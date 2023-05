¿Dormir sirve para recuperar nuestra salud y vitalidad? Los videojuegos frente a la realidad

2023 está siendo un año de lo más interesante en tema estrenos de videojuegos. Febrero se coronó con la remasterización del mítico Metroid, además de con el esperado lanzamiento del Hogwarts Legacy, una auténtica maravilla para los fans y no tan fans de la saga Harry Potter. En marzo pudimos hacernos por fin con la remasterización del Resident Evil IV, considerado por muchos como el mejor de su saga; y en abril vio la luz el Star Wars Jedi: Survivor. Pero esto no es más que el comienzo.

Apenas faltan unos pocos días para que podamos disfrutar de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los títulos más esperados de este año. La que se considera secuela del maravilloso Legend of Zelda: Breath of the Wild, estará disponible a partir del 12 de mayo y estamos seguros que hará las delicias de los y las gamers. Y es que esta saga triunfó en su primera entrega en 2017 gracias a las dinámicas tan versátiles y entretenidas que presentaba el juego: un mundo abierto, múltiples posibilidades de resolver los retos del camino… ¡Una maravilla imaginativa!

Para los que no conozcáis todavía este juego, os presentamos a Link, protagonista silencioso del mismo, paladín del reino de Hyrule, que lo defiende contra las fuerzas del villano Ganondorf.

Link en 'Zelda: Twilight Princess'. NINTENDO

Y nos vamos a centrar en una curiosidad de la jugabilidad del Zelda, una de las dinámicas que no solo aparecen en esta saga sino también en títulos tan potentes y populares como Pokemon: poner a dormir/descansar a tu personaje para recuperar su salud y vitalidad.

Que a priori diréis: "tiene lógica"; nosotros cuando estamos cansados en la vida real hacemos un poco lo mismo, que si una siesta, un sueñecito… Y es que la cosa va de poder identificarse con el personaje y la aventura donde éste está inmerso, por lo que se apuesta por este tipo de elementos y acciones lo más realistas posibles. Al igual que las armas del Zelda tienen una durabilidad finita; los palos resisten unos pocos golpes mientras que las espadas o lanzas son más duraderas, etc.

Además está acción se lleva a cabo de una manera entrañable; nuestro amigo Link tiene la opción de descansar siempre que se encuentra una hoguera al más puro estilo de campamento veraniego.

Y esto tiene sentido a nivel biológico, o al menos eso intuimos.

¿Qué le pasa realmente a nuestro cuerpo al dormir?

Es imprescindible dormir para vivir, tanto que la privación del sueño resulta hasta mortal. Pero, al contrario de lo que comúnmente se cree, nuestros cerebros no se desconectan cuando dormimos, de hecho pueden tener incluso mayor actividad que cuando estamos despiertos, lo que ocurre es que son diferentes las áreas que están en su máximo apogeo.

Además, sabemos que existen una serie de etapas del sueño según las cuales se organizan las distintas actividades y funciones corporales y niveles de activación cerebral. Estas etapas, listadas a continuación, se suceden repetidamente a lo largo de nuestro proceso de sueño y según como se vean interrumpidas pueden desembocar en desajustes corporales.

Etapa 1. Justo cuando nos quedamos dormidos. Se trata de una fase corta de sueño ligero que dura apenas unos pocos minutos donde el ritmo cardíaco y la actividad cerebral disminuyen.

Etapa 2. De sueño ligero. Nuestro cuerpo se va "desconectando" del entorno en el que se ubica y nuestra respiración y ritmo cardiaco se ralentizan. Se alternan periodos de alta y baja actividad cerebral. A veces dicha "desconexión" es tal que el cerebro manda señales bruscas al cuerpo para producir una reacción. De ahí la sensación de que caemos y los espasmos que a veces se producen.

Etapa 3. Entramos en una intensa relajación. La actividad cerebral y movimientos oculares se ralentizan todavía más y la temperatura del cuerpo baja. Se trata justo de la antesala al sueño profundo. En esta fase se centra la reparación celular con la segregación de la hormona de crecimiento.

Etapa 4. Sueño profundo o sueño Delta. Va a determinar la calidad de nuestro descanso. Ocupa aproximadamente un 20% del total del ciclo.

Etapa 5. Sueño REM (del inglés Rapid Eye Movement) o etapa de Sueño Paradójico. Normalmente aparece unos 90 minutos después de haber empezado a dormir y ocupa un 25% del ciclo total. El cerebro se activa notablemente, el ritmo cardiaco y respiratorio se incrementan. Es la etapa donde suceden los sueños, aunque también tiene mucho que ver con la actividad cerebral relacionada con la memoria y el aprendizaje.

