen hemocianina.

La hemoglobina es la proteína que está presente en nuestros glóbulos rojos y que les dan su color característico; por ello nuestra sangre es roja. Molecularmente, la hemoglobina está compuesta por hierro, mientras que la hemocianina está compuesta por cromo, lo que le da ese color diferencial.

Y ahora que sabemos todo esto, repasemos el momento de la muerte de Úrsula, por favor: tanto en la versión original, como en la nueva, acaban con ella atravesándole el corazón con el bauprés de un barco, suponemos que el de Erik. La única variación es que en la película original es el príncipe quien lleva a cabo la hazaña, y en la versión actualizada es la propia Ariel quien se libra de su malvada tía. Y sí, hemos dicho "atravesándole el corazón", pero ¿qué corazón? ¿cuál de ellos?

Y es en este momento crucial dónde las dudas asaltan. ¿Estaría realmente muerta si solo le atravesasen uno de los 3 corazones? Pues (redoble de tambores) la ciencia dice que sí.

A pesar de tener tres corazones, los cefalópodos necesitan de la totalidad de ellos en funcionamiento para sobrevivir. Parece ser que tenerlos separados no les otorga ninguna ventaja evolutiva en cuanto a ser objetos de un ataque mortal, ya que si pierden alguno de ellos mueren igualmente.

Así que sí, Erik y Ariel hicieron bien su trabajo.

Un pulpo para cada ocasión: tímidos, obscenos…

Y corazones aparte, los pulpos y demás cefalópodos son animales tremendamente curiosos. Una de sus más conocidas cualidades es la de lanzar su tinta para escapar, cegar a sus atacantes y/o a sus víctimas. Lo que igual no es tan conocido es que esta tinta, además de ser un excelente condimento de nuestra cocina, tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, por lo que podría tener cierta importancia en el tratamiento contra infecciones.

También conocemos sus habilidades con el camuflaje; la capacidad de estos animales para cambiar de color es asombrosa, todo gracias a los cromatóforos de su piel, pigmentos capaces de expandirse y contraerse a voluntad.

Pulpo argonauta. MAREVISION/AGE FOTOSTOCK

Pero, más curioso todavía es el caso del pulpo Argonauta, un pequeño cefalópodo, cuya hembra mide 10 veces el tamaño del macho, además de tener instintos bastantes agresivos, por lo que para copular con ella el argonauta posee uno de sus tentáculos modificado como órgano sexual (hectocótilo), que se autosecciona y lanza a la hembra cuando ésta se encuentra a tiro.

Uuhhh, ¿doloroso?, posiblemente. Pero pensaréis "qué buena estrategia para no acabar como los machos de las viudas negras o las mantis tras la cópula", y en efecto, así sería si no fuera porque los machos mueren igualmente tras arrancarse su tentáculo-pene. Entonces, ¿para qué tanta complicación? Misterios de la naturaleza.

Lo que sí está claro es que esto no lo veremos en La Sirenita. Por muy interesante que nos pueda parecer, no tiene mucho estilo Disney.