Link sumido en un reparador sueño. Nintendo

La reparación corporal

Para empezar, dormir es una manera de economizar la energía disponible del cuerpo. Se calcula que un descanso adecuado en torno a 8 horas de sueño puede llegar a salvaguardar un 35% de la energía que se utiliza estando despierto. El metabolismo baja durante el sueño, no hay movimiento y muchas de las funciones diurnas caen a niveles muy bajos de actividad pudiéndose utilizar esa energía en otro tipo de tareas, como por ejemplo la regeneración celular. Se cree que la etapa del sueño es vital para la reparación muscular, la síntesis de proteínas, el crecimiento de tejidos y la generación hormonal.

Del mismo modo se relaciona el descanso con la prevención de enfermedades de gran importancia. Durante el sueño las defensas de nuestro sistema inmune se amplían; segregamos las llamadas citoquininas, proteínas que combaten las infecciones y la inflamación así como ciertos anticuerpos y células del sistema inmune que, en conjunto, mientras dormimos, previenen infecciones y enfermedades de forma más efectiva.

Esta es la razón por la cual cuando estamos enfermos o fuertemente estresados necesitamos urgentemente de un descanso de calidad, ya que nuestro cuerpo reclama mayor cantidad de células inmunológicas para hacer frente a las amenazas.

Del mismo modo, según indica el Instituto Nacional del Cáncer, se segrega el llamado factor de necrosis tumoral que está relacionado con la eliminación de células cancerígenas.

En cuanto a las disfunciones en el apetito: las llamadas hormonas del hambre, leptina, que inhibe la sensación de hambre y grelina, que la estimula, se equilibran en el sistema digestivo a medida que el cuerpo va descansando, por lo que se asocian fuertemente las disfunciones en el balance del apetito a una insuficiencia de las horas de sueño.

Incluso la probabilidad de aparición de diabetes se ve disminuida significativamente gracias al descanso de calidad, ya que éste favorece la facilidad con la que las células toman la glucosa de la sangre, disminuyendo la resistencia a la insulina.

La memoria, pura magia cerebral

Como ya adelantábamos, una de las funciones más especiales del sueño y el descanso es la contribución a la construcción de la memoria y el aprendizaje duradero.

Digamos que durante el sueño las neuronas se reorganizan, expulsan toxinas y analizan la información asimilada durante el día. ¿Qué merece la pena conservar, qué no? Y es en este punto donde se seleccionan los fragmentos de información que se almacenarán como memoria a largo plazo y donde se decide olvidar o resetear cierta información considerada superflua o innecesaria.

Funciona un poco como la división que tienen un ordenador entre su memoria RAM y su almacenamiento de disco duro, pasando de uno a otro los datos que merece la pena guardar. De ahí la importancia del descanso en procesos de aprendizaje escolar, rendimiento profesional, etc.

Privación del sueño

¿Y qué pasa si no dormimos? ¿O no lo suficiente? A diferencia de las dinámicas de videojuegos como el Zelda o Pokemon, en los cuales para sanar a nuestros personajes podemos o bien ponerlos a descansar como ya decíamos, lo cual restablece por completo su salud, o por otro lado, darles de comer, que irá subiendo su vitalidad poco a poco según los alimentos ingeridos… En la realidad, los humanos, necesitamos de ambas actividades complementarias. No se concibe una sin la otra para garantiza nuestra supervivencia.

Sin el descanso suficiente, nuestro cuerpo opera a duras penas. Se derrocha energía y las funciones biológicas se encuentran desequilibradas. La falta de sueño está directamente relacionada con el incremento de problemas cardíacos, de riñones, circulatorios, cerebrales y, por supuesto, de salud mental: cambios de humor, ansiedad, depresión…

Afecta tanto a niños como adultos, aunque en diferente medida y consecuencias específicas en cada grupo de edad. Por ejemplo, en personas ancianas se asocia con el aumento de caídas y el riesgo de producirse roturas óseas, entre otras cosas. Y además, se contabiliza también como causa colateral de accidentes como los de tráfico.

Por ello, el único lugar adecuado donde uno se puede dormir mientras conduce es jugando a un videojuego - ¿el mítico Mario Kart, por ejemplo? -, que ahí el único daño que puede haber es que se te caiga el mando de la consola y el muñeco se te salga de la pista. Por lo demás, si no estáis en plenas facultades, mejor no conducir. Tomad el ejemplo de Link o los Pokémon.

¡A relajarse toca! ¡Y a echarse una siestecita tan nuestra